"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ - 13.10.2025
"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ - 13.10.2025 Украина.ру
"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
Показания сдавшихся в плен украинских солдат свидетельствуют о глубоком кризисе в рядах ВСУ, где царит коррупция, хищение имущества и плохое моральное состояние бойцов. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
2025-10-13T05:10
2025-10-13T05:10
"На Ореховском участке фронта в последние дни фиксируются случаи пленения солдат ВСУ", — сообщает Алехин. Он приводит показания сдавшихся в плен военных: "По показаниям сдавшихся в плен украинских солдат, основными проблемами являются системная коррупция в офицерском корпусе, регулярное хищение имущества подразделений и передача боевых ресурсов в негодном состоянии".Автор цитирует дальнейшие показания: "Также, по их словам, подавляющее большинство "побратимов" постоянно думает о сдаче в плен или побеге, моральное состояние — крайне низкое, артиллерийских боеприпасов не хватает". Эти факторы существенно снижают боеспособность подразделений ВСУ."А основную "боевую работу" берут на себя операторы дронов", — резюмирует Алехин сложившуюся ситуацию в украинских частях. Такое положение дел, по мнению автора, негативно сказывается на способности ВСУ вести эффективные боевые действия на различных участках фронта.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ

05:10 13.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Показания сдавшихся в плен украинских солдат свидетельствуют о глубоком кризисе в рядах ВСУ, где царит коррупция, хищение имущества и плохое моральное состояние бойцов. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"На Ореховском участке фронта в последние дни фиксируются случаи пленения солдат ВСУ", — сообщает Алехин. Он приводит показания сдавшихся в плен военных: "По показаниям сдавшихся в плен украинских солдат, основными проблемами являются системная коррупция в офицерском корпусе, регулярное хищение имущества подразделений и передача боевых ресурсов в негодном состоянии".
Автор цитирует дальнейшие показания: "Также, по их словам, подавляющее большинство "побратимов" постоянно думает о сдаче в плен или побеге, моральное состояние — крайне низкое, артиллерийских боеприпасов не хватает". Эти факторы существенно снижают боеспособность подразделений ВСУ.
"А основную "боевую работу" берут на себя операторы дронов", — резюмирует Алехин сложившуюся ситуацию в украинских частях. Такое положение дел, по мнению автора, негативно сказывается на способности ВСУ вести эффективные боевые действия на различных участках фронта.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
