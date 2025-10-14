"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
Россия и Азербайджан остаются важными партнерами друг для друга, а пример Грузии показывает, как даже после острого противостояния можно выстраивать взаимовыгодные отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Рассуждая о балансе сил в отношениях двух государств, Притчин отметил, что российский рынок для Азербайджана остается значимым, особенно в условиях попыток диверсификации экономики. При этом эксперт подчеркнул, что прагматизм должен превалировать над политическими разногласиями.
В качестве успешного примера такого подхода аналитик привел опыт Грузии. "Опять же предлагаю обратить внимание на прекрасный пример Грузии, которая, несмотря на прямое военное столкновение с Российской Федерацией, сейчас демонстрирует максимально прагматичный подход и от этого получает существенные экономические бонусы", — заявил Притчин.
Этот пример, по мнению эксперта, является показательным для всего региона. Он наглядно демонстрирует, что экономическое сотрудничество может развиваться даже при наличии серьезных политических противоречий в прошлом.
Таким образом, прагматизм Азербайджана в отношениях с Россией может приносить конкретные экономические дивиденды, заключил собеседник издания.
