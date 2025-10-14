https://ukraina.ru/20251014/mer-odessy-otreagiroval-na-vozmozhnoe-lishenie-grazhdanstva-1070072828.html

Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства

Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства - 14.10.2025 Украина.ру

Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью украинскому телеканалу "Общественное" заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в суде

2025-10-14T12:04

2025-10-14T12:04

2025-10-14T12:29

новости

одесса

украина

россия

геннадий труханов

владимир зеленский

гражданство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/91/1034079127_0:0:2350:1321_1920x0_80_0_0_4a7c6e925ead8e76bb5c6caffb917b28.jpg

"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - заверил градоначальникОн также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.Если решение действительно будет принято, то исполняющим обязанности мэра может стать секретарь городского совета. Также рассматривается вариант создания городской военной администрации, которая будет подчиняться напрямую Офису президента.Сам Геннадий Труханов ранее публично заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы имеющегося российского паспорта, который одесский мэр категорически отрицает. Подробности в публикации Гражданин России во главе Одессы: Трухановагрозятся лишить украинского паспорта.

одесса

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, россия, геннадий труханов, владимир зеленский, гражданство