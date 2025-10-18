"Нимб" Трампа, унизительный прием Зеленского и "шоу дронов" в Британии. Неделя необычных фотофактов
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
© Фото : сгенерировано ИИ
Латвийские хоккеисты устроили массовую драку прямо на льду из-за русского языка. Журнал Time "убрал" президенту США Дональду Трампу волосы. Пророчество хопи о "таинственном человеке в красной шапке" сбывается. В Британии побывал российский БПЛА-камикадзе "Герань-2". Владимир Зеленский представил миру картину "колхоз встречает председателя"
В субботу, 11 октября, в прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera ведущая испугалась огромной крысы, пробежавшей по столу. Грызун мелькнул в кадре всего на несколько секунд, но его появление явно шокировало журналистку.
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
В воскресенье, 12 октября, прошел военно-исторический фестиваль "Москва за нами. 1941 год" в Московской области. Центральным событием стала реконструкция сражения, где участники в аутентичных костюмах с использованием техники времен Великой Отечественной войны воссоздали эпизоды обороны Москвы.
На интерактивных площадках реконструкторы показали и рассказали, как были устроены и использовались различные виды оружия. Гости узнали о боевых задачах разных родов войск, организации телефонной и радиосвязи, трудностях противовоздушной обороны и работе полевых медиков.
В понедельник, 13 октября, у берегов Франции заметили российская дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск". Как утверждалось, ее экстренное всплытие было связано с неисправностью.
© X / NATO_MARCOM
© X / NATO_MARCOM
В понедельник также в Словакии столкнулись два поезда. В результате происшествия пострадали около 100 человек. Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек уточнил, что столкновение экспрессов R913 и R914 GEMERAN случилось в месте пересечения путей, где железная дорога переходит в однопутный участок.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
1 из 3
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
2 из 3
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
3 из 3
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
1 из 3
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
2 из 3
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
3 из 3
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Polícia SR - Košický kraj
В тот же день в Сети стало набирать популярность видео латвийских хоккеистов, устроивших массовую драку из-за русского языка. Тренер любительского клуба обозвал нападающего соперников Дениса Бенке "оккупантом" за то, что он говорил на поле по-русски.
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
В ночь на вторник, 14 октября, от поверхности Солнца оторвался один из крупнейших протуберанцев — плазменных волокон. Специалисты наблюдали его формирование на восточном краю звезды в течение последних нескольких дней.
Как отметили ученые, протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого масштаба.
© Фото : ИКИ РАН
© Фото : ИКИ РАН
14 октября американский журнал Time поместил на обложку нового номера фотографию президента США Дональда Трампа, ее посвятили заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. Президент США при этом остался недоволен выбором фотографии.
"Этот снимок, пожалуй, худший за всю историю. Они "убрали" мои волосы, а затем добавили что-то, что выглядело как парящий над головой маленький венец. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и её стоит отозвать", — заявил Трамп.
© Фото : Time
© Фото : Time
Во вторник в парламенте Британии впервые (или нет) побывал российский БПЛА-камикадзе "Герань-2". Принес беспилотный летательный аппарат взял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Таким образом он был намерен продемонстрировать Европе возможности России наносить глубокие удары.
Сикорский представил в британском парламенте целый доклад о возможностях и ТТХ "Гераней", в заключительной части которого призвал англичан не скупиться и вкладывать больше денег в "европейскую безопасность".
© AP / Kin Cheung
© AP / Kin Cheung
В среду, 15 октября, пророчество хопи о "таинственном человеке в красной шапке" связали с Дональдом Трампом. Старинное пророчество индейцев хопи о "таинственном человеке в красной шапке", который навсегда изменит судьбу Америки, получило новое звучание.
Как сообщает Daily Mail, в 1992 году духовный лидер хопи Томас Баньякья выступал с этим предсказанием в ООН, предупредив, что во времена потрясений этот человек повлияет на судьбу всего мира.
© Фото : RT на русском / Telegram
© Фото : RT на русском / Telegram
В четверг, 16 октября, Владимира Зеленского, который прилетел в США ради встречи с президентом США, по прибытии встретил... глава его офиса Андрей Ермак. Картину этого "события" пользователи Сети уже назвали "колхоз встречает председателя".
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В пятницу, 17 октября, телеканал RT отметил 20-летие. На сайте Кремля появилось видео, на котором президент России Владимир Путин поздравил телеканал с юбилеем в беседе с ведущим Саламом Мосафиром. В честь праздника на Манежной площади была установлена телевизионная студия в виде рупора.
Накануне также министры иностранных дел России и Венгрии обсудили подготовку мероприятий диалога Москвы и Вашингтона.
Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто состоялся "по инициативе венгерской стороны", сказано в официальном сообщении. Подробности в публикации Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США.
Подписывайся на