"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана

14.10.2025

"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана

Несмотря на политическую напряженность, экономическое сотрудничество между Москвой и Баку развивается по прагматичному сценарию, демонстрируя рост товарооборота и сохранение ключевых совместных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин

Эксперт отметил, что, несмотря на заморозку политических контактов, экономическое взаимодействие Москвы и Баку остается стабильным. В подтверждение своих слов аналитик привел конкретные данные, отметив, что по итогам года товарооборот не снизился, а только растет. "В августе 2025 года состоялась встреча межправительственной комиссии, где на уровне вице-премьеров обсуждались вопросы. Ни Москва, ни Баку не собираются выходить из проекта "Север — Юг", — заявил Притчин.Таким образом, существующие экономические форматы, по мнению эксперта, являются актуальной базой для взаимодействия стран. "Если прагматично смотреть в будущее, то мы друг от друга никуда не денемся, мы все равно остаемся важными партнерами", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.

