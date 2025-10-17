https://ukraina.ru/20251017/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-17-oktyabrya--1070239208.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 октября

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

2025-10-17T10:14

По его словам, российские войска продолжают бои в рацоне Купянска. Подразделения ВС РФ обходят противника с флангов, стягивая ВСУ "в мешок". На Покровской направлении продолжают идти ожесточенные бои, также уточнил собеседник издания. Накануне сообщалось, что продолжаются ожесточенные бои на Купянском направлении. Командование ВСУ усиливает оборону силами специальных операций, пытаясь противостоять продвижению российских войск. Подробности в публикации Напряженная обстановка на Купянском направлении: ВСУ бросают в бой спецназ.

https://ukraina.ru/20251016/voenkor-ukrainaru-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-oktyabrya--1070177895.html

2025

