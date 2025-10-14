https://ukraina.ru/20251014/deputat-gurulev-otvetil-na-ugrozy-steret-sevastopol-i-kaliningrad-s-litsa-zemli-1070078548.html

Депутат Гурулев ответил на угрозы стереть Севастополь и Калининград с лица земли

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале объяснил, что заявления экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса об уничтожении Севастополя и Калининграда свидетельствуют о том, что Запад готовится к войне против России

Он напомнил, что, по словам Ходжеса, "если НАТО столкнется с Россией, Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы".По словам Гурулева, задача России состоит в защите своих границ и своих городов. Ей следует опередить Запад в подготовке к войне."Мы должны быть на шаг впереди — в планировании, в оснащении, в моральной готовности. Слава богу, работа идет. Пусть не все публично, и правильно", — сказал политик.Ранее Ходжес дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград и Севастополь. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападать на страны НАТО.Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков назвал высказывание генерала в отставке пустым бахвальством.А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что провокаторы войны НАТО с РФ толкают мир к катастрофе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

