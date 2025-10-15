https://ukraina.ru/20251015/v-ssha-prismotrelis-k-kitayskim-zakupkam-voennoy-tekhniki-u-rossii-1070124704.html

В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России

В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России

Китай закупил для своей армии российские боевые машины десанта, что привлекло внимание в США. Об этом сообщило издание Sohu.

"Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК имеет собственный качественный парк таких машин, отмечает Sohu. Аналитики объяснили, зачем Пекин дополнительно потратил более полумиллиарда долларов", - сообщил "Главный Региональный".В публикации отмечено, что американское издание The Washington Post связало произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. В Китае же уверены, что причина закупки НОАК российской техники кроется в проверке возможностей этих бронемашин.Пекин закупил БМД-4Д. Китайские специалисты проверят тяжелое бронирование машин, освоят опыт десантирования и постараются перенять российский стиль ведения боевых действий."В Китае заявили, что Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии, - сказано в публикации. - И военное сотрудничество двух государств – это противодействие провокациям США в Южно-Китайском море, а также поддержке Тайваня. НОАК, отмечают в Sohu, уже достаточно уверенно себя чувствуют в регионе, чтобы говорить про снижение эффективности "американского сдерживания".Тем временем Трамп похвастался, что разогнал БРИКС Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

