Украина наконец-то заметила наличие дальнобойных авиабомб у ВС РФ - 20.10.2025
Украина наконец-то заметила наличие дальнобойных авиабомб у ВС РФ
Украина наконец-то заметила наличие дальнобойных авиабомб у ВС РФ - 20.10.2025 Украина.ру
Украина наконец-то заметила наличие дальнобойных авиабомб у ВС РФ
В понедельник, 20 октября, замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км. Ранее украинские мониторинговые ресурсы сообщили о прилете российской авиабомбы в районе Полтавы.
2025-10-20T22:21
2025-10-20T22:40
О том, какие изменения ждут поле боя с связи с этим, изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
Украина наконец-то заметила наличие дальнобойных авиабомб у ВС РФ

22:21 20.10.2025 (обновлено: 22:40 20.10.2025)
 
В понедельник, 20 октября, замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км. Ранее украинские мониторинговые ресурсы сообщили о прилете российской авиабомбы в районе Полтавы.
О том, какие изменения ждут поле боя с связи с этим, изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
ФАБ-3000 УМПК - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
16 октября, 13:59
ВСУ сообщают о применении Россией модернизированных авиабомб с увеличенной дальностьюВоздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска применили в районе Николаева модернизированные авиационные бомбы, обладающие значительной дальностью полета. Об этом 16 октября написал Телеграм-канал Украина.ру
