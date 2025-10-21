Шпиономания на марше: как Польша гоняется за обладателями российских паспортов - 21.10.2025 Украина.ру
Шпиономания на марше: как Польша гоняется за обладателями российских паспортов
Шпиономания на марше: как Польша гоняется за обладателями российских паспортов
За последние дни были задержаны восемь человек, готовивших акты саботажа в стране. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 21 октября.
Смысл заявления главы польского правительства раскрывает обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
За последние дни были задержаны восемь человек, готовивших акты саботажа в стране. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 21 октября.
Смысл заявления главы польского правительства раскрывает обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
14 октября, 14:58
Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией? В понедельник, 13 октября, глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией.
