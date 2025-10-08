"Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей" — эксперт

Идеология бандеровщины стала тем стержнем, на котором держится современная украинская государственность, и отказ от нее равносилен для Киева утрате собственной идентичности. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру