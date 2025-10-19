Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины - 19.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251019/rost-effektivnosti-pavliv-pro-razryv-v-kachestve-mezhdu-atakami-vks-i-vozmozhnostyami-pvo-ukrainy-1070087537.html
Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины
Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины - 19.10.2025 Украина.ру
Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины
Эффективность ударов российских ВКС по объектам на Украине продолжает расти экспоненциально, а возможности противодействия им стремительно сокращаются. Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, снижается процент перехвата ракет и дронов. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-19T04:15
2025-10-19T04:15
новости
украина
россия
михаил павлив
вкс
украина.ру
пво
сво
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f225fc266fb2c4e028ea560f63219972.jpg
Павлив указывает на ключевой фактор, влияющий на ситуацию. "Происходит заметный рост эффективности ударов российских Воздушно-космических сил", – заявляет эксперт.Аналитик детализирует: "Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, и, как уже неоднократно отмечалось в западных медиа, снижается процент перехвата российских ракет и дронов". Эта тенденция, по его словам, только усиливается."Это означает, что удары будут продолжаться. Их эффективность и интенсивность будут расти по экспоненте, а возможности Украины защищаться будут стремительно сокращаться", – прогнозирует Павлив. Он подчеркивает, что процесс нарастания эффективности российских ВКС идет даже быстрее, чем ожидалось."Разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями украинской ПВО продолжает увеличиваться. Об этом я говорил ещё летом, и сейчас этот процесс идёт даже быстрее, чем ожидалось", – резюмирует эксперт.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/1069938511.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de1e8911fb91dc536877daa1b58ffc92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, михаил павлив, вкс, украина.ру, пво, сво, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, эксперты, аналитики, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Михаил Павлив, ВКС, Украина.ру, ПВО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Главные новости, эксперты, аналитики, война, война на Украине

Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины

04:15 19.10.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эффективность ударов российских ВКС по объектам на Украине продолжает расти экспоненциально, а возможности противодействия им стремительно сокращаются. Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, снижается процент перехвата ракет и дронов. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив указывает на ключевой фактор, влияющий на ситуацию. "Происходит заметный рост эффективности ударов российских Воздушно-космических сил", – заявляет эксперт.
Аналитик детализирует: "Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, и, как уже неоднократно отмечалось в западных медиа, снижается процент перехвата российских ракет и дронов". Эта тенденция, по его словам, только усиливается.
"Это означает, что удары будут продолжаться. Их эффективность и интенсивность будут расти по экспоненте, а возможности Украины защищаться будут стремительно сокращаться", – прогнозирует Павлив. Он подчеркивает, что процесс нарастания эффективности российских ВКС идет даже быстрее, чем ожидалось.
"Разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями украинской ПВО продолжает увеличиваться. Об этом я говорил ещё летом, и сейчас этот процесс идёт даже быстрее, чем ожидалось", – резюмирует эксперт.
Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.
Пока половина Киева сидит без воды, для «элиты» Верховной Рады эту проблему активно стараются решить - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 16:56
Украинские депутаты оценили удары ВКС и спрогнозировали зимние проблемыДепутаты украинской Верховной Рады взглянули из вотчины киевского боксёра в завтрашний день с пессимизмом. Об этом 10 октября сообщил телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМихаил ПавливВКСУкраина.руПВОСВОдзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияГлавные новостиэкспертыаналитикивойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:00В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ
05:50Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии
05:40"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог
05:30"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией"
05:20"Залужный узнаёт о своих амбициях из СМИ": Ищенко о безопасной критике Зеленского
05:10Элиты хотят сделать Польшу натовским хабом: Панкратов о причинах воинственной риторики Варшавы
05:00"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада
04:50"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана
04:40Панкратов о милитаризации ЕС: "Если на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно выстрелит"
04:30Политолог про отношения с Западом: "Если не получается разрешить противоречия, мы вступаем в конфликт"
04:15Рост эффективности: Павлив про разрыв в качестве между атаками ВКС и возможностями ПВО Украины
04:00"Кто поддержит, к тому и пойдут": Ищенко о выборе союзников в эпоху глобального кризиса
18:17Армия России успешно продвигается на ряде направлений. Сводка за 18 октября
18:10Зеленский — европейцам: "Ничего не получилось". Итоги 18 октября
18:07"Благотворительность" по-польски: мошенники обманули украинских беженцев на сотни тысяч
17:55Экс-глава генштаба Британии: Украина получила от Запада "ложную надежду"
17:35В Белгородской области после атак ВСУ пострадали мирные жители
17:29Медведев прокомментировал предложение Трампа о "победе для всех" в украинском конфликте
17:11Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян
Лента новостейМолния