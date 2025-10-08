При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин - 08.10.2025 Украина.ру
При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин
При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин
При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин
Украинский кризис — не локальный конфликт, а столкновение, при котором встаёт вопрос выживания цивилизации, в том числе русской цивилизации, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
2025-10-08T11:44
2025-10-08T11:44
новости
россия
европа
украина
сергей караганов
сибирь
север
украинский кризис
русский мир
украинцы
Российский политик выступил на открытом обсуждении доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты", которое прошло 7 октября в НИУ ВШЭ в Москве при модерации доктора исторических наук Сергея Караганова. В мероприятии приняла участие журналист издания Украина.ру Анна Черкасова.Волошин отметил важность темы доклада и таких встреч, позволяющих “синхронизировать наши мысли, подходы и стратегии”, понять, как страна будет жить дальше. Это особенно актуально, по его словам, на фоне угроз и вызовов, которые сегодня стоят перед Россией.Сенатор поддержал дискуссию о том, что “без сильной Сибири России нет”, отметив специфику страны, где населения мало относительно больших территорий. Поэтому, по его мнению, необходимо не кучковаться в больших агломерациях, а осваивать огромные просторы и разворачиваться в сторону человека-промышленника, человека-ученого и меньше внимания уделять человеку-спекулянту, человеку-финансисту.При этом он призвал учитывать все людские резервы, которые можно и нужно задействовать, в том числе 10 миллионов лояльных России украинцев, которые были вынуждены бежать в Европу из-за ситуации на Украине, а также — соотечественников, которые уехали из нашей страны в 90-е.“Эти люди сейчас работают в иностранных компаниях, являются носителями знаний и технологий, но жить за рубежом не хотят. Почему? Потому что потерян фундамент, потеряны ценности. Люди смотрят сегодня на Россию как на последний оплот в мире, где существует здравый смысл. И нам осталось лишь самое малое — создать для них условия, поработать с инфраструктурой, дать возможность людям расселиться по [нашей] земле. И к нам побегут: и из США, и из Германии”, — уверен Волошин.В свою очередь сам редактор доклада, доктор исторических наук Сергей Караганов отметил, что нацеленность России на европейский путь развития была ошибкой и сейчас единственно верная линия для нашей страны заключается в переносе экономического, политического и духовного центров развития в Сибирь.Открытое обсуждение доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты" прошло 7 октября в Москве под эгидой ФМЭиМП НИУ ВШЭ и СВОП в рамках Тобольских чтений и при модерации ответственного редактора доклада, научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова.В мероприятии приняли участие видные политические деятели и специалисты, в том числе сенатор от ДНР Александр Волошин, российский философ, социолог, писатель, заведующий кафедрой Философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, ведущий автор доклада Леонид Бляхер, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Илья Козылов и другие.Политический философ Дмитрий Выдрин также выступил с размышлениями о великом и непокоренном Севере, о том, почему именно России суждено мыслить глобально и что значит в ментальном понимании слово "Север". Об этом в материалах С чего начинается Родина? и Край территории. В России пришло время мыслить глобально.
россия
европа
украина
сибирь
Анна Черкасова
Анна Черкасова
новости, россия, европа, украина, сергей караганов, сибирь, север, украинский кризис, русский мир, украинцы, украинские беженцы
Новости, Россия, Европа, Украина, Сергей Караганов, Сибирь, север, украинский кризис, Русский мир, украинцы, украинские беженцы

При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин

Анна Черкасова
Украинский кризис — не локальный конфликт, а столкновение, при котором встаёт вопрос выживания цивилизации, в том числе русской цивилизации, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
Российский политик выступил на открытом обсуждении доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты", которое прошло 7 октября в НИУ ВШЭ в Москве при модерации доктора исторических наук Сергея Караганова. В мероприятии приняла участие журналист издания Украина.ру Анна Черкасова.
Волошин отметил важность темы доклада и таких встреч, позволяющих “синхронизировать наши мысли, подходы и стратегии”, понять, как страна будет жить дальше. Это особенно актуально, по его словам, на фоне угроз и вызовов, которые сегодня стоят перед Россией.
“Украинский кризис — это не локальный конфликт, а цивилизационное столкновение. То есть стоит вопрос выживания цивилизации, в том числе русской цивилизации. Донбасс держит удар, стоит на её защите, а вся могучая Россия помогает”, — привел пример он.
Сенатор поддержал дискуссию о том, что “без сильной Сибири России нет”, отметив специфику страны, где населения мало относительно больших территорий. Поэтому, по его мнению, необходимо не кучковаться в больших агломерациях, а осваивать огромные просторы и разворачиваться в сторону человека-промышленника, человека-ученого и меньше внимания уделять человеку-спекулянту, человеку-финансисту.
При этом он призвал учитывать все людские резервы, которые можно и нужно задействовать, в том числе 10 миллионов лояльных России украинцев, которые были вынуждены бежать в Европу из-за ситуации на Украине, а также — соотечественников, которые уехали из нашей страны в 90-е.
“Эти люди сейчас работают в иностранных компаниях, являются носителями знаний и технологий, но жить за рубежом не хотят. Почему? Потому что потерян фундамент, потеряны ценности. Люди смотрят сегодня на Россию как на последний оплот в мире, где существует здравый смысл. И нам осталось лишь самое малое — создать для них условия, поработать с инфраструктурой, дать возможность людям расселиться по [нашей] земле. И к нам побегут: и из США, и из Германии”, — уверен Волошин.
© Фото : Анна ЧеркасоваСергей Караганов. Открытое обсуждение доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты". 7 октября 2025 г.
Сергей Караганов. Открытое обсуждение доклада Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты. 7 октября 2025 г. - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Анна Черкасова
Сергей Караганов. Открытое обсуждение доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты". 7 октября 2025 г.
В свою очередь сам редактор доклада, доктор исторических наук Сергей Караганов отметил, что нацеленность России на европейский путь развития была ошибкой и сейчас единственно верная линия для нашей страны заключается в переносе экономического, политического и духовного центров развития в Сибирь.
Открытое обсуждение доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты" прошло 7 октября в Москве под эгидой ФМЭиМП НИУ ВШЭ и СВОП в рамках Тобольских чтений и при модерации ответственного редактора доклада, научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова.
В мероприятии приняли участие видные политические деятели и специалисты, в том числе сенатор от ДНР Александр Волошин, российский философ, социолог, писатель, заведующий кафедрой Философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, ведущий автор доклада Леонид Бляхер, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Илья Козылов и другие.
Политический философ Дмитрий Выдрин также выступил с размышлениями о великом и непокоренном Севере, о том, почему именно России суждено мыслить глобально и что значит в ментальном понимании слово "Север". Об этом в материалах С чего начинается Родина? и Край территории. В России пришло время мыслить глобально.
Больше материалов по теме:
Новости Россия Европа Украина Сергей Караганов Сибирь север украинский кризис Русский мир украинцы украинские беженцы
 
