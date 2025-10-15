В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России - 15.10.2025 Украина.ру
Китай закупил для своей армии российские боевые машины десанта, что привлекло внимание в США. Об этом сообщило издание Sohu.
2025-10-15T11:56
2025-10-15T11:56
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
the washington post
бронетехника
десант
торговля оружием
впк
"Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК имеет собственный качественный парк таких машин, отмечает Sohu. Аналитики объяснили, зачем Пекин дополнительно потратил более полумиллиарда долларов", - сообщил "Главный Региональный".В публикации отмечено, что американское издание The Washington Post связало произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. В Китае же уверены, что причина закупки НОАК российской техники кроется в проверке возможностей этих бронемашин.Пекин закупил БМД-4Д. Китайские специалисты проверят тяжелое бронирование машин, освоят опыт десантирования и постараются перенять российский стиль ведения боевых действий."В Китае заявили, что Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии, - сказано в публикации. - И военное сотрудничество двух государств – это противодействие провокациям США в Южно-Китайском море, а также поддержке Тайваня. НОАК, отмечают в Sohu, уже достаточно уверенно себя чувствуют в регионе, чтобы говорить про снижение эффективности "американского сдерживания".Тем временем Трамп похвастался, что разогнал БРИКС Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
11:56 15.10.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Китай закупил для своей армии российские боевые машины десанта, что привлекло внимание в США. Об этом сообщило издание Sohu.
"Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК имеет собственный качественный парк таких машин, отмечает Sohu. Аналитики объяснили, зачем Пекин дополнительно потратил более полумиллиарда долларов", - сообщил "Главный Региональный".
В публикации отмечено, что американское издание The Washington Post связало произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. В Китае же уверены, что причина закупки НОАК российской техники кроется в проверке возможностей этих бронемашин.
Пекин закупил БМД-4Д. Китайские специалисты проверят тяжелое бронирование машин, освоят опыт десантирования и постараются перенять российский стиль ведения боевых действий.
"В Китае заявили, что Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии, - сказано в публикации. - И военное сотрудничество двух государств – это противодействие провокациям США в Южно-Китайском море, а также поддержке Тайваня. НОАК, отмечают в Sohu, уже достаточно уверенно себя чувствуют в регионе, чтобы говорить про снижение эффективности "американского сдерживания".
Тем временем Трамп похвастался, что разогнал БРИКС
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
