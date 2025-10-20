https://ukraina.ru/20251020/kak-v-vs-rossii-uchat-buduschikh-shturmovikov-nash-reportazh-s-poligona-----1070368276.html

Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона

Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона - 20.10.2025

Как в ВС России учат будущих штурмовиков: наш репортаж с полигона

Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на военном полигоне, где в этот момент 8-я разведывательно-штурмовая бригада Добровольческого корпуса... 20.10.2025

Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на военном полигоне, где в этот момент 8-я разведывательно-штурмовая бригада Добровольческого корпуса проходила обучение по совершенствованию навыков ведения боя. Также журналист поговорил с инструктором по огневой и тактической подготовке с позывным "Кувейт", который рассказал о собственном боевом опыте и о видах упражнений на полигоне.

