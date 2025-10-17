"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков" - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/dlya-nego-vse-sredstva-khoroshi-vayner-obyasnil-pochemu-tramp-razgonyaet-temu-tomagavkov-1070186928.html
"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков"
"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков" - 17.10.2025 Украина.ру
"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков"
Позиция Трампа по вопросу поставок высокоточного оружия Украине продиктована его бизнес-опытом, который он перенес на международную политику, используя методы торга для достижения своих целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-10-17T04:00
2025-10-17T04:00
новости
украина
сша
дональд трамп
грег вайнер
владимир зеленский
украина.ру
"томагавк"
ракеты
дальнобойные ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061846823_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f89856e6fe84d7ab713e4a247df7e17e.jpg
Отвечая на вопрос, почему Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, не снижает напряженность на Украине, а, наоборот, разгоняет тему поставок ракет "Томагавк", политолог объяснил это многолетним опытом президента США. Американист подчеркнул, что глава Белого дома использует все доступные инструменты для продвижения своих решений. "Поэтому президент США пользуется всей методикой, которая у него есть на вооружении для того, чтобы продавить свое решение", — отметил он.Вайнер добавил, что в данном случае Трамп считает свой подход к конфликту между Россией и Украиной "единственно правильным". "Тут для него все средства хороши — в частности, "Томагавки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
https://ukraina.ru/20251016/dmitriy-vydrin-tramp-vidit-v-rossii-konkurenta-kotoryy-zavedomo-slabee-ego-brigady-1070185254.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061846823_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_8bbd7f00eef2fca12567116f41030b92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, дональд трамп, грег вайнер, владимир зеленский, украина.ру, "томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, главные новости, война на украине, бизнес, трамп и зеленский, трамп и украина
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Владимир Зеленский, Украина.ру, "Томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Главные новости, война на Украине, бизнес, Трамп и Зеленский, Трамп и Украина

"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков"

04:00 17.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Позиция Трампа по вопросу поставок высокоточного оружия Украине продиктована его бизнес-опытом, который он перенес на международную политику, используя методы торга для достижения своих целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Отвечая на вопрос, почему Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, не снижает напряженность на Украине, а, наоборот, разгоняет тему поставок ракет "Томагавк", политолог объяснил это многолетним опытом президента США.
"Трамп — человек, который с 10-летнего возраста занимается бизнесом. Это более 70 лет! Его отношение к политике — точно такое же, что и к торговле. Для него весь мир — это Trump Organization", — заявил Вайнер.
Американист подчеркнул, что глава Белого дома использует все доступные инструменты для продвижения своих решений. "Поэтому президент США пользуется всей методикой, которая у него есть на вооружении для того, чтобы продавить свое решение", — отметил он.
Вайнер добавил, что в данном случае Трамп считает свой подход к конфликту между Россией и Украиной "единственно правильным". "Тут для него все средства хороши — в частности, "Томагавки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 11:56
Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады"Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах снятия с поста мэра Одессы, оценил миротворчество Трампа и объяснил, почему Китай неактивно поддерживает РФ на мировой арене.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАДональд ТрампГрег ВайнерВладимир ЗеленскийУкраина.ру"Томагавк"ракетыдальнобойные ракетыАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеГлавные новостивойна на УкраинебизнесТрамп и ЗеленскийТрамп и Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Орлов: При Трампе Украина получила разрешение наносить удары по всей территории России
04:45Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы
04:40"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке
04:35"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
04:30Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО
04:20Каргин: "ХАМАС решил произвести зачистку кланов, которая вызовет ответную реакцию и бои в Газе"
04:10Ядерный взрыв в космосе: Орлов назвал радикальный способ борьбы с передачей разведданных Украине
04:01Ограничения на полёты введены уже в 11 аэропортах. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам.
04:00"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков"
03:28Журналисты отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте — Дмитрий Киселёв
02:58Пора копать тоннель к Америке: Дмитриев предложил теснее соединить Россию и США
02:22Украинская делегация вышла к "толпам американцев" у Капитолия в Вашингтоне
02:01Ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА ввели уже в пятом аэропорту
01:42Путин и Трамп обсудили войну, Британия планирует теракты, на боевом посту погиб военкор. Итоги 16 октября
01:22Обороняются с отчаянием обречённых. Фронтовая сводка за 16 октября от канала "Дневник Десантника"
01:02Ещё три аэропорта ввели временные ограничения на полёты из-за угрозы атак БПЛА
00:46"Пышная" встреча в аэропорту: Зеленский прибыл в США
00:19Опасность БПЛА и закрытие аэропорта. Сводка угроз по регионам России к этому часу
23:30Бандитизм в форме: бойцы "Азова"* устроили массовые грабежи и похищения в Ивано-Франковской области
23:14Дипломатический прорыв: переговоры Путина и Трампа поставили под вопрос поставки "Томагавков" Украине
Лента новостейМолния