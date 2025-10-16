"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО
На фронте кардинально изменилась тактика боевых действий, перейдя к работе малых групп, что в корне трансформировало логистику и свело на нет потребность в крупных тыловых базах. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
Носков заявил о фундаментальном изменении тактики на фронте. "Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику", — указал он. Ключевым фактором стало массовое применение дронов, которые растянули передний край на 20 километров в глубину.
Это привело к тому, что боевые порядки и линия боевого соприкосновения оказались сильно отдалены друг от друга. В новой реальности резко возросла роль малой логистики, предназначенной для обеспечения нужд разрозненных подразделений.
"Исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск (украинское название Покровск. - Ред.)", — подчеркнул аналитик.
Их значение трансформируется в места зимовки личного состава и ремонта техники, а снабжающие базы теперь находятся непосредственно около линии боя. "Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС", — заключил собеседник издания.
