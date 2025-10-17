"Для него все средства хороши": Вайнер объяснил, почему Трамп разгоняет тему "Томагавков"
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Позиция Трампа по вопросу поставок высокоточного оружия Украине продиктована его бизнес-опытом, который он перенес на международную политику, используя методы торга для достижения своих целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Отвечая на вопрос, почему Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, не снижает напряженность на Украине, а, наоборот, разгоняет тему поставок ракет "Томагавк", политолог объяснил это многолетним опытом президента США.
"Трамп — человек, который с 10-летнего возраста занимается бизнесом. Это более 70 лет! Его отношение к политике — точно такое же, что и к торговле. Для него весь мир — это Trump Organization", — заявил Вайнер.
Американист подчеркнул, что глава Белого дома использует все доступные инструменты для продвижения своих решений. "Поэтому президент США пользуется всей методикой, которая у него есть на вооружении для того, чтобы продавить свое решение", — отметил он.
Вайнер добавил, что в данном случае Трамп считает свой подход к конфликту между Россией и Украиной "единственно правильным". "Тут для него все средства хороши — в частности, "Томагавки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
Вчера, 11:56Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады"Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах снятия с поста мэра Одессы, оценил миротворчество Трампа и объяснил, почему Китай неактивно поддерживает РФ на мировой арене.
Подписывайся на