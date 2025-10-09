ВСУ взорвали аммиакопровод, Модели OnlyFans задолжали Украине сотни миллионов. Итоги 9 октября
19:00 09.10.2025 (обновлено: 19:33 09.10.2025)
Минобороны России сообщил о подрыве аммиакопровода отступающими украинскими военными, украинская налоговая служба требует деньги с порномоделей, ВС РФ отрезают север Украины от железнодорожного сообщения.
ВСУ взорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
Министерство обороны России сообщает, что в целях снижения темпов наступления подразделений ВС РФ в районе 2,5 км восточнее населённого пункта Русин Яр ДНР вооружёнными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода "Тольятти-Одесса".
Как сообщили в ведомстве, подрыв произошел около 13 часов по московскому времени 9 октября 2025-го года, когда украинские подразделения отступали из данного района. Минобороны России отмечает, что в результате подрыва произошел выброс аммиака через пробоину, образовавшуюся в трубе.
В ведомстве подчеркнули, что выброс аммиака не привел к потерям среди военнослужащих российской армии.
Аммиакопровод "Тольятии-Одесса" прекратил функционировать в июне 2023-го года. Как сообщило 7 июня 2023-го года Минобороны России, аммиакопровод был подорван украинской диверсионно-разведывательной группой в Харьковской области, в результате пострадали несколько мирных жителей.
Модели задолжали Украине миллионы
Государственная налоговая служба Украины начала отправлять письма украинским порномоделям, с требованием оплатить задолженности по налогам – об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Анну Ночь, одну из моделей.
Как заявляет девушка в своем видеоблоги, в настоящий момент ей и ее коллегам поступают письма относительно их деятельности в 2023-м году. При этом она добавляет, что подробности выяснить непросто, поскольку создание порнографического контента на территории Украины запрещено, и за предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Все, кто обращается в налоговую с вопросом по поводу письма, получают явку с повинной за ведение уголовной деятельности на территории Украины — ст. 301, до 10 лет заключения. Это фактически подписание смертного приговора на обыски.
Анна обращает внимание на абсурдность ситуации, в рамках которой украинское государство взимает налоги за ее деятельность – и при этом эта деятельность является уголовно наказуемой.
Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба Украины насчитала 384,7 млн грн задолженности по налогам моделям OnlyFans за 2020-2022 годы, а данные за 2023 год сейчас находятся в процессе анализа.
Ранее глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что налоги с моделей OnlyFans принесли Украине около 350 млн грн налогов за 2024-й год. Депутат также добавил, что одна девушка уплатила более 40 млн грн за два года.
Что происходит на фронте
На "Добропольском выступе" подразделения 51-й армии ВС РФ продолжают продвигаться вперед в районе населенного пункта Золотой Колодец – об этом сообщает российский картографический ресурс "Divgen". Кроме того, подразделения морской пехоты ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Владимировка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, по его информации, подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ также продвинулись возле населенного пункта Затышок (Суворово).
На Красноармейском (Покровском) направлении под контроль ВС РФ перешла большая часть населенного пункта Молодецкое – об этом сообщает украинский картографический ресурс Deep State.
На Краснолиманском направлении подразделения 20-й армии ВС РФ продвинулись в направлении населенных пунктов Коровий Яр и Александровка – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". По информации ресурса, возможность продвижения была обеспечена массированным ракетно-авиационным ударом по позициям ВСУ, который нанесли ВКС России.
В Харьковской области на Боровском направлении Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" продолжают окружение населенного пункта Боровская Андреевка и продвигаются в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Боровая – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
В районе Купянска подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продолжают продвижение в городской застройке, им удалось выйти к ж/д станции "Купянск-Южный" и взять под контроль большую часть микрорайона "Юбилейный" на юге города – об этом сообщает российский картографический ресурс "Divgen".
ВКС России нанесли удар планирующей авиабомбой по цели в Днепропетровске – об этом пишут украинские новостные каналы, которые отмечают, что удар похожим боеприпасом по городу до этого наносился только один раз.
В Черниговской области ВС РФ уничтожили ударом беспилотника "Герань" военный эшелон – об этом сообщает телеграм-канал "Хроники гераней". Данная информация косвенно подтверждается словами мэра Конотопа Артема Семенихина, который заявил, что под удар беспилотника попал локомотив.
На данный момент, как сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, из-за ударов ВС РФ движение пассажирских поездов в Сумскую и Черниговскую область. Глава "Укрзализницы" Александр Перцовский, в свою очередь, заявил, что железнодорожное сообщение с прифронтовыми районами Сумской и Черниговской областей разорван, а пассажиры поездов, следующих в Сумы, Конотоп, Шостку и другие приграничные города, будут доставлены автобусами.
