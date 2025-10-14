https://ukraina.ru/20251014/pragmatichnyy-podkhod-prinosit-suschestvennye-bonusy--ekspert-o-primere-gruzii-dlya-azerbaydzhana-1070034009.html

"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана

"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру

"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана

Россия и Азербайджан остаются важными партнерами друг для друга, а пример Грузии показывает, как даже после острого противостояния можно выстраивать взаимовыгодные отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин

2025-10-14T04:40

2025-10-14T04:40

2025-10-14T04:40

новости

грузия

азербайджан

россия

владимир путин

ильхам алиев

украина.ру

европарламент

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_82b92f9a54aa92a4498ea90a139d1d38.jpg

Рассуждая о балансе сил в отношениях двух государств, Притчин отметил, что российский рынок для Азербайджана остается значимым, особенно в условиях попыток диверсификации экономики. При этом эксперт подчеркнул, что прагматизм должен превалировать над политическими разногласиями.В качестве успешного примера такого подхода аналитик привел опыт Грузии. "Опять же предлагаю обратить внимание на прекрасный пример Грузии, которая, несмотря на прямое военное столкновение с Российской Федерацией, сейчас демонстрирует максимально прагматичный подход и от этого получает существенные экономические бонусы", — заявил Притчин.Этот пример, по мнению эксперта, является показательным для всего региона. Он наглядно демонстрирует, что экономическое сотрудничество может развиваться даже при наличии серьезных политических противоречий в прошлом.Таким образом, прагматизм Азербайджана в отношениях с Россией может приносить конкретные экономические дивиденды, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251010/konets-s-trollingom-tsvetnye-revolyutsii-v-gruzii-nachalis-tam-zhe-i-zakonchilis-1069923962.html

грузия

азербайджан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, украина.ру, европарламент, международные отношения, международная политика, экономика, сотрудничество, эксперты, аналитики, аналитика