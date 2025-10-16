"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО - 16.10.2025 Украина.ру
"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО
На фронте кардинально изменилась тактика боевых действий, перейдя к работе малых групп, что в корне трансформировало логистику и свело на нет потребность в крупных тыловых базах. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg
Носков заявил о фундаментальном изменении тактики на фронте. "Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику", — указал он. Ключевым фактором стало массовое применение дронов, которые растянули передний край на 20 километров в глубину.Это привело к тому, что боевые порядки и линия боевого соприкосновения оказались сильно отдалены друг от друга. В новой реальности резко возросла роль малой логистики, предназначенной для обеспечения нужд разрозненных подразделений. Их значение трансформируется в места зимовки личного состава и ремонта техники, а снабжающие базы теперь находятся непосредственно около линии боя. "Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику" на сайте Украина.ру.О том, почему украинская армия разбегается быстрее, чем "людоловы" успевают её набирать — в материале Дмитрия Ковалевича "Армия в бегах. Что говорят на Украине о росте числа дезертиров" на сайте Украина.ру.
"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
На фронте кардинально изменилась тактика боевых действий, перейдя к работе малых групп, что в корне трансформировало логистику и свело на нет потребность в крупных тыловых базах. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
Носков заявил о фундаментальном изменении тактики на фронте. "Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику", — указал он. Ключевым фактором стало массовое применение дронов, которые растянули передний край на 20 километров в глубину.
Это привело к тому, что боевые порядки и линия боевого соприкосновения оказались сильно отдалены друг от друга. В новой реальности резко возросла роль малой логистики, предназначенной для обеспечения нужд разрозненных подразделений.
"Исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск (украинское название Покровск. - Ред.)", — подчеркнул аналитик.
Их значение трансформируется в места зимовки личного состава и ремонта техники, а снабжающие базы теперь находятся непосредственно около линии боя. "Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинская армия разбегается быстрее, чем "людоловы" успевают её набирать — в материале Дмитрия Ковалевича "Армия в бегах. Что говорят на Украине о росте числа дезертиров" на сайте Украина.ру.
