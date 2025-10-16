https://ukraina.ru/20251016/voenkor-ukrainaru-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-oktyabrya--1070177895.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, на Покровском направлении российские бойцы охватывают мирноградский участок фронта в кольцо, контролируя почти все дороги, по которым идет ротация противника. Наиболее горячей точкой этого направления эксперт назвал микрорайон Лазурный.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки и югу от Покровска. Освобождение Новопавловки значит, что операция по штурму города входит в завершающую стадию. С учётом того, что юго-западный укрепрайон ВСУ в районе Лазурного и Шахтёрского практически зачищен, есть вероятность, что темп наступления удастся набрать, также говорилось в сообщении Телеграм-канала "Военная хроника". Подробности в публикации С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки.

