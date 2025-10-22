Есть ли у вас план, мистер Трамп? - 22.10.2025 Украина.ру
Есть ли у вас план, мистер Трамп?
Есть ли у вас план, мистер Трамп?
Киевский международный институт социологии опубликовал график отношения украинцев к поддержке со стороны США. Напоминает графическое отражение "собачьего вальса" – граждане пытаются уследить за пунктирным графиком американского миротворчества и утрачивают представление о реальности, в украинских условиях – и без того неопределённое
2025-10-22T16:16
2025-10-22T16:16
мнения
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
политика
план
дипломатия
Ну вот только последние события:- Дональд Трамп объявляет о поставках "Томагавков" Украине;- Владимир Зеленский с помпой рулит за ракетами;- Трамп говорит с Владимиром Путиным;- приехав, Зеленский обнаруживает, что разжалован, ракет не будет, а Трамп летит в Венгрию — встречаться с Путиным.Не успел Зеленский проплакаться после афронта, как у Трампа новая дорожка (перевод, приведённый телеграм-каналом "Пул №3"):Бессмысленный набор слов с призывом к кому-то отступить и вернуться домой (в контексте того, что он говорил о возможности восстановления целостности Украины, призыв адресован России — но мы точно не знаем). В сухом остатке — "мы ещё не приняли окончательного решения".Неудивительно, что на этом фоне возникают предположения, что у Трампа нет никакого плана и он просто хаотически мечется, принимая точку зрения последнего переговорщика…Основания для такого мнения есть, но ситуация там всё же несколько иная. Некогда один неглупый человек сказал автору: Путин — дзюдоист. Он не измысливает планы — он пользуется возможностями. В полной мере это относится и к Трампу.У Трампа есть цель — урегулировать российско-украинский конфликт, но таким образом, чтобы, с одной стороны, не довести дело до бесконтрольной эскалации, с другой стороны — сохранить контроль над ситуацией.Для сохранения контроля ему нужно сохранение Украины примерно в нынешней конфигурации — травмированной войной, потерявшей часть территории, но при этом сохранившей нынешний режим и выход к морю. В этой ситуации у Украины сохраняется значительный реваншистский потенциал, который можно при необходимости использовать позже.Понятно, что нынешнее руководство Украины Трампа не очень устраивает, но в случае заключения мира всё равно дело дойдёт до выборов, которые Зеленский скорее всего проиграет. А даже если выиграет, прежних возможностей к участию в глобальной политической игре у него уже не будет — внимание от Украины будет переключено на, например, Венесуэлу и Колумбию (по-моему, Трамп недооценивает Зеленского, но это его проблемы).Таким образом, стратегия действий Трампа определена, меняется только тактический рисунок кампании. Шараханья его напоминают движения водителя застрявшего автомобиля, который раскачивает машину, газуя то вперёд, то назад. Просто водитель раскачивает свою машину, Трамп же пытается раскачать позицию Украины и России, посылая поочерёдно сигналы — я вас обязательно поддержу, если вы пойдёте на уступки.Стороны, кстати говоря, по пути уступок ушли уже довольно далеко. Как минимум, они согласились на диалог, несмотря на то что не признают легитимность друг друга (у России это официальная позиция, у Украины скорее пропагандистский тезис, но суть от этого не меняется) и несмотря на то, что оба считают режимы друг друга тоталитарными (на Украине даже придумали для России специальную идеологию, которая один в один описывает украинские реалии).Правда, уступки эти всё же не касаются ядра политической позиции сторон. И тут существенно то, что стратегические цели США и нынешнего украинского руководства одинаковые — им важно сохранить нацистский режим как раздражающий фактор для России и провоцирующий — для Европы. США это нужно просто так — на всякий случай (чтобы не создавать в случае чего новый инструмент), а для украинского политикума это залог выживания.Так что задача Трампа сейчас состоит в том, чтобы раскачать именно позицию России. Причём можно предполагать, что он готов пойти на значительные уступки в других направлениях. Правда, в сумме эти уступки всё равно будут обнулены достижением стратегических целей США на украинском направлении.Так что план у Трампа есть. Просто план этот стратегический, а не пошаговый тактический. Реализация же выглядит как цель хаотических движений, которые сопровождаются клоунадой — Трамп всё же шоумен. На вопрос о плане он всегда может ответить — "пренебречь, вальсируем". И это будет неправда.О позиции России в нынешнем конфликте можно прочитать в материале Павла Котова "Россия не даёт забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом"
Киевский международный институт социологии опубликовал график отношения украинцев к поддержке со стороны США. Напоминает графическое отражение "собачьего вальса" – граждане пытаются уследить за пунктирным графиком американского миротворчества и утрачивают представление о реальности, в украинских условиях – и без того неопределённое
Ну вот только последние события:
- Дональд Трамп объявляет о поставках "Томагавков" Украине;
- Владимир Зеленский с помпой рулит за ракетами;
- Трамп говорит с Владимиром Путиным;
- приехав, Зеленский обнаруживает, что разжалован, ракет не будет, а Трамп летит в Венгрию — встречаться с Путиным.
