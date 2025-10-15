https://ukraina.ru/20251015/v-ssha-prismotrelis-k-kitayskim-zakupkam-voennoy-tekhniki-u-rossii-1070124704.html
В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России
В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России - 15.10.2025 Украина.ру
В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России
Китай закупил для своей армии российские боевые машины десанта, что привлекло внимание в США. Об этом сообщило издание Sohu.
2025-10-15T11:56
2025-10-15T11:56
2025-10-15T11:56
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
the washington post
бронетехника
десант
торговля оружием
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/09/1063025070_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_f0813db8b750dedd870b4b777e478865.jpg
"Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК имеет собственный качественный парк таких машин, отмечает Sohu. Аналитики объяснили, зачем Пекин дополнительно потратил более полумиллиарда долларов", - сообщил "Главный Региональный".В публикации отмечено, что американское издание The Washington Post связало произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. В Китае же уверены, что причина закупки НОАК российской техники кроется в проверке возможностей этих бронемашин.Пекин закупил БМД-4Д. Китайские специалисты проверят тяжелое бронирование машин, освоят опыт десантирования и постараются перенять российский стиль ведения боевых действий."В Китае заявили, что Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии, - сказано в публикации. - И военное сотрудничество двух государств – это противодействие провокациям США в Южно-Китайском море, а также поддержке Тайваня. НОАК, отмечают в Sohu, уже достаточно уверенно себя чувствуют в регионе, чтобы говорить про снижение эффективности "американского сдерживания".Тем временем Трамп похвастался, что разогнал БРИКС Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/09/1063025070_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_7820000299930be60ff0c00389803a5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, китай, дональд трамп, the washington post, бронетехника, десант, торговля оружием, впк, международные отношения
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, The Washington Post, бронетехника, десант, торговля оружием, ВПК, международные отношения
В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России
Китай закупил для своей армии российские боевые машины десанта, что привлекло внимание в США. Об этом сообщило издание Sohu.
"Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК имеет собственный качественный парк таких машин, отмечает Sohu. Аналитики объяснили, зачем Пекин дополнительно потратил более полумиллиарда долларов", - сообщил "Главный Региональный".
В публикации отмечено, что американское издание The Washington Post связало произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. В Китае же уверены, что причина закупки НОАК российской техники кроется в проверке возможностей этих бронемашин.
Пекин закупил БМД-4Д. Китайские специалисты проверят тяжелое бронирование машин, освоят опыт десантирования и постараются перенять российский стиль ведения боевых действий.
"В Китае заявили, что Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии, - сказано в публикации. - И военное сотрудничество двух государств – это противодействие провокациям США в Южно-Китайском море, а также поддержке Тайваня. НОАК, отмечают в Sohu, уже достаточно уверенно себя чувствуют в регионе, чтобы говорить про снижение эффективности "американского сдерживания".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.