Политики ФРГ предложили канцлеру умереть за Зеленского

Граждане Германии не должны отправляться в зоны боевых действий, а если кому-то хочется повоевать на Украине, то они могут сделать это в частном порядке. Об этом журналистам заявили лидеры немецкой партии "Альтернатива для Германии"

2025-10-08T10:47

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060207741_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a8d8e3c629a8b0f1b09493d3036ccb88.jpg

"Наши дети, наши сыновья, наши солдаты никогда не будут умирать за Украину", - заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.Она подвергла критике партии и политиков, выступающих за войну на Украине вместо переговоров. Алиса Вайдель предложила отправиться на Украину, воевать и умирать за режим Владимира Зеленского канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу."Если кто-то хочет войны, то пожалуйста - идите сами", — сказала сопредседатель АдГ, критикуя своих политических оппонентов.По её мнению, названные ею политики из числа желающих воевать должны "доказать это на деле", но лично, а не втягивая в боевые действия на Украине немецкий народ, солдат Германии. "Я хотела бы это увидеть", - добавила Вайдель.Она назвала сторонников втягивания граждан ФРГ в боевые действия на Украины "безответственными" и "смешными". Вайдель считает, что направлять солдат Германии воевать на Украину нельзя. Она подчеркнула: АдГ никогда не поддержит никакое правительство, которое будет отправлять немецких солдат воевать за пределами ФРГ.Руководители западных стран в курсе, что Россия не имеет никакого отношения к провокациям с дронами в воздушном пространстве Европы. Подробнее — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

