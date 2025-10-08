https://ukraina.ru/20251008/pri-sibirizatsii-rossii-nuzhno-uchityvat-sootechestvennikov-i-loyalnykh-grazhdan-ukrainy-v-evrope--1069793713.html

При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин

При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин - 08.10.2025 Украина.ру

При сибиризации России нужно учитывать соотечественников и лояльных граждан Украины в Европе — Волошин

Украинский кризис — не локальный конфликт, а столкновение, при котором встаёт вопрос выживания цивилизации, в том числе русской цивилизации, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

2025-10-08T11:44

2025-10-08T11:44

2025-10-08T11:44

новости

россия

европа

украина

сергей караганов

сибирь

север

украинский кризис

русский мир

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069791834_0:90:3155:1865_1920x0_80_0_0_28801aeec6b0a8bcf3d87b7fec637095.jpg

Российский политик выступил на открытом обсуждении доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты", которое прошло 7 октября в НИУ ВШЭ в Москве при модерации доктора исторических наук Сергея Караганова. В мероприятии приняла участие журналист издания Украина.ру Анна Черкасова.Волошин отметил важность темы доклада и таких встреч, позволяющих “синхронизировать наши мысли, подходы и стратегии”, понять, как страна будет жить дальше. Это особенно актуально, по его словам, на фоне угроз и вызовов, которые сегодня стоят перед Россией.Сенатор поддержал дискуссию о том, что “без сильной Сибири России нет”, отметив специфику страны, где населения мало относительно больших территорий. Поэтому, по его мнению, необходимо не кучковаться в больших агломерациях, а осваивать огромные просторы и разворачиваться в сторону человека-промышленника, человека-ученого и меньше внимания уделять человеку-спекулянту, человеку-финансисту.При этом он призвал учитывать все людские резервы, которые можно и нужно задействовать, в том числе 10 миллионов лояльных России украинцев, которые были вынуждены бежать в Европу из-за ситуации на Украине, а также — соотечественников, которые уехали из нашей страны в 90-е.“Эти люди сейчас работают в иностранных компаниях, являются носителями знаний и технологий, но жить за рубежом не хотят. Почему? Потому что потерян фундамент, потеряны ценности. Люди смотрят сегодня на Россию как на последний оплот в мире, где существует здравый смысл. И нам осталось лишь самое малое — создать для них условия, поработать с инфраструктурой, дать возможность людям расселиться по [нашей] земле. И к нам побегут: и из США, и из Германии”, — уверен Волошин.В свою очередь сам редактор доклада, доктор исторических наук Сергей Караганов отметил, что нацеленность России на европейский путь развития была ошибкой и сейчас единственно верная линия для нашей страны заключается в переносе экономического, политического и духовного центров развития в Сибирь.Открытое обсуждение доклада "Роль Сибири в создании России: культурные и исторические аспекты" прошло 7 октября в Москве под эгидой ФМЭиМП НИУ ВШЭ и СВОП в рамках Тобольских чтений и при модерации ответственного редактора доклада, научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова.В мероприятии приняли участие видные политические деятели и специалисты, в том числе сенатор от ДНР Александр Волошин, российский философ, социолог, писатель, заведующий кафедрой Философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, ведущий автор доклада Леонид Бляхер, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Илья Козылов и другие.Политический философ Дмитрий Выдрин также выступил с размышлениями о великом и непокоренном Севере, о том, почему именно России суждено мыслить глобально и что значит в ментальном понимании слово "Север". Об этом в материалах С чего начинается Родина? и Край территории. В России пришло время мыслить глобально.

россия

европа

украина

сибирь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, россия, европа, украина, сергей караганов, сибирь, север, украинский кризис, русский мир, украинцы, украинские беженцы