Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив

Визит марионеток за инструкциями. Что еще получат и получат ли украинцы от Трампа в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп проводит один за одним телефонный разговор с Владимиром Зеленским и незамедлительно зовёт его лично прилететь в США с ключевыми членами правительства, причём всё это происходит на фоне бурного обсуждения возможности поставок крылатых ракет Tomahawk для атак против России