Политики ФРГ предложили канцлеру умереть за Зеленского
Политики ФРГ предложили канцлеру умереть за Зеленского
Политики ФРГ предложили канцлеру умереть за Зеленского - 08.10.2025 Украина.ру
Политики ФРГ предложили канцлеру умереть за Зеленского
Граждане Германии не должны отправляться в зоны боевых действий, а если кому-то хочется повоевать на Украине, то они могут сделать это в частном порядке. Об этом журналистам заявили лидеры немецкой партии "Альтернатива для Германии"
2025-10-08T10:47
2025-10-08T11:04
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060207741_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a8d8e3c629a8b0f1b09493d3036ccb88.jpg
"Наши дети, наши сыновья, наши солдаты никогда не будут умирать за Украину", - заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.Она подвергла критике партии и политиков, выступающих за войну на Украине вместо переговоров. Алиса Вайдель предложила отправиться на Украину, воевать и умирать за режим Владимира Зеленского канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу."Если кто-то хочет войны, то пожалуйста - идите сами", — сказала сопредседатель АдГ, критикуя своих политических оппонентов.По её мнению, названные ею политики из числа желающих воевать должны "доказать это на деле", но лично, а не втягивая в боевые действия на Украине немецкий народ, солдат Германии. "Я хотела бы это увидеть", - добавила Вайдель.Она назвала сторонников втягивания граждан ФРГ в боевые действия на Украины "безответственными" и "смешными". Вайдель считает, что направлять солдат Германии воевать на Украину нельзя. Она подчеркнула: АдГ никогда не поддержит никакое правительство, которое будет отправлять немецких солдат воевать за пределами ФРГ.Руководители западных стран в курсе, что Россия не имеет никакого отношения к провокациям с дронами в воздушном пространстве Европы. Подробнее — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости
Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, международные отношения, Международная политика, война, война на Украине, ФРГ, оппозиция, ЕС, Бундесвер, Алиса Вайдель

Политики ФРГ предложили канцлеру умереть за Зеленского

10:47 08.10.2025 (обновлено: 11:04 08.10.2025)
 
Граждане Германии не должны отправляться в зоны боевых действий, а если кому-то хочется повоевать на Украине, то они могут сделать это в частном порядке. Об этом журналистам заявили лидеры немецкой партии "Альтернатива для Германии"
"Наши дети, наши сыновья, наши солдаты никогда не будут умирать за Украину", - заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
Она подвергла критике партии и политиков, выступающих за войну на Украине вместо переговоров. Алиса Вайдель предложила отправиться на Украину, воевать и умирать за режим Владимира Зеленского канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу.
"Если кто-то хочет войны, то пожалуйста - идите сами", — сказала сопредседатель АдГ, критикуя своих политических оппонентов.
По её мнению, названные ею политики из числа желающих воевать должны "доказать это на деле", но лично, а не втягивая в боевые действия на Украине немецкий народ, солдат Германии.
"Я хотела бы это увидеть", - добавила Вайдель.
Она назвала сторонников втягивания граждан ФРГ в боевые действия на Украины "безответственными" и "смешными".
Вайдель считает, что направлять солдат Германии воевать на Украину нельзя.
Она подчеркнула: АдГ никогда не поддержит никакое правительство, которое будет отправлять немецких солдат воевать за пределами ФРГ.
Руководители западных стран в курсе, что Россия не имеет никакого отношения к провокациям с дронами в воздушном пространстве Европы. Подробнее — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Германия Украина Россия Фридрих Мерц Борис Писториус СВО международные отношения Международная политика война война на Украине ФРГ оппозиция ЕС Бундесвер Алиса Вайдель
 
