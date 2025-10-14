"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
Несмотря на политическую напряженность, экономическое сотрудничество между Москвой и Баку развивается по прагматичному сценарию, демонстрируя рост товарооборота и сохранение ключевых совместных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Эксперт отметил, что, несмотря на заморозку политических контактов, экономическое взаимодействие Москвы и Баку остается стабильным.
"Мы видим, что, несмотря на политическую напряженность, заморозку фактических контактов, у России и Азербайджана все достаточно прагматично продолжает функционировать в экономической сфере", — сказал Притчин.
В подтверждение своих слов аналитик привел конкретные данные, отметив, что по итогам года товарооборот не снизился, а только растет. "В августе 2025 года состоялась встреча межправительственной комиссии, где на уровне вице-премьеров обсуждались вопросы. Ни Москва, ни Баку не собираются выходить из проекта "Север — Юг", — заявил Притчин.
Таким образом, существующие экономические форматы, по мнению эксперта, являются актуальной базой для взаимодействия стран. "Если прагматично смотреть в будущее, то мы друг от друга никуда не денемся, мы все равно остаемся важными партнерами", — резюмировал собеседник Украина.ру.
