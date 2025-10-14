https://ukraina.ru/20251014/energeticheskie-voyny-kitay-naraschivaet-zapasy-nefti-turtsiya-menyaet-rossiyskiy-gaz-na-amerikanskiy-1070068809.html

Энергетические войны: Китай наращивает запасы нефти, Турция меняет российский газ на американский

Энергетические войны: Китай наращивает запасы нефти, Турция меняет российский газ на американский

Большинство новых хранилищ нефти в Китае маркируются правительством и компаниями как "коммерческие резервы". Однако фактически они предназначены для формирования стратегических государственных запасов.

Китай ускоренно строит нефтехранилища на своей территорииКитай построит как минимум одиннадцать новых хранилищ для резервных запасов нефти в этом и следующем году. Об этом 8 октября сообщило британское агентство Reuters, ссылаясь на изучение открытых источников, включая внутренние новостные сообщения, правительственные отчеты и веб-сайты компаний.В частности, государственные нефтяные компании, включая Sinopec и CNOOC, в течение 2025 и 2026 годов увеличат объемы хранения как минимум на 169 миллионов баррелей на 11 объектах. Из них уже построены хранилища объемом 37 миллионов баррелей, три из которых расположены в глубине страны (на севере провинции Шэньси и юго-западе провинции Юньнань), остальные – на восточном и южном побережьях Китая.Большинство новых хранилищ маркируются правительством и компаниями как "коммерческие резервы". Однако, по словам отраслевых экспертов, поскольку объекты строятся государственными нефтяными корпорациями, фактически они предназначены для формирования стратегических государственных запасов на случай чрезвычайных ситуаций.Согласно расчетам Reuters, основанным на данных о торговле Китая, после завершения строительства новые хранилища смогут хранить две недели чистого импорта сырой нефти в Китай. Это значительный объём, учитывая, что Китай является крупнейшим импортёром нефти в мире. Китай быстрыми темпами наращивает запасы сырой нефти, что стало особенно актуально после того, как российско-украинский конфликт нарушил мировые энергетические потоки, отметило агентство.Наращивание Пекином резервов (по оценкам S&P Global Commodity Insight, Китай накапливал в среднем 530 тысяч баррелей нефти в день с начала 2025 года) поглощает избыток мирового предложения и поддерживает цены, находящиеся под давлением постепенного сворачивания странам ОПЕК+ сокращения добычи. Трейдеры и консалтинговые компании ожидают, что накопление запасов, подпитываемое недавним падением цен ниже 70 долларов за баррель, продолжится как минимум до конца первого квартала 2026 года.Сильная зависимость Китая от иностранной нефти, перевозимой преимущественно танкерами, является стратегической уязвимостью, которую Пекин стремится смягчить за счет хранения, диверсификации источников импорта и поддержания внутреннего производства. Китай также быстро развивает возобновляемую энергетику и электрифицирует свой автопарк, при этом спрос на бензин и дизельное топливо снижается, а общее потребление нефти, вероятно, достигнет пика в 2027 году.Несмотря на это, строительство новых хранилищ нефти в Китае ускоряется. Согласно исследованию Reuters, новые приросты мощностей, запланированные на этот и следующий годы, почти соответствуют 180-190 миллионам баррелей, которые, по оценкам аналитических компаний Vortexa и Kpler, были добавлены за предыдущие пять лет."Китай не публикует данные о своих запасах нефти. Однако, основываясь на данных об импорте, экспорте, переработке и запасах нефти из сторонних и официальных источников, мы полагаем, что в этом году Китай накопил значительные запасы нефти. Поскольку рост запасов в Китае носил стратегический характер, он потенциально стал источником спроса, ограничивая понижательное ценовое давление в большей степени, чем предполагалось бы на основе наших расчетных балансов", – говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном 7 октября.Таким образом, накопление Китаем запасов нефти позволяет восьми членам ОПЕК+ отменить добровольные сокращения добычи на 2,5 млн баррелей в сутки без обвала цен – очередной шаг в этом направлении был сделан на прошлой неделе. Но возникает вопрос, сколько ещё нефти Китай будет хранить в ближайшие годы до достижения своей цели, и какой именно является эта цель.Индия возобновила оплату российской нефти в юаняхПосле улучшения отношений между Индией и Китаем трейдеры, предлагающие российскую нефть, стали просить индийские государственные нефтеперерабатывающие компании платить в китайских юанях, сообщило 8 октября агентство Reuters со ссылкой на источники в торговой среде.Собеседники агентства сообщили, что трейдеры устанавливают цены на российскую нефть в долларах, чтобы обеспечить соблюдение ценового потолка, и требуют эквивалентную оплату в юанях, которые можно обменять на рубли. При этом 16 сентября Минэнерго РФ сообщило, что доля юаня в структуре выручки России от экспорта нефти и нефтепродуктов составила 67%, на рубли приходится 24%.Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, который принадлежит контролируемой государством компании Indian Oil Corp, недавно произвел платежи в китайской валюте за несколько танкеров с российской нефтью. Западные санкции, введенные против России, ускорили использование альтернативных валют, в том числе юаня и дирхама (ОАЭ) для расчетов по сделкам с нефтью, в которых долгое время доминировал доллар, отмечено в публикации.В 2023 году индийские государственные НПЗ произвели несколько платежей за российскую нефть в юанях, но прекратили это делать из-за недовольства индийского правительства – в связи с дипломатическим конфликтом Нью-Дели и Пекина. Но частные индийские НПЗ продолжали использовать китайскую валюту. По словам одного из трейдеров, юани можно напрямую обменять на рубли, необходимые для оплаты производителям самой нефти. Это исключает из процесса дорогостоящие операции по обмену долларов и дирхамов на юани, объяснил собеседник агентства.Индия стала крупнейшим импортером российской нефти, поставляемой морским путём, после того как западные страны приостановили ее импорт из РФ из-за санкций. По словам источников Reuters, платежи в юанях расширят возможности индийских государственных НПЗ по закупке российской нефти, поскольку некоторые трейдеры не принимают другие валюты.Индия и Китай недавно возобновили прямое авиасообщение после более чем пятилетнего перерыва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сентябре впервые за семь лет посетил Китай, чтобы принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Напомним, президент США Дональд Трамп в начале августа 2025 года принял решение о введении против Индии дополнительных пошлин в 25% за покупку страной нефти из России. Государственные НПЗ Индии в августе брали паузу в закупках российской нефти из-за давления США. Тогда решением Нью-Дели воспользовались китайские НПЗ, которые увеличили закупки нефти марки российского сорта Urals.Турция готовится к сокращению закупок российского газа после требований ТрампаТурция создает почву для резкого сокращения закупок российского газа, доля которого на рынке страны за последние два десятилетия уже упала с 60% до 37%. После требования президента США Дональда Трампа к странам НАТО об отказе от энергоносителей из РФ, Турция заключила крупные контракты на закупку американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters.В общей сложности Анкара планирует импортировать американского газа на $43 млрд. В частности, в сентябре уже было заключено 20-летнее соглашение с компанией Mercuria, которая с 2026 года будет поставлять на турецкий рынок 4 млрд кубометров СПГ ежегодно. Кроме того, Турция наращивает внутреннюю газодобычу. Собственное производство и законтрактованный импорт СПГ вырастут в Турции с 15 млрд кубометров в этом году до более чем 26 млрд в 2028 году.В результате на трубопроводные поставки газа, которые помимо России обеспечивают Иран и Азербайджан, останется 26 млрд кубометров – в 1,6 раза меньше, чем сейчас (53 млрд кубометров). Российские контракты на снабжение Турции газом в объеме 22 млрд кубометров в год по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку" близки к истечению. Контракт на 16 млрд закончится в этом году, и договоренности о его продлении пока нет. Контракт с Ираном на 10 млрд истечёт в середине 2026 года, а договоры с Азербайджаном общим объемом 9,5 млрд действуют до 2030 и 2033 годов.Скорее всего, Турция продлит некоторые из этих контрактов, но сократит объемы закупок и будет требовать более гибких условий, чтобы диверсифицировать источники предложения. Так, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил 3 октября, что Турция должна получать газ из всех доступных источников, включая Россию, Иран и Азербайджан, но отметил, что "американский СПГ является более дешёвой альтернативой". Аналитик Сохбет Карбуз из Средиземноморской организации по энергетике и климату сказал Reuters: "Турция дает понять, что воспользуется избытком СПГ на мировом рынке".Действительно, избыток предложения СПГ уже формируется, а в 2026-2027 году рынок будет затоварен. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), это произойдёт в результате ввода в строй многочисленных новых мощностей в Северной Америке, Африке и Катаре, что сделает сжиженный газ конкурентоспособным по цене с трубопроводным.В частности, экспортные мощности США, по данным EIA, увеличатся почти в два раза к 2028 году, – с 320 млн кубометров до 595 млн кубометров в сутки, или со 117 млрд до 217 млрд кубометров в годовом исчислении. В этом году, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США вырастет на 19%, а в 2026-м – еще на 15%. Всего же в Северной Америке сейчас строится 10 СПГ-терминалов: пять в США, три в Канаде (первая линия уже начала отгрузки летом), и два в Мексике.Сжиженного газа будет так много, что "есть большая доля неопределенности в том, какие рынки и секторы будут способны поглотить дополнительные объёмы", предупреждает МЭА. В базовом сценарии агентство ожидает 130 млрд кубометров избытка СПГ на мировом рынке в 2030 году.О том, с какими энергетическими проблемами столкнулась Сербия - в статье Татьяны Стоянович "Россию с Сербией поссорит нефть? Из-за США судьба сербской дочки "Газпрома" оказалась под вопросом"

