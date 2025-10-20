Трамп может передать "Томагавки", но это уже "отыгранная карта" — Акопов о ракетах для Киева
Угроза Вашингтона поставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк" оказалась блефом, не повлиявшим на твердую позицию Москвы, и теперь этот шаг может быть рассмотрен лишь в случае краха дипломатических усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Акопов напомнил, что Россия четко заявила: передача "Томагавков" Украине будет означать слом диалога. Именно поэтому, по мнению эксперта, [президент США Дональд Трамп] не хотел идти на этот шаг. "Первые разговоры о "Томагавках" были блефом. Понятно, что речь не могла идти о большом количестве ракет. Возможно, 50-100 штук, это принципиально ничего бы не меняло", — констатировал он.
Эксперт подчеркнул, что даже в случае поставок это не заставило бы Россию отказаться от своих ключевых требований. "[Президент России Владимир] Путин после этого не сказал бы, что согласен на заморозку по линии фронта, и не отказался бы от наших требований по нейтрализации Украины, отказу от размещения там воинских контингентов и вступлению в НАТО. Все это никакие "Томагавки" не изменят", — заявил Акопов.
"Он может передать "Томагавки", но это отыгранная карта. Если он их и передаст, то это будет означать, что он закрывает для себя попытки договориться с Путиным. Этот вариант я расцениваю как очень маловероятный", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
17 октября, 22:35Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"Украинец приехал просить "Томагавки". Вот так написали британские журналисты про визит Владимира Зеленского в США. Тем временем у Белого дома в Вашингтоне выстроилась небольшая кучка фотографов и видеооператоров в ожидании встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Гостя еще нет, а новости о том, что он будет просить, уже есть
Подписывайся на