Речь идёт о "Саатсеском сапоге" — части территории Псковской области, которая впадает в Эстонию, уточняет "Sputnik Ближнее зарубежье". Власти прибалтийской республики перекрыли её вчера из-за "соображений безопасности". Об этом и других новостях к этому часу 12 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟥 Повреждения объектов энергетики зафиксированы в Одесской и Черниговской областях, а также в оккупированной ВСУ части ДНР, сообщили в украинском Минэнерго; 🟥 После ударов по Бориспольскому району Киевской области частично обесточены три населённых пункта, сообщил местный гауляйтер Калашников; 🟦 С сегодняшнего дня ЕС запустил новую биометрическую систему контроля въезда и выезда EES. Система не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую - при контроле на границе или в аэропорту будут делать фото и снимать отпечатки пальцев. Не подлежат регистрации в EES украинцы, имеющие статус временной защиты в ЕС, владельцы вида на жительство и владельцы долгосрочных виз; 🟦 В Белгороде автобус врезался в модульное укрытие, пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает МВД. Уточняется, что водителю стало плохо за рулем, что и стало причиной аварии; 🟦 Авиакомпании ФРГ требуют от властей сбивать неопознанных БПЛА над аэропортами страны, заявил СМИ глава ассоциации немецких авиакомпаний Петер Гербер; 🟦 Путин ввёл с октября по май мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, следует из его указа. Кроме того, с октября по май 2026 года отменены акцизы на дизтопливо, произведенное смешением с авиакеросином не только на НПЗ; 🟦 Советский и российский разработчик ядерных боеприпасов и средств сдерживания, Герой Труда Юрий Бармаков умер на 94-м году жизни, сообщил институт Росатома ВНИИА.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

