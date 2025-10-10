https://ukraina.ru/20251010/problemy-tuzemtsev-nikogo-ne-interesuyut-eksperty-i-politiki-ob-istinnykh-tselyakh-zapada--1069876928.html

В Киеве готовятся к ядерной войне. Эксперты и политики об истинных целях Запада

В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько близка гуманитарная катастрофа, как долго ещё Запад будет бороться с Россией руками украинцев и думают, к чему это может привести.

Покинувший страну украинский социолог и политолог Евгений Копатько считает, что в плане разгрома энергетики Украины "самые апокалиптические прогнозы будут реализованы", поскольку Запад делает всё для эскалации конфликта, а проблемы туземцев, как известно, никого не интересуют.Он напомнил о признании Трампа, что в эскалации виновен Запад, что именно Запад финансировал госпереворот и конфликт на Украине. И не для того всё это затевали, чтобы теперь взять и прекратить.И вот сейчас, по мнению Копатько, задача у ВСУ прежняя — нанести максимальный ущерб энергетике России, а Россия, разумеется, на это ответит. И что будет с украинской энергетикой?Ранее Трамп как-то туманно заявил, что он "вроде бы" и "в определённой степени" принял решение передать Киеву "Томагавки", но хочет знать, "куда они отправят их".В России знают ответ. Как заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, самими своими действиями Киев показывает США, как намерен использовать "Томагавки". Он описал конкретный случай, когда в результате ракетного удара ВСУ пострадала четырёхлетняя девочка в Белгородском районе (и таких случаев много)."На фоне требований Зеленского "выдать им Томагавки" удары ракетами по жилью выглядят очень симптоматичными. Видимо, Киев именно так отвечает на вопрос Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден - по гражданским!", - написал Мирошник в своём телеграм-канале.В свою очередь, Копатько подчеркнул, что предоставление Киеву "Томагавков" имеет и символическое значение, оно само по себе означает курс на эскалацию. Что касается Трампа, то весь мир видит его "девальвацию" как политика, на него уже не смотрят как на миротворца. Вообще его желание непременно получить Нобелевскую премию мира выглядит несколько странно — видимо, он "любит блестящие медальки".Но при этом задача повышения градуса эскалации на Украине не снята с повестки дня, Украина используется Западом как инструмент для решения определённых задач.Впрочем, у поддерживающих киевский режим евроглобалистов есть свои проблемы, дела у них идут "всё хуже и хуже", считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, но имеющий возможность вести свой блог депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Мерц пробивает новое дно антирейтинга, у Макрона выбор между отставкой или перевыборами в местный парламент, где побеждают правые, которые и сформируют правительство. Меркель возлагает вину за украинский кризис на Прибалтику и Польшу. В Европарламенте очередные вотумы недоверия байденовской назначенке Урсуле фон дер Ляйен", - написал политик, добавив, что тем временем "Украина требует 133 млрд € финансирование на 26-27 годы (155 млрд $) "во избежание коллапса".А вот Евгений Копатько считает, что не стоит обманываться по поводу ситуации в Евросоюзе. По его словам, политики могут сменять друг друга, но в целом Европа в украинском вопросе едина, как никогда, и ЕС даст Киеву столько средств и ресурсов, сколько нужно будет для продолжения бойни - "они подписались все на войну".Эксперт подчеркнул, что задача Запада - истощение России, и всё это будет продолжаться долго, эту машину очень сложно будет остановить. Попутно происходит милитаризация сознания европейцев, разворачивается военная инфраструктура, увеличиваются расходы на оборону, всё это - это признаки подготовки к большой войне. Воевать будет Европа, а США рассчитывают быть главными выгодополучателями в этой войне, их задача сохранить мировое лидерство, этого и не скрывают.Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что у России есть возможность ответить на предоставление Киеву "Томагавков"."К примеру, Венесуэле, у берегов которой с угрожающими намерениями ошивается флот США, очень не помешают гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон"! Кроме того, можно вернуться к старой идее размещения ракет средней дальности, вроде тех же "Калибров", на Кубе - исключительно в оборонительных целях и без ядерной боевой части, разумеется… Ирану российские ракеты также не помешают - а равно и побольше современных систем ПВО.", - написала она в своём блоге.Но признала, что "по-настоящему симметричным этот ответ не назовёшь, ведь "Томагавки" по России применять руками Салорейха (так она образно называет киевский режим — ред.) США смогут уже сейчас (если, конечно, вместе с ними передадут также системы сухопутного запуска типа того же Typhon)".Однако, считает Монтян, "пока ракеты ещё не переданы, намекнуть на возможность появления российских ракет в разных интересных местах у границ США стоило бы!".В завершение отметим, что в Киеве начали строить противорадиационные укрытия. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на информацию от главы Оболонской районной госадминистрации Кирилла Фесика. Тот заявил, что два таких укрытия уже готовы на Оболони, в ближайшее время появятся новые. По словам чиновника, это капитальные сооружения, предназначенные для длительного пребывания людей.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР И в материале Сергея Зуева "Культивирование ненависти. Эксперты о манипуляциях Запада и его вине в братоубийственном конфликте"

