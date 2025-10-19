https://ukraina.ru/20251019/rost-effektivnosti-pavliv-pro-razryv-v-kachestve-mezhdu-atakami-vks-i-vozmozhnostyami-pvo-ukrainy-1070087537.html

Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины

Эффективность ударов российских ВКС по объектам на Украине продолжает расти экспоненциально, а возможности противодействия им стремительно сокращаются. Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, снижается процент перехвата ракет и дронов. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-10-19T04:15

новости

украина

россия

михаил павлив

вкс

украина.ру

пво

сво

дзен новости сво

новости сво

Павлив указывает на ключевой фактор, влияющий на ситуацию. "Происходит заметный рост эффективности ударов российских Воздушно-космических сил", – заявляет эксперт.Аналитик детализирует: "Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, и, как уже неоднократно отмечалось в западных медиа, снижается процент перехвата российских ракет и дронов". Эта тенденция, по его словам, только усиливается."Это означает, что удары будут продолжаться. Их эффективность и интенсивность будут расти по экспоненте, а возможности Украины защищаться будут стремительно сокращаться", – прогнозирует Павлив. Он подчеркивает, что процесс нарастания эффективности российских ВКС идет даже быстрее, чем ожидалось."Разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями украинской ПВО продолжает увеличиваться. Об этом я говорил ещё летом, и сейчас этот процесс идёт даже быстрее, чем ожидалось", – резюмирует эксперт.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Новости

новости, украина, россия, михаил павлив, вкс, украина.ру, пво, сво, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, эксперты, аналитики, война, война на украине