"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/my-drug-ot-druga-nikuda-ne-denemsya--pritchin-o-pragmatizme-v-otnosheniyakh-rossii-i-azerbaydzhana-1070032335.html
"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру
"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
Несмотря на политическую напряженность, экономическое сотрудничество между Москвой и Баку развивается по прагматичному сценарию, демонстрируя рост товарооборота и сохранение ключевых совместных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
2025-10-14T05:30
2025-10-14T05:30
новости
россия
москва
баку
владимир путин
ильхам алиев
украина.ру
европарламент
азербайджан
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102907/22/1029072259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e99b2f2397cbf0b526c64aefaa1c268.jpg.webp
Эксперт отметил, что, несмотря на заморозку политических контактов, экономическое взаимодействие Москвы и Баку остается стабильным. В подтверждение своих слов аналитик привел конкретные данные, отметив, что по итогам года товарооборот не снизился, а только растет. "В августе 2025 года состоялась встреча межправительственной комиссии, где на уровне вице-премьеров обсуждались вопросы. Ни Москва, ни Баку не собираются выходить из проекта "Север — Юг", — заявил Притчин.Таким образом, существующие экономические форматы, по мнению эксперта, являются актуальной базой для взаимодействия стран. "Если прагматично смотреть в будущее, то мы друг от друга никуда не денемся, мы все равно остаемся важными партнерами", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250719/rostislav-ischenko-esli-u-armenii-budut-plokhie-otnosheniya-s-rossiey-azerbaydzhan-i-turtsiya-zaberut-svoe-1065526019.html
россия
москва
баку
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102907/22/1029072259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2312ac17010e1c63812f51daafb06bd2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, баку, владимир путин, ильхам алиев, украина.ру, европарламент, азербайджан, международные отношения, международная политика, экономика, сотрудничество
Новости, Россия, Москва, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Украина.ру, Европарламент, Азербайджан, международные отношения, Международная политика, экономика, сотрудничество

"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана

05:30 14.10.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Баку
Ситуация в Баку - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на политическую напряженность, экономическое сотрудничество между Москвой и Баку развивается по прагматичному сценарию, демонстрируя рост товарооборота и сохранение ключевых совместных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Эксперт отметил, что, несмотря на заморозку политических контактов, экономическое взаимодействие Москвы и Баку остается стабильным.

"Мы видим, что, несмотря на политическую напряженность, заморозку фактических контактов, у России и Азербайджана все достаточно прагматично продолжает функционировать в экономической сфере", — сказал Притчин.

В подтверждение своих слов аналитик привел конкретные данные, отметив, что по итогам года товарооборот не снизился, а только растет. "В августе 2025 года состоялась встреча межправительственной комиссии, где на уровне вице-премьеров обсуждались вопросы. Ни Москва, ни Баку не собираются выходить из проекта "Север — Юг", — заявил Притчин.
Таким образом, существующие экономические форматы, по мнению эксперта, являются актуальной базой для взаимодействия стран. "Если прагматично смотреть в будущее, то мы друг от друга никуда не денемся, мы все равно остаемся важными партнерами", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
19 июля, 08:00
Ростислав Ищенко: Если у Армении будут плохие отношения с Россией, Азербайджан и Турция заберут своеЗангезурский коридор позволяет обойти наиболее сложные с точки зрения военно-политической проблематики регионы. Поэтому для Турции и Азербайджана он принципиален. Для России более принципиальна позиция Армении. Потому что переориентация Армении на Запад, безусловно, России не выгодна. То есть не смертельна, но не выгодна.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваБакуВладимир ПутинИльхам АлиевУкраина.руЕвропарламентАзербайджанмеждународные отношенияМеждународная политикаэкономикасотрудничество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
05:30"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
05:29Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска
05:25Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии
05:25"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада
05:20"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
05:10Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния