https://ukraina.ru/20251021/shpionomaniya-na-marshe-kak-polsha-gonyaetsya-za-obladatelyami-rossiyskikh-pasportov---1070434012.html

Шпиономания на марше: как Польша гоняется за обладателями российских паспортов

Шпиономания на марше: как Польша гоняется за обладателями российских паспортов - 21.10.2025 Украина.ру

Шпиономания на марше: как Польша гоняется за обладателями российских паспортов

За последние дни были задержаны восемь человек, готовивших акты саботажа в стране. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 21 октября.

2025-10-21T16:11

2025-10-21T16:11

2025-10-21T16:11

польша

олег хавич

украина.ру

видео

россия

шпионы

шпиономания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070433761_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae4e46b8176da2ff47e130f6f8b82ac2.jpg

Смысл заявления главы польского правительства раскрывает обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.

https://ukraina.ru/20251014/oleg-khavich-gotovitsya-li-polsha-k-voyne-s-rossiey---1070082140.html

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, олег хавич, украина.ру, видео, россия, шпионы, шпиономания