https://ukraina.ru/20251016/voenkor-ukrainaru-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-oktyabrya--1070177895.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-10-16T09:57
2025-10-16T09:57
2025-10-16T10:39
видео
александр "варяг" матюшин
вс рф
наступление вс рф
фронт
фронт на украине сейчас
покровск/красноармейск
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070179983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f83c27600a948870d9dafc0f5f953b3c.jpg
По его словам, на Покровском направлении российские бойцы охватывают мирноградский участок фронта в кольцо, контролируя почти все дороги, по которым идет ротация противника. Наиболее горячей точкой этого направления эксперт назвал микрорайон Лазурный.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки и югу от Покровска. Освобождение Новопавловки значит, что операция по штурму города входит в завершающую стадию. С учётом того, что юго-западный укрепрайон ВСУ в районе Лазурного и Шахтёрского практически зачищен, есть вероятность, что темп наступления удастся набрать, также говорилось в сообщении Телеграм-канала "Военная хроника". Подробности в публикации С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки.
https://ukraina.ru/20251015/protivnik-pytaetsya-vernut-vzyatyy-vs-rf-naselennyy-punkt-aleksandr-matyushin-o-kontratakakh-vsu---1070121459.html
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070179983_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38cba286dde995488856047325fdd571.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, фронт, фронт на украине сейчас, покровск/красноармейск, украина.ру
Видео, Александр "Варяг" Матюшин, ВС РФ, наступление ВС РФ, фронт, фронт на Украине сейчас, Покровск/Красноармейск, Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября
09:57 16.10.2025 (обновлено: 10:39 16.10.2025)
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.