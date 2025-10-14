"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/pragmatichnyy-podkhod-prinosit-suschestvennye-bonusy--ekspert-o-primere-gruzii-dlya-azerbaydzhana-1070034009.html
"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру
"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
Россия и Азербайджан остаются важными партнерами друг для друга, а пример Грузии показывает, как даже после острого противостояния можно выстраивать взаимовыгодные отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
2025-10-14T04:40
2025-10-14T04:40
новости
грузия
азербайджан
россия
владимир путин
ильхам алиев
украина.ру
европарламент
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_82b92f9a54aa92a4498ea90a139d1d38.jpg
Рассуждая о балансе сил в отношениях двух государств, Притчин отметил, что российский рынок для Азербайджана остается значимым, особенно в условиях попыток диверсификации экономики. При этом эксперт подчеркнул, что прагматизм должен превалировать над политическими разногласиями.В качестве успешного примера такого подхода аналитик привел опыт Грузии. "Опять же предлагаю обратить внимание на прекрасный пример Грузии, которая, несмотря на прямое военное столкновение с Российской Федерацией, сейчас демонстрирует максимально прагматичный подход и от этого получает существенные экономические бонусы", — заявил Притчин.Этот пример, по мнению эксперта, является показательным для всего региона. Он наглядно демонстрирует, что экономическое сотрудничество может развиваться даже при наличии серьезных политических противоречий в прошлом.Таким образом, прагматизм Азербайджана в отношениях с Россией может приносить конкретные экономические дивиденды, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/konets-s-trollingom-tsvetnye-revolyutsii-v-gruzii-nachalis-tam-zhe-i-zakonchilis-1069923962.html
грузия
азербайджан
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_73e70f52c23508b5618adf6935a2bdcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, украина.ру, европарламент, международные отношения, международная политика, экономика, сотрудничество, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Грузия, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Украина.ру, Европарламент, международные отношения, Международная политика, экономика, сотрудничество, эксперты, аналитики, Аналитика

"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана

04:40 14.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия и Азербайджан остаются важными партнерами друг для друга, а пример Грузии показывает, как даже после острого противостояния можно выстраивать взаимовыгодные отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Рассуждая о балансе сил в отношениях двух государств, Притчин отметил, что российский рынок для Азербайджана остается значимым, особенно в условиях попыток диверсификации экономики. При этом эксперт подчеркнул, что прагматизм должен превалировать над политическими разногласиями.
В качестве успешного примера такого подхода аналитик привел опыт Грузии. "Опять же предлагаю обратить внимание на прекрасный пример Грузии, которая, несмотря на прямое военное столкновение с Российской Федерацией, сейчас демонстрирует максимально прагматичный подход и от этого получает существенные экономические бонусы", — заявил Притчин.
Этот пример, по мнению эксперта, является показательным для всего региона. Он наглядно демонстрирует, что экономическое сотрудничество может развиваться даже при наличии серьезных политических противоречий в прошлом.
Таким образом, прагматизм Азербайджана в отношениях с Россией может приносить конкретные экономические дивиденды, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 15:43
Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в ГрузииПятое за последние четыре года выступление так называемой проевропейской оппозиции против нормальных прогрузинских властей Грузии 4-5 октября 2025 года закончилось не просто провалом, а позорно-издевательским троллингом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГрузияАзербайджанРоссияВладимир ПутинИльхам АлиевУкраина.руЕвропарламентмеждународные отношенияМеждународная политикаэкономикасотрудничествоэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана
04:00"Категория черного юмора": эксперт про смысл присуждения Премии мира оппозиционерке из Венесуэлы
03:48Угроза атак ракет, БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
03:26Будут решать по "Томагавкам"? Трамп подтвердил встречу с Зеленским
03:00Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
02:38Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан
02:06Странное мирное соглашение, суета вокруг Одессы, работа силовиков. Итоги 13 октября
01:38Наступаем и отражаем контратаки. "Дневник десантника" докладывает военную обстановку за 13 октября
01:21"Мы потеряли технику трёх бригад!" — полковник СБУ попрощался с Покровском
01:03В Киеве на рынках массово продают просроченные продукты
00:41Украинка попыталась выгнать "сотрудника ФСБ" с фестиваля в Нидерландах
Лента новостейМолния