Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
Недавний звонок Зеленского Трампу был посвящен критической ситуации с ПВО на Украине, однако такие разговоры бесперспективны. Новых комплексов Patriot взять негде, а ракет для существующих систем катастрофически не хватает. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив комментирует недавние политические контакты украинской администрации. "Давеча состоялся звонок [Владимира] Зеленского [президенту США Дональду] Трампу", – отмечает эксперт.
"Подробностей особо нет, но, речь точно шла именно о проблемах ПВО", – указывает политолог. При этом он скептически оценивает перспективы таких переговоров.
"Однако новых комплексов Patriot взять попросту негде. Нет и нужного количества ракет – ни свободных, ни находящихся на складах", – констатирует Павлив. Он подчеркивает, что ситуация патовая.
"Поэтому, по большому счёту, этот вопрос уже не будет решён до самого конца конфликта", – заявляет эксперт. Независимо от исхода – военного или дипломатического – Украина, по его словам, будет испытывать острейший дефицит средств ПВО.
