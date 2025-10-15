https://ukraina.ru/20251015/my-znaem-chto-nuzhno-ukraine-dilemma-kuritsy-i-yaytsa-ot-genseka-nato-marka-ryutte-1070145044.html

"Мы знаем, что нужно Украине": дилемма курицы и яйца от генсека НАТО Марка Рютте

"Мы знаем, что нужно Украине": дилемма курицы и яйца от генсека НАТО Марка Рютте - 15.10.2025 Украина.ру

"Мы знаем, что нужно Украине": дилемма курицы и яйца от генсека НАТО Марка Рютте

В НАТО подвели промежуточные итоги встречи министров обороны стран альянса. Генеральный секретарь Марк Рютте провел 15 октября пресс-конференцию в Брюсселе

2025-10-15T18:10

2025-10-15T18:10

2025-10-15T18:10

эксклюзив

украина

москва

брюссель

дональд трамп

рютте

владимир зеленский

ес

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070144858_0:24:1302:756_1920x0_80_0_0_c7252be6ac8ff68f5959a2e37023e0d9.png

Министры обороны стран НАТО впервые встретились после саммита в Гааге, на котором было принято решение о повышении расходов до 5 % ВВП каждой страны-участницы альянса. Названный историческим саммит состоялся летом. Осенью, когда обычно "цыплят считают", и генсек НАТО Марк Рютте подвел краткие итоги. Инвестиции в оборону оправдывают себя, считает он, что подтверждается инцидентами с неопознанными беспилотниками в странах Евросоюза и молниеносной реакцией натовцев."Мы договорились о дальнейших действиях, направленных на укрепление нашей способности выполнять взятые на себя обязательства, принятые в Гааге, чтобы увеличить инвестиции в оборону", — сказал он.НАТО примет "ряд нестандартных дополнительных мер" по борьбе с беспилотниками. К этим мерам власти европейских государств отнесли Украину и ее военнослужащих, как в случае с их командировкой в Данию. Более того, в Европе тестируют новые интегрированные системы для отсеивания и нейтрализации воздушных угроз.Рютте хоть и умело считал цыплят, но дилемма курицы и яйца осталась далеко за скобками. Вначале была воюющая Украина и ее режим, а затем растраты денег налогоплательщиков на нее, или первичны растраты денег, а Украина — оправдание? Об этом Рютте говорить противопоказано."Сегодня министры подтвердили, что мы увеличиваем инвестиции в оборону, наращиваем оборонное производство и усиливаем нашу поддержку Украины. У наших военных есть инструменты и полномочия, необходимые для выполнения этой работы", — сказал Рютте.Главное, что Украина в тоне Рютте оказывалась на периферии интересов Запада. Во-первых, у НАТО и ЕС есть собственные интересы, ради которых европейцы готовы "предпринимать необходимые шаги". И любое увеличение расходов — только для них самих, для демонстрации "неизменной решимости".Безопасность НАТО тесно связана с Украиной долларами и евро. Американское оружие и технику отправляют в Киев за деньги европейцев. Это позволяет Украине удерживать линию фронта, европейцам — аккумулировать финансы и развивать оборонку. Интерес НАТО заключается в том, что военная поддержка Украины позволяет повышать уровень расходов до планки в 5 % ВВП.— "Поддержка Украины настолько важна для нашей безопасности, что она направлена на достижение целевого показателя расходов НАТО на оборону", — признался Рютте и зачем-то в очередной раз подчеркнул якобы миротворческую роль США. — "Мы все поддерживаем усилия Соединенных Штатов по прекращению войны против Украины и обеспечению справедливого и прочного мира".Рютте тут же подловили. В пятницу в Вашингтон прилетит Владимир Зеленский с Украины, и, как ожидают журналисты, обсудит с Дональдом Трампом поставки крылатых ракет "Томагавк". Он, как генсек НАТО, поддержит это решение?— "Не буду вдаваться в подробности, потому что на самом деле это зависит от каждого отдельного человека. Я должен максимально ограничить себя в комментариях о возможных решениях союзников", — сказал Рютте.В нарисованной им картине мира Зеленский и Трамп работают в тесной связке. Сам он, Рютте, в постоянном контакте и с Зеленским, и с Трампом. По его версии, встреча в Вашингтоне, на которой могут принять решение об усилении угрозы нацбезопасности России, должна привести к переговорам. А переговоры — к прочному миру, "чтобы положить конец этой ужасной войне".Эти объяснения кажутся абсолютной чушью. С одной стороны, работают военные планировщики НАТО, которые только рады тому, что смогут осваивать колоссальные средства на военные нужды, причем за счет Украины и просто факта ее существования в состоянии вооруженного конфликта. С другой стороны, где-то за океаном существует американский президент, от решения по "Томагавкам" которого зависит лишь то, сколько денег планировщики потратят.А привести эта затея должна к прочному миру. Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, для разрешения конфликта нужно устранить первопричину. А первопричина — это не хотелки Рютте или, тем более, военные поставки, а политические обстоятельства, которые неоднократно описывала Москва.Украинские женщины прекрасно понимают, что если с Украины на Москву полетит хоть один "Томагавк", РФ не станет разбираться, кого конкретно за это наказывать. Пострадают многие, и опасности в первую очередь подвергаются украинцы. Потому и спросила украинская журналистка Катерина с голубыми глазами и в жилетке, которая так понравилась Рютте, получит ли Украина системы ПВО для защиты инфраструктуры. Мерзнуть зимой придется ведь не европейцам, а самой Катерине и ее близким."Да, конечно, за последние три года на Украину было поставлено много систем ПВО как из Европы, так и из Соединенных Штатов. По сути, то, что мы сделали сейчас… мы знаем, что нужно Украине, чтобы оставаться сильной в борьбе. И кое-что из этого могут предоставить только США. Например, ракеты-перехватчики для систем Patriot", — сказал Рютте.Катерина должна была знать по рассказам украинского руководства в прошлом, что подобные системы есть у итальянцев, немцев, французов. Вот и пусть довольствуется тем, что об этом говорили представители украинских властей. Он, Рютте, рассказывать об этих европейских поставках не будет, но "многое должно исходить из США".А пока Катерину должно радовать то, что к инициативе по закупке американского вооружения присоединились 16 из 32 союзников. И если вдруг на Москву полетит "Томагавк", лучше ей в этот момент быть в эвакуационном автобусе где-нибудь за границей с Польшей. Собственно, вот к чему натовцы готовят украинцев, и вот почему дважды за день Рютте подчеркнуто выбирает для вопросов украинских журналистов. Чтобы убаюкать.Подробнее о том, сколько потратят в НАТО и как начался день в Брюсселе - в материале Алексея Туманова Впотьмах. Слово Трампа, $2 млрд на кону. В НАТО открыли заседание по Украине

украина

москва

брюссель

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, москва, брюссель, дональд трамп, рютте, владимир зеленский, ес, нато, россия, сво, новости сво, прогнозы сво