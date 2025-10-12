https://ukraina.ru/20251012/estoniya-zakryla-chast-granitsy-s-rf-iz-za-rossiyskikh-pogranichnikov-novosti-k-etomu-chasu-1069998855.html
Эстония закрыла часть границы с РФ из-за российских пограничников Новости к этому часу
Эстония закрыла часть границы с РФ из-за российских пограничников Новости к этому часу - 12.10.2025 Украина.ру
Эстония закрыла часть границы с РФ из-за российских пограничников Новости к этому часу
Речь идёт о "Саатсеском сапоге" — части территории Псковской области, которая впадает в Эстонию, уточняет "Sputnik Ближнее зарубежье". Власти прибалтийской республики перекрыли её вчера из-за "соображений безопасности". Об этом и других новостях к этому часу 12 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-10-12T17:26
2025-10-12T17:26
2025-10-12T17:26
новости
эстония
донецкая народная республика
черниговская область
калашников
украина.ру
ес
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068599297_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_23b28ef7cee076bf805efdb201bbc5a6.jpg
🟥 Повреждения объектов энергетики зафиксированы в Одесской и Черниговской областях, а также в оккупированной ВСУ части ДНР, сообщили в украинском Минэнерго; 🟥 После ударов по Бориспольскому району Киевской области частично обесточены три населённых пункта, сообщил местный гауляйтер Калашников; 🟦 С сегодняшнего дня ЕС запустил новую биометрическую систему контроля въезда и выезда EES. Система не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую - при контроле на границе или в аэропорту будут делать фото и снимать отпечатки пальцев. Не подлежат регистрации в EES украинцы, имеющие статус временной защиты в ЕС, владельцы вида на жительство и владельцы долгосрочных виз; 🟦 В Белгороде автобус врезался в модульное укрытие, пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает МВД. Уточняется, что водителю стало плохо за рулем, что и стало причиной аварии; 🟦 Авиакомпании ФРГ требуют от властей сбивать неопознанных БПЛА над аэропортами страны, заявил СМИ глава ассоциации немецких авиакомпаний Петер Гербер; 🟦 Путин ввёл с октября по май мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, следует из его указа. Кроме того, с октября по май 2026 года отменены акцизы на дизтопливо, произведенное смешением с авиакеросином не только на НПЗ; 🟦 Советский и российский разработчик ядерных боеприпасов и средств сдерживания, Герой Труда Юрий Бармаков умер на 94-м году жизни, сообщил институт Росатома ВНИИА.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
эстония
донецкая народная республика
черниговская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068599297_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9b70807e7049cc289c8190814cc0185a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, донецкая народная республика, черниговская область, калашников, украина.ру, ес, вооруженные силы украины, владимир путин
Новости, Эстония, Донецкая Народная Республика, Черниговская область, Калашников, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Эстония закрыла часть границы с РФ из-за российских пограничников Новости к этому часу
Речь идёт о "Саатсеском сапоге" — части территории Псковской области, которая впадает в Эстонию, уточняет "Sputnik Ближнее зарубежье". Власти прибалтийской республики перекрыли её вчера из-за "соображений безопасности". Об этом и других новостях к этому часу 12 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Повреждения объектов энергетики зафиксированы в Одесской и Черниговской областях, а также в оккупированной ВСУ части ДНР, сообщили в украинском Минэнерго;
🟥 После ударов по Бориспольскому району Киевской области частично обесточены три населённых пункта, сообщил местный гауляйтер Калашников;
🟦 С сегодняшнего дня ЕС запустил новую биометрическую систему контроля въезда и выезда EES. Система не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую - при контроле на границе или в аэропорту будут делать фото и снимать отпечатки пальцев.
Не подлежат регистрации в EES украинцы, имеющие статус временной защиты в ЕС, владельцы вида на жительство и владельцы долгосрочных виз;
🟦 В Белгороде автобус врезался в модульное укрытие, пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает МВД. Уточняется, что водителю стало плохо за рулем, что и стало причиной аварии;
🟦 Авиакомпании ФРГ требуют от властей сбивать неопознанных БПЛА над аэропортами страны, заявил СМИ глава ассоциации немецких авиакомпаний Петер Гербер;
🟦 Путин ввёл с октября по май мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, следует из его указа. Кроме того, с октября по май 2026 года отменены акцизы на дизтопливо, произведенное смешением с авиакеросином не только на НПЗ;
🟦 Советский и российский разработчик ядерных боеприпасов и средств сдерживания, Герой Труда Юрий Бармаков умер на 94-м году жизни, сообщил институт Росатома ВНИИА.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру