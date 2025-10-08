https://ukraina.ru/20251008/posol-nazval-chislo-ukraintsev-poluchivshikh-grazhdanstvo-polshi-1069782874.html
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины. Эти данные посол Украины в Польше Василий Боднар озвучил в эфире радиостанции RMF FM
Всего же, по информации посла, в Польше в настоящее время проживают около 1,5 миллиона граждан Украины."С 2019 года по 2024 год гражданство получили 26 тысяч человек", — сказал Боднар.Дипломат напомнил, что недавно законодательство Украины было либерализировано и теперь позволяет иметь гражданам страны второе гражданство.Ране один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте. Он призвал прекратить предоставлять украинцам гражданство республики, дающее им такую возможность.В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства.Власти Польши осознанно сдерживают предоставление переехавшим в страну украинцам каких-либо гражданских прав, следуя рациональному расчёту. Во-первых, стране нужна дешёвая рабочая сила, при условии, что она не будет "качать права" и претендовать на большее. Во-вторых, в Варшаве прекрасно осведомлены о бандеровской идеологии, которой поражены многие беженцы с Незалежной, и стараются не допустить её проникновение на свою территорию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
