Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 октября - 17.10.2025
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска продолжают бои в рацоне Купянска. Подразделения ВС РФ обходят противника с флангов, стягивая ВСУ "в мешок". На Покровской направлении продолжают идти ожесточенные бои, также уточнил собеседник издания. Накануне сообщалось, что продолжаются ожесточенные бои на Купянском направлении. Командование ВСУ усиливает оборону силами специальных операций, пытаясь противостоять продвижению российских войск. Подробности в публикации Напряженная обстановка на Купянском направлении: ВСУ бросают в бой спецназ.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 октября

10:14 17.10.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска продолжают бои в рацоне Купянска. Подразделения ВС РФ обходят противника с флангов, стягивая ВСУ "в мешок". На Покровской направлении продолжают идти ожесточенные бои, также уточнил собеседник издания.
Накануне сообщалось, что продолжаются ожесточенные бои на Купянском направлении. Командование ВСУ усиливает оборону силами специальных операций, пытаясь противостоять продвижению российских войск. Подробности в публикации Напряженная обстановка на Купянском направлении: ВСУ бросают в бой спецназ.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
