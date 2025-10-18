https://ukraina.ru/20251018/nimb-trampa-unizitelnyy-priem-zelenskogo-i-shou-dronov-v-britanii-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1070247298.html

"Нимб" Трампа, унизительный прием Зеленского и "шоу дронов" в Британии. Неделя необычных фотофактов

"Нимб" Трампа, унизительный прием Зеленского и "шоу дронов" в Британии. Неделя необычных фотофактов - 18.10.2025 Украина.ру

"Нимб" Трампа, унизительный прием Зеленского и "шоу дронов" в Британии. Неделя необычных фотофактов

Латвийские хоккеисты устроили массовую драку прямо на льду из-за русского языка. Журнал Time "убрал" президенту США Дональду Трампу волосы. Пророчество хопи о "таинственном человеке в красной шапке" сбывается. В Британии побывал российский БПЛА-камикадзе "Герань-2". Владимир Зеленский представил миру картину "колхоз встречает председателя"

2025-10-18T08:30

2025-10-18T08:30

2025-10-18T08:30

фото

эксклюзив

сша

британия

россия

дональд трамп

владимир зеленский

хамас

оон

rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg

В субботу, 11 октября, в прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera ведущая испугалась огромной крысы, пробежавшей по столу. Грызун мелькнул в кадре всего на несколько секунд, но его появление явно шокировало журналистку.В воскресенье, 12 октября, прошел военно-исторический фестиваль "Москва за нами. 1941 год" в Московской области. Центральным событием стала реконструкция сражения, где участники в аутентичных костюмах с использованием техники времен Великой Отечественной войны воссоздали эпизоды обороны Москвы.На интерактивных площадках реконструкторы показали и рассказали, как были устроены и использовались различные виды оружия. Гости узнали о боевых задачах разных родов войск, организации телефонной и радиосвязи, трудностях противовоздушной обороны и работе полевых медиков.В понедельник, 13 октября, у берегов Франции заметили российская дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск". Как утверждалось, ее экстренное всплытие было связано с неисправностью.В понедельник также в Словакии столкнулись два поезда. В результате происшествия пострадали около 100 человек. Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек уточнил, что столкновение экспрессов R913 и R914 GEMERAN случилось в месте пересечения путей, где железная дорога переходит в однопутный участок.В тот же день в Сети стало набирать популярность видео латвийских хоккеистов, устроивших массовую драку из-за русского языка. Тренер любительского клуба обозвал нападающего соперников Дениса Бенке "оккупантом" за то, что он говорил на поле по-русски.В ночь на вторник, 14 октября, от поверхности Солнца оторвался один из крупнейших протуберанцев — плазменных волокон. Специалисты наблюдали его формирование на восточном краю звезды в течение последних нескольких дней.Как отметили ученые, протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого масштаба.14 октября американский журнал Time поместил на обложку нового номера фотографию президента США Дональда Трампа, ее посвятили заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. Президент США при этом остался недоволен выбором фотографии."Этот снимок, пожалуй, худший за всю историю. Они "убрали" мои волосы, а затем добавили что-то, что выглядело как парящий над головой маленький венец. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и её стоит отозвать", — заявил Трамп. Во вторник в парламенте Британии впервые (или нет) побывал российский БПЛА-камикадзе "Герань-2". Принес беспилотный летательный аппарат взял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Таким образом он был намерен продемонстрировать Европе возможности России наносить глубокие удары.Сикорский представил в британском парламенте целый доклад о возможностях и ТТХ "Гераней", в заключительной части которого призвал англичан не скупиться и вкладывать больше денег в "европейскую безопасность".В среду, 15 октября, пророчество хопи о "таинственном человеке в красной шапке" связали с Дональдом Трампом. Старинное пророчество индейцев хопи о "таинственном человеке в красной шапке", который навсегда изменит судьбу Америки, получило новое звучание. Как сообщает Daily Mail, в 1992 году духовный лидер хопи Томас Баньякья выступал с этим предсказанием в ООН, предупредив, что во времена потрясений этот человек повлияет на судьбу всего мира. В четверг, 16 октября, Владимира Зеленского, который прилетел в США ради встречи с президентом США, по прибытии встретил... глава его офиса Андрей Ермак. Картину этого "события" пользователи Сети уже назвали "колхоз встречает председателя". В пятницу, 17 октября, телеканал RT отметил 20-летие. На сайте Кремля появилось видео, на котором президент России Владимир Путин поздравил телеканал с юбилеем в беседе с ведущим Саламом Мосафиром. В честь праздника на Манежной площади была установлена телевизионная студия в виде рупора. Накануне также министры иностранных дел России и Венгрии обсудили подготовку мероприятий диалога Москвы и Вашингтона. Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто состоялся "по инициативе венгерской стороны", сказано в официальном сообщении. Подробности в публикации Главы МИД России и Венгрии обсудили мероприятия по диалогу с США.

сша

британия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, сша, британия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, хамас, оон, rt