Не успел Зеленский проплакаться после афронта, как у Трампа новая дорожка (перевод, приведённый телеграм-каналом "Пул №3"):
"Я не хочу, чтобы встреча прошла впустую. Я не хочу тратить время впустую, поэтому посмотрю, что получится. Отличные сделки, отличные мирные соглашения. Все они мирные соглашения, надёжные соглашения, каждое из них, кроме этого. И я сказал, переходите к делу. Отправляйтесь на линию фронта, на поле боя. И вы отступаете, и возвращаетесь домой, и все берут небольшой отпуск, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга".
Бессмысленный набор слов с призывом к кому-то отступить и вернуться домой (в контексте того, что он говорил о возможности восстановления целостности Украины, призыв адресован России — но мы точно не знаем). В сухом остатке — "мы ещё не приняли окончательного решения".
Неудивительно, что на этом фоне возникают предположения, что у Трампа нет никакого плана и он просто хаотически мечется, принимая точку зрения последнего переговорщика…
Основания для такого мнения есть, но ситуация там всё же несколько иная. Некогда один неглупый человек сказал автору: Путин — дзюдоист. Он не измысливает планы — он пользуется возможностями. В полной мере это относится и к Трампу.
У Трампа есть цель — урегулировать российско-украинский конфликт, но таким образом, чтобы, с одной стороны, не довести дело до бесконтрольной эскалации, с другой стороны — сохранить контроль над ситуацией.
Для сохранения контроля ему нужно сохранение Украины примерно в нынешней конфигурации — травмированной войной, потерявшей часть территории, но при этом сохранившей нынешний режим и выход к морю. В этой ситуации у Украины сохраняется значительный реваншистский потенциал, который можно при необходимости использовать позже.
Понятно, что нынешнее руководство Украины Трампа не очень устраивает, но в случае заключения мира всё равно дело дойдёт до выборов, которые Зеленский скорее всего проиграет. А даже если выиграет, прежних возможностей к участию в глобальной политической игре у него уже не будет — внимание от Украины будет переключено на, например, Венесуэлу и Колумбию (по-моему, Трамп недооценивает Зеленского, но это его проблемы).
Таким образом, стратегия действий Трампа определена, меняется только тактический рисунок кампании. Шараханья его напоминают движения водителя застрявшего автомобиля, который раскачивает машину, газуя то вперёд, то назад. Просто водитель раскачивает свою машину, Трамп же пытается раскачать позицию Украины и России, посылая поочерёдно сигналы — я вас обязательно поддержу, если вы пойдёте на уступки.
Стороны, кстати говоря, по пути уступок ушли уже довольно далеко. Как минимум, они согласились на диалог, несмотря на то что не признают легитимность друг друга (у России это официальная позиция, у Украины скорее пропагандистский тезис, но суть от этого не меняется) и несмотря на то, что оба считают режимы друг друга тоталитарными (на Украине даже придумали для России специальную идеологию, которая один в один описывает украинские реалии).
Правда, уступки эти всё же не касаются ядра политической позиции сторон. И тут существенно то, что стратегические цели США и нынешнего украинского руководства одинаковые — им важно сохранить нацистский режим как раздражающий фактор для России и провоцирующий — для Европы. США это нужно просто так — на всякий случай (чтобы не создавать в случае чего новый инструмент), а для украинского политикума это залог выживания.
Так что задача Трампа сейчас состоит в том, чтобы раскачать именно позицию России. Причём можно предполагать, что он готов пойти на значительные уступки в других направлениях. Правда, в сумме эти уступки всё равно будут обнулены достижением стратегических целей США на украинском направлении.
Так что план у Трампа есть. Просто план этот стратегический, а не пошаговый тактический. Реализация же выглядит как цель хаотических движений, которые сопровождаются клоунадой — Трамп всё же шоумен. На вопрос о плане он всегда может ответить — "пренебречь, вальсируем". И это будет неправда.
О позиции России в нынешнем конфликте можно прочитать в материале Павла Котова "Россия не даёт забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом"
