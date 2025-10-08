https://ukraina.ru/20251008/putin-rechyu-na-valdae-zakryl-tseluyu-epokhu-v-mezhdunarodnoy-politike-1069797855.html

Путин речью на Валдае закрыл целую эпоху в международной политике

Путин речью на Валдае закрыл целую эпоху в международной политике

Важнейшее выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Оно более чем симптоматично, особенно если учитывать его слова и недавние предупреждения о военно-техническом ответе России Европе на Совбезе РФ, буквально полторы недели назад,. И вот теперь, более чем часовая речь, потом диалог, дискуссия и очень характерные формулировки и заявления.

Во-первых, Путин достаточно комплементарно высказывался о Дональде Трампе, говорил о гипотетических перспективах нормализации отношений с Соединёнными Штатами, о том, что дипломатия неизбежно вернётся из постмодернистского формата, когда публикации в социальных сетях подменяют работу дипломатов. По его мнению, дипломатия вернётся к нормальному процессу и диалогу. Что касается США, он был осторожен, выверен в формулировках, взвешен. Очевидно, что в Москве никто пока не отказывается от идеи большой сделки между Кремлём и Белым домом.Куда категоричнее прозвучало всё, что Путин сказал в отношении Европы. Почти всеми комментаторами был отмечен малоизвестный стих Пушкина о французской великой армии Наполеона и её печальном финале. Путин напомнил про русский штык, про прохладный пир в русских полях под озимыми. Это недвусмысленный сигнал: все ваши поползновения, весь ваш милитаристский угар, реваншизм приведут к заведомо предсказуемому итогу. Ещё одна интересная параллель: отвечая на вопрос о Швеции в НАТО, Путин сказал, что все вопросы Россия со Швецией решила ещё во время Полтавской битвы. Сигнал также более чем недвусмысленный.В целом речь и тезисы прозвучали крайне симптоматично на фоне предыдущих высказываний во время Совбеза. Мне кажется, мы в ходе выступления Владимира Владимировича наблюдали финал той короткой эпохи, когда даже после Мюнхенской речи Путина ещё сохранялась линия возможных отношений между Западной Европой и Россией. Та самая идея Европы от Лиссабона до Владивостока, единого экономического пространства, которая стала ключевой угрозой для Соединённых Штатов. И США, используя переворот 2014 года на Украине и втянув весь континент в конфронтацию с Россией, фактически этот тренд переломали и ликвидировали, уничтожили альтернативный путь развития Европы.Теперь Путин констатирует: Европа — мощный, но затухающий центр. Фактически он подтвердил, что мы присутствуем при закате Европы как геополитического центра. Она уже завершилась как военный центр, хотя будут попытки переиграть ситуацию. Но, все больше становится понятно не такая уж и далекая перспектива – Европа, это корм (блюдо на столе) для Штатов, для России, для Китая, для Индии. Слабый политический центр с точки зрения ресурсов и собственной военной значимости. Нет ни углеводородов, ни угля, ни металлов, ни руд. Да, есть высокие технологии, большой рынок, но огромная доля ВВП сформирована сектором услуг. В отличие от Китая, от России, даже от США, у которых при всех услугах всё же сохраняется мощная ресурсная и производственная база. Причём в Штатах эта база возрождается: впервые при Трампе за восемь месяцев этого года промсектор вырос на 2%. Это новое позиционирование прозвучало синхронно с встречей европейских лидеров в Копенгагене, где они пытались делить "шкуру неубитого медведя", договариваться о линии дронов (теперь уже в европейском, а не украинском формате), и, вообще, о синхронизации шагов в ответ на якобы агрессивные действия России. Получилось не очень – кто в лес, кто по дрова. Почти ни до чего не договорились, кроме намерения договариваться.При этом они не смогли согласовать и выделение Украине 140 млрд евро кредитов, основанных на странной идее, что Украина вернёт деньги после того, как Россия заплатит репарации. Конструкция выглядит абсурдной, но обсуждалась всерьёз. Договориться не смогли. Больше всего возмущалась Бельгия, где находится ключевой депозитарий российских активов. Интересна и история вокруг заявлений Макрона на этой встрече: он говорил о задержанном танкере (который французами уже отпущен), предлагал ломать российскую логистику экспорта углеводородов, задерживать танкеры, вводить вторичные санкции против Китая и Индии как главных покупателей российской нефти и нефтепродуктов. При этом показателен комментарий Орбана после встречи: "Европа собралась на войну". Как по мне, все просочившиеся со встречи инсайды явно свидетельствуют в пользу тезиса об отсутствии единомыслия и общего видения на происходящее у европейских столиц. Они явно живут в разных системах координат.Тем временем продолжается дроновая истерия. Хотя датские журналисты уже выяснили, что "НЛО" над Данией и Швецией были тестовыми беспилотниками компании Aerotaksi Copenhagen, которая занималась маршрутизацией воздушного пространства. Несмотря на это, силовики проигнорировали официальное объяснение и продолжили раскручивать маховик истерии о "российских дронах". Теперь по всей Европе останавливаются аэропорты, фиксируются какие-то дроны над базами, полигонами, военными объектами. Роль европейцев в этом более чем очевидная: это провокации с вполне конкретной целью — раскрутить маховик русофобии и идею "российской угрозы". На это Путин ответил: Россия не собирается нападать на Европу.Ключевая же конверсия восприятия заключается в том, что кормовая база — это не активы (они не очень-то и нужны), а потребители. В какой-то момент Европе некуда будет деваться, и она снова станет потребителем российских углеводородов, агропродукции, химии, всего широкого ассортимента российского экспорта. Это произойдёт рано или поздно. Перед этим наверняка будет кризис конца десятилетия: его границы уже тестируются. Но кризис минует, и Европа смирится со своей ролью. Перебесятся и займут своё место. А пока Путин предупреждает: не суйтесь, не бряцайте оружием, иначе будет как с Великой армией Наполеона.О других аспектах речи Путина на Валдайском форуме в Сочи - Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины

