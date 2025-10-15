Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/novykh-patriotov-vzyat-negde-ukraina-do-kontsa-voyny-budet-ispytyvat-ostreyshiy-defitsit-pvo--pavliv-1070095849.html
Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив - 15.10.2025 Украина.ру
Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
Недавний звонок Зеленского Трампу был посвящен критической ситуации с ПВО на Украине, однако такие разговоры бесперспективны. Новых комплексов Patriot взять негде, а ракет для существующих систем катастрофически не хватает. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-15T04:10
2025-10-15T04:10
новости
украина
сша
россия
михаил павлив
украина.ру
зрк patriot
пво
владимир зеленский
трамп и зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101709/33/1017093345_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_389b00c881e840a65b4096ecffe6a7bf.jpg
Павлив комментирует недавние политические контакты украинской администрации. "Давеча состоялся звонок [Владимира] Зеленского [президенту США Дональду] Трампу", – отмечает эксперт."Подробностей особо нет, но, речь точно шла именно о проблемах ПВО", – указывает политолог. При этом он скептически оценивает перспективы таких переговоров."Однако новых комплексов Patriot взять попросту негде. Нет и нужного количества ракет – ни свободных, ни находящихся на складах", – констатирует Павлив. Он подчеркивает, что ситуация патовая."Поэтому, по большому счёту, этот вопрос уже не будет решён до самого конца конфликта", – заявляет эксперт. Независимо от исхода – военного или дипломатического – Украина, по его словам, будет испытывать острейший дефицит средств ПВО.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251014/vizit-marionetok-za-instruktsiyami-chto-esche-poluchat-i-poluchat-li-ukraintsy-ot-trampa-v-vashingtone-1070092627.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101709/33/1017093345_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f078a9f5f98c8d659f1875cf50759668.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, михаил павлив, украина.ру, зрк patriot, пво, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооружения, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, война на украине
Новости, Украина, США, Россия, Михаил Павлив, Украина.ру, ЗРК Patriot, ПВО, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, вооружения, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, война на Украине

Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив

04:10 15.10.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Недавний звонок Зеленского Трампу был посвящен критической ситуации с ПВО на Украине, однако такие разговоры бесперспективны. Новых комплексов Patriot взять негде, а ракет для существующих систем катастрофически не хватает. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив комментирует недавние политические контакты украинской администрации. "Давеча состоялся звонок [Владимира] Зеленского [президенту США Дональду] Трампу", – отмечает эксперт.
"Подробностей особо нет, но, речь точно шла именно о проблемах ПВО", – указывает политолог. При этом он скептически оценивает перспективы таких переговоров.
"Однако новых комплексов Patriot взять попросту негде. Нет и нужного количества ракет – ни свободных, ни находящихся на складах", – констатирует Павлив. Он подчеркивает, что ситуация патовая.
"Поэтому, по большому счёту, этот вопрос уже не будет решён до самого конца конфликта", – заявляет эксперт. Независимо от исхода – военного или дипломатического – Украина, по его словам, будет испытывать острейший дефицит средств ПВО.
Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вчера, 17:34
Визит марионеток за инструкциями. Что еще получат и получат ли украинцы от Трампа в ВашингтонеАмериканский лидер Дональд Трамп проводит один за одним телефонный разговор с Владимиром Зеленским и незамедлительно зовёт его лично прилететь в США с ключевыми членами правительства, причём всё это происходит на фоне бурного обсуждения возможности поставок крылатых ракет Tomahawk для атак против России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияМихаил ПавливУкраина.руЗРК PatriotПВОВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампвооруженияСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Фронт режут на анклавы: эксперт Павлив о новой тактике изоляции театров военных действий
04:40"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
04:30Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot
04:22Продолжаем выбивать энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку
04:10Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
04:00Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
03:57Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
03:27В Крыму призвали признать Бориса Джонсона международным преступником
03:06Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева
02:41Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди
02:18Закрытый аэропорт и сводка угроз атак БПЛА по регионам России к этому часу
01:50Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода
01:24Наступление ВС РФ, перехват власти в Одессе и зачистка АКР. Информационные итоги 14 октября
00:53Фронтовая сводка от канала "Дневник десантника" сообщает о продвижении ВС РФ за 14 октября
00:32Министр финансов США призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
23:53Президент США угрожает пошлинами странам БРИКС
23:50Фрики и черти митингуют против Труханова
23:47Энергетический кризис в Киеве усугубляется
23:39Российские войска вступили в Мирноград
Лента новостейМолния