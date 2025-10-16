Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, на Покровском направлении российские бойцы охватывают мирноградский участок фронта в кольцо, контролируя почти все дороги, по которым идет ротация противника. Наиболее горячей точкой этого направления эксперт назвал микрорайон Лазурный.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки и югу от Покровска. Освобождение Новопавловки значит, что операция по штурму города входит в завершающую стадию. С учётом того, что юго-западный укрепрайон ВСУ в районе Лазурного и Шахтёрского практически зачищен, есть вероятность, что темп наступления удастся набрать, также говорилось в сообщении Телеграм-канала "Военная хроника". Подробности в публикации С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки.
покровск/красноармейск
Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 октября

09:57 16.10.2025 (обновлено: 10:39 16.10.2025)
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, на Покровском направлении российские бойцы охватывают мирноградский участок фронта в кольцо, контролируя почти все дороги, по которым идет ротация противника. Наиболее горячей точкой этого направления эксперт назвал микрорайон Лазурный.
Противник пытается вернуть взятый ВС РФ населенный пункт: Александр Матюшин о контратаках ВСУ Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки и югу от Покровска. Освобождение Новопавловки значит, что операция по штурму города входит в завершающую стадию.
С учётом того, что юго-западный укрепрайон ВСУ в районе Лазурного и Шахтёрского практически зачищен, есть вероятность, что темп наступления удастся набрать, также говорилось в сообщении Телеграм-канала "Военная хроника". Подробности в публикации С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки.
