Культивирование ненависти. Эксперты о манипуляциях Запада и его вине в братоубийственном конфликте

В экспертном сообществе обсуждают, как долго может продлиться гражданская война в умах после того, как перестанут стрелять. И думают над тем, что нужно сделать, чтобы стрелять перестали.
После завершения горячей фазы войны не так уж много времени может потребоваться для примирения людей, которые сейчас считают себя врагами или которым внушили, что у них есть враги, считает хорошо знающий Украину российский политтехнолог, писатель и журналист Семён Уралов.По его мнению, война эта - гражданская, а это значит, что позже все помирятся. Эксперт привёл в пример Приднестровье, где "была война, но буквально через 15 лет, через 10, да даже раньше — общество абсолютно восстановило свои отношения внутри и никакой ненависти не было"."Потому что это специфика гражданской войны, в отличие от, так сказать, Отечественной. В гражданской войне всегда воюет узкая прослойка политизированных. Как это в фильме "Чапаев": красные пришли грабить, белые пришли грабить, куда бедному крестьянину податься?", - сказал Уралов в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.По его словам, эти узкие прослойки политизированных граждан будут воевать друг с другом до последнего: "Либо кто-то уедет в эвакуацию (в эмиграцию — ред.), либо кто-то кого-то уничтожит, а остальное общество в этом может, в принципе, не участвовать".Правда, горячая фаза войны может длиться достаточно долго, пока не видно предпосылок для её завершения. Ведь ВСУ воюют не на свои — иначе всё быстро закончилось бы, отметил эксперт. По его словам, ВСУ можно назвать ополчением НАТО, которое снабдили всем необходимым для войны. Но для западных хозяев ВСУ - это как "дружественные племена" индейцев, воюющие с такими же индейцами, только не столь дружественными. Такая тактика Западом давно отработана.Уралов напомнил о судьбе Галицкой армии, которая в прошедшей век назад Гражданской войне несколько раз меняла знамёна, лишь бы уйти домой с чужой для них войны. И добавил, что нынешняя гражданская война на Украине началась ещё при Кучме, просто не все это сразу почувствовали на себе — но уже тогда были жертвы.А по большому счёту, гражданская война началась ещё внутри Советского Союза в конце 80-х, тогда же сложился и удивительный альянс периферийных националистов и "новых демократов" (бывших коммунистов, предавших страну) в центре, в Москве. Так кого винить? Только себя — были слишком доверчивы."Мы живём в тех процессах, которые заквашивались 30 лет назад, и мы сейчас полной ложкой жрём вот то, что было заложено в конце-80-х, начале 90-х...", - констатировал Уралов. По его словам, идея Запада проста: "индейцы" должны поубивать друг друга, а потом откуда-нибудь из Лондона приедет начальство... И такие попытки повторяются практически каждые сто лет.Что до перспектив разрешения нынешнего украинского кризиса, то не все склонны к оптимистичным оценкам относительно возможности быстрого будущего примирении в обществе . Так, политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что и после завершения боевых действий Украина останется расколотой страной."Гражданская война там началась задолго до СВО, и она ещё не закончилась", - сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру, уточнив, что сейчас эта война фактически "заканчивается на поле боя, а в умах она не заканчивается".Остаётся надеяться, что речь идёт об умах этой самой узкой политизированной прослойки, о которой говорит Уралов. Но эта прослойка сохранится, ведь многие ультра-националисты предпочитает отправлять на фронт других, а сами отсиживаются в тылу или за границей.Возможно, что наци-прослойка не такая уж и узкая. Украинский юрист и политолог Василий Вакаров в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что главный вопрос заключается в том, меняются ли сейчас украинцы? По его мнению, ненависть, которая была и есть у части украинцев (особенно на Западной Украине) к полякам, к москалям, к венграм, к евреям и прочим, вот эту ненависть сейчас "подняли наверх".Что дальше? Эксперт напомнил, что руководство РФ не раз заявляло, что ничего не имеет против вступления Украины в ЕС. Но что скажут в ЕС? Там не хотят видеть украинцев равными себе, именно в этом проблема — иначе Украина давно уже была бы в Евросоюзе, считает политолог.По его словам, будущее печально: Запад дотирует Украину и свою прокси-войну с РФ (а то, что это именно прокси-война Запада с Россией, признал Марк Рубио), но если США и Британия рассчитывают покрыть свои убытки, то ЕС пока не имеет таких перспектив. Потому в Европе есть идеи получить часть Украины, чтобы отбить свои вложения в кровопролитие.Зеленскому тем временем хозяева намекают, чтобы он отказался от власти, но при этом никто не дал ему гарантий безопасности и гарантий, что его активы не будут конфискованы, считает Вакаров. По его мнению, отсюда некоторые странности в публичных заявлениях Зеленского — нервничает. А в драке будущих кандидатов победит тот, кого поддержит Лондон. Но принесёт ли это мир — вопрос.Точнее, даже не вопрос, ведь Запад рассорил славян для своей выгоды и потому будет и дальше только подбрасывать дровишки в костёр вражды. Единственный путь спасения в том, чтобы вражду эту оставить в прошлом и действовать совместно. Об этом говорит, в частности, депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.По словам политика, которые приводит GOLOS.EU, крупномасштабный военный конфликт между Западным блоком и Россией можно предотвратить, но для этого необходимо коренное изменение ситуации вокруг Украины - "стабильность и безопасность в регионе достижимы только через восстановление тесных экономических оборонных связей между Украиной, Россией и Беларусью".При этом Дмитрук подчеркнул, чо речь идёт не о политическом поглощении, но о создании единого экономического пространства и единой оборонной политике. Депутат полагает, что предотвращение большой войны зависит "от способности народов наших стран преодолеть искусственно созданные барьеры".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику И в материале Сергея Зуева "Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов