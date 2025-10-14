https://ukraina.ru/20251014/mer-odessy-otreagiroval-na-vozmozhnoe-lishenie-grazhdanstva-1070072828.html
Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью украинскому телеканалу "Общественное" заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в суде
12:04 14.10.2025 (обновлено: 12:29 14.10.2025)
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью украинскому телеканалу "Общественное" заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в суде
"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - заверил градоначальник
Он также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.
Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Если решение действительно будет принято, то исполняющим обязанности мэра может стать секретарь городского совета. Также рассматривается вариант создания городской военной администрации, которая будет подчиняться напрямую Офису президента.
Сам Геннадий Труханов ранее публично заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы имеющегося российского паспорта, который одесский мэр категорически отрицает. Подробности в публикации Гражданин России во главе Одессы: Трухановагрозятся лишить украинского паспорта.