Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/mer-odessy-otreagiroval-na-vozmozhnoe-lishenie-grazhdanstva-1070072828.html
Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства
Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства - 14.10.2025 Украина.ру
Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью украинскому телеканалу "Общественное" заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в суде
2025-10-14T12:04
2025-10-14T12:29
новости
одесса
украина
россия
геннадий труханов
владимир зеленский
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2350:1321_1920x0_80_0_0_4a7c6e925ead8e76bb5c6caffb917b28.jpg
"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - заверил градоначальникОн также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.Если решение действительно будет принято, то исполняющим обязанности мэра может стать секретарь городского совета. Также рассматривается вариант создания городской военной администрации, которая будет подчиняться напрямую Офису президента.Сам Геннадий Труханов ранее публично заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы имеющегося российского паспорта, который одесский мэр категорически отрицает. Подробности в публикации Гражданин России во главе Одессы: Трухановагрозятся лишить украинского паспорта.
одесса
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_59446611e0e1c79c46165d0b48d33506.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, россия, геннадий труханов, владимир зеленский, гражданство
Новости, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, гражданство

Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства

12:04 14.10.2025 (обновлено: 12:29 14.10.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью украинскому телеканалу "Общественное" заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в суде
"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - заверил градоначальник
Он также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.
Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Если решение действительно будет принято, то исполняющим обязанности мэра может стать секретарь городского совета. Также рассматривается вариант создания городской военной администрации, которая будет подчиняться напрямую Офису президента.
Сам Геннадий Труханов ранее публично заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы имеющегося российского паспорта, который одесский мэр категорически отрицает. Подробности в публикации Гражданин России во главе Одессы: Трухановагрозятся лишить украинского паспорта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаУкраинаРоссияГеннадий ТрухановВладимир Зеленскийгражданство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Дроны ВСУ атаковали Курскую область, погибла женщина
13:12Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства Украины
13:00Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября
12:39Армия России в ДНР освободила Балаган и продвигается в Димитрове
12:36Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко
12:23СМП перевёз груз КНР в ЕС, Белоруссию готовят к "большой сделке" с США. Важные новости к этому часу
12:19Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне
12:04Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства
11:45ТЦК разыскивают 1,5 млн украинских мужчин
11:40Украина в напряжении. Сигнал воздушной тревоги распространился на всю страну
11:22FT выяснила, сколько ракет Tomahawk США могут поставить на Украину
11:05Франция против конфискации активов России
11:00Нефтебаза полыхает в Черниговской области после ударов российских дронов
10:57"Энергетика была главной целью": Зеленский о ночных ударах РФ
10:41Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
10:31Энергетические войны: Китай наращивает запасы нефти, Турция меняет российский газ на американский
10:27Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией"
10:09Ходорковский* с пособниками снова обвиняется в тяжких преступлениях
10:08Иван Лизан о намерении Евросоюза украсть российские активы
10:04Солдат ВСУ отправили работать на кладбище и ремонтировать дом
Лента новостейМолния