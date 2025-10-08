https://ukraina.ru/20251008/i-khochetsya-i-koletsya-medalka-dlya-trampa-za-mir-mozhet-dorogo-oboytis-miru-1069777578.html

И хочется, и колется: медалька для Трампа за мир может дорого обойтись миру

И хочется, и колется: медалька для Трампа за мир может дорого обойтись миру

Поставка Украине ракет Tomahawk стала бы серьезным витком эскалации, но это не сможет поменять положение дел на фронте. Так Дмитрий Песков охарактеризовал позицию Кремля в ответ на заявления Трампа о готовности передать Украине дальнобойное оружие.

Как и ранее, нет никакой ясности, каким образом украинские военные будут применять это оружие. Однако российские эксперты полагают, что применения ракет Tomahawk возможно только с прямым участием США. Что означало бы непосредственное вовлечение Трампа в войну с Россией. На этом фоне ратификация Госдумой договора с Кубой о военном сотрудничестве следуют тоже расценивать как ответный шаг на очередной виток эскалации со стороны западный союзных сил. Напомним, что соглашении между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в военной сфере было подписано в Гаване 13 марта 2025 года и в Москве 19 марта. Ассоциации с карибским кризисом 2.0 не случайно возникают именно сейчас. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Публицист Алексей ПилькоПроблема ещё заключается и в том, что размещение американских ракет "Томагавк" в самом дальнобойном варианте поставит под удар значительную часть оборонно-промышленного комплекса России и её ядерной триады. При этом запускаться "Томагавки" будут только американскими (а никакими не украинскими военнослужащими). То есть отказом жёстко реагировать на такое Москва фактически даёт Вашингтону зелёный свет на безнаказанный расстрел ключевых объектов, отвечающих за её безопасность. Это как-то похоже на стратегическую капитуляцию из-за нежелания отвечать контрэскалацией на вызывающие действия противника. Держава, уважающая себя, должна предварительно уведомить, что на такое может ответить как угодно и не по территории Украины. Причём, возможно, и в ядерном исполнении. К сожалению, Россия позволяет Соединённым Штатам в этом конфликте слишком многое, что уже ставит под вопрос её статус великой державы.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПод передачу "Томагавков" американский Институт изучения войны (ISW) уже оценил потенциальный ущерб для России. По его данным, при дальности полёта этих ракет до 1600 км в зону поражения попадает не менее 1655 военных объектов, а в версии ракеты с дальностью полёта до 2500 км — 1945 объектов. К военным объектам институт относит гарнизоны, штабы, склады хранения, арсеналы, склады топлива, средства связи, командные центры, объекты ПВО, авиабазы, ремонтные базы, военные заводы, тренировочные полигоны и т.п. Когда президент США говорит, что не хочет эскалации, то он, скорее всего, имеет в виду эскалацию между США и Россией. А что касается ударов в глубь российской территории, то он задумывался об ударах по Москве ещё в ходе своего первого президентского срока. Об этом свидетельствует аудиозапись выступления Трампа в 2024 году на частной встрече доноров его предвыборной кампании, которую обнародовал телеканал CNN 8 июля 2025 года: "Путину я сказал: "Если вы отправитесь на Украину, я разбомблю Москву к чёртовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора. И тогда [Путин] говорит что-то вроде: "Я вам не верю". Но мне он поверил на 10%". Куда будут отправлены "Томагавки", Трампу следует спросить у главы Пентагона Пита Хегсета. Ведь американские военные будут управлять данными ударами. И для России это не секрет. О чём Владимир Путин прямо сказал на Валдае: "Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно". В ближайшее время по теме "Томагавков" ожидаем успокаивающих звонков в Кремль от "миротворца" Стивена Уиткоффа, а также очередных заявлений об интересности предложения России по ДСНВ. И всё с одной целью — не допустить ответа России напрямую США. Очевидно, что без выхода на прямую конфронтацию с Америкой России эскалационную спираль в войне на Украине не остановить. Кстати, вряд ли случайно, что указанное выше заявление президента США пришлось на день рождения Владимира Путина. "Сюрприз" от Трампа.Журналист Аббас ДжумаВ любом случае, нам видимо надо готовиться не к сделке (это слово было самым популярным в этом году), а к тому, что эти люди понимают только язык силы. Будем сильными - будет сделка. Если мы еще посчитаем её выгодной.Политолог и историк Павел ДанилинAxios: Соединенные Штаты опасаются, что не смогут контролировать Tomahawk в руках Киева. Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность по поводу того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как они будут куплены и оплачены странами НАТО. Какой дичайший бред. Кто может запускать Томагавки? Их что, катапультой забрасывают? Для запуска Томагавка нужен носитель. Для сухопутного - это новейшие Тайфуны. Для морского - корабли и подлодки. Все это - американское. Представить себе заход в Черное море американского корабля с Томагавком и запуск из акватории по России можно, но это будет означать, что США начали войну против русских. И, конечно, потеряли свой корабль или подводную лодку. Готов ли на это Трамп? Точно нет. Передача Тайфуна маловероятна. Но допустим. Что смогут сделать тупые бандеровские обезьяны с переданным им комплексом самостоятельно? Да ничего. В лучшем случае у них и вправду в сторону Варшавы или Парижа этот Томагавк улетит. Значит, запуск будут делать американцы. Что опять же будет означать войну. И уж точно конец всем разговорам о Трампе-миротворце. И да, все это убирает любые опасения неподконтрольности использования Томагавков Украиной. Какая там неподконтрольность, если на всех этапах процесса только США все решают и делают?Публицист Илья КрамникДо вечера четверга еще есть шанс развернуть крысис типа карибского (на тему томагавков), успешно его преодолеть (тьфу-тьфу-тьфу) и получит Трамп свою медальку. Или не преодолеть. Тогда, соответственно, не получит. Зато будет много тепла и света, что под зиму не лишне.Подробнее о том, что говорят и делают в США в связи с решением о передаче Томагавков Украине - в статье Павла Котова ""Я вроде как принял решение". Как Трамп приготовился размахивать перед Путиным Tomahawk`ом"

2025

