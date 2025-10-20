https://ukraina.ru/20251020/ukraina-nakonets-to-zametila-nalichie-dalnoboynykh-aviabomb-u-vs-rf-1070391726.html
Украина наконец-то заметила наличие дальнобойных авиабомб у ВС РФ
В понедельник, 20 октября, замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км. Ранее украинские мониторинговые ресурсы сообщили о прилете российской авиабомбы в районе Полтавы.
О том, какие изменения ждут поле боя с связи с этим, изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
22:21 20.10.2025
