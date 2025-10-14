Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан - 14.10.2025 Украина.ру
Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан
Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан - 14.10.2025 Украина.ру
Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан
Граждане Великобритании, воюющие на Украине за ВСУ, являются действующими британскими военными либо агентами Mi6. Об этом заявил доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России
2025-10-14T02:38
2025-10-14T02:59
"Обычно британские "бывшие" солдаты идут добровольцами, но любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6. Cо стороны кажется, будто эти люди покинули армию, и все документы это подтверждают, но на самом деле они работают на вооружённые силы или/и разведслужбы", — сказал Миннис, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как именно граждане Британии попадают на Украину воевать за ВСУ.Миннис добавил, что попасть иностранцам служить в ВСУ совсем не трудно. На это нацелены "группы и страницы в социальных сетях, которые активно пропагандируют вербовку западных граждан".Ранее уроженец Олдема (Большой Манчестер) 48-летний Эйден Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжёг свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании. В комментарии журналистам Mirror он рассказывал, что имеет ирландские корни и считает президента РФ Владимира Путина "величайшим политиком на земле".Миннис также почувствовал на себе мощь репрессивной машины Британии. За помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик он отсидел на родине срок, после чего продал всё свое имущество и снова отправился в Донбасс.Все иностранцы, воюющие за Россию - идейные борцы с неонацизмом и Западом, искренне любящие Россию. Этим они отличаются от наёмников, которые состоят в так называемом Иностранном легионе ВСУ, которые готовы убивать кого угодно ради денег.В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Ранее мы сообщали, что на Харьковском направлении ВСУ вынуждены задействовать наемников на фоне стремительного продвижения ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан

02:38 14.10.2025 (обновлено: 02:59 14.10.2025)
 
Граждане Великобритании, воюющие на Украине за ВСУ, являются действующими британскими военными либо агентами Mi6. Об этом заявил доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России
"Обычно британские "бывшие" солдаты идут добровольцами, но любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6. Cо стороны кажется, будто эти люди покинули армию, и все документы это подтверждают, но на самом деле они работают на вооружённые силы или/и разведслужбы", — сказал Миннис, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как именно граждане Британии попадают на Украину воевать за ВСУ.
Миннис добавил, что попасть иностранцам служить в ВСУ совсем не трудно. На это нацелены "группы и страницы в социальных сетях, которые активно пропагандируют вербовку западных граждан".
Ранее уроженец Олдема (Большой Манчестер) 48-летний Эйден Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжёг свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании. В комментарии журналистам Mirror он рассказывал, что имеет ирландские корни и считает президента РФ Владимира Путина "величайшим политиком на земле".
Миннис также почувствовал на себе мощь репрессивной машины Британии. За помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик он отсидел на родине срок, после чего продал всё свое имущество и снова отправился в Донбасс.
Все иностранцы, воюющие за Россию - идейные борцы с неонацизмом и Западом, искренне любящие Россию. Этим они отличаются от наёмников, которые состоят в так называемом Иностранном легионе ВСУ, которые готовы убивать кого угодно ради денег.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Ранее мы сообщали, что на Харьковском направлении ВСУ вынуждены задействовать наемников на фоне стремительного продвижения ВС РФ.
П/к по итогам национального проекта Винный гид России - 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 12:13
Англичанка гадит, но из последних сил. Киселев о двойной угрозе ВеликобританииВласти Великобритании, несмотря на большие внутриполитические проблемы, продолжают свой антироссийский курс, что только еще больше заостряет вопрос о дальнейшем будущем этого государства. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
