Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона - 20.10.2025
Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона
Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона - 20.10.2025
Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на военном полигоне, где в этот момент 8-я разведывательно-штурмовая бригада Добровольческого корпуса... Украина.ру, 20.10.2025
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на военном полигоне, где в этот момент 8-я разведывательно-штурмовая бригада Добровольческого корпуса проходила обучение по совершенствованию навыков ведения боя. Также журналист поговорил с инструктором по огневой и тактической подготовке с позывным "Кувейт", который рассказал о собственном боевом опыте и о видах упражнений на полигоне.
россия
новости, россия, роман гнатюк, вс рф
Новости, Россия, Роман Гнатюк, ВС РФ

Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона

14:09 20.10.2025
 
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на военном полигоне, где в этот момент 8-я разведывательно-штурмовая бригада Добровольческого корпуса проходила обучение по совершенствованию навыков ведения боя.
Также журналист поговорил с инструктором по огневой и тактической подготовке с позывным "Кувейт", который рассказал о собственном боевом опыте и о видах упражнений на полигоне.
