https://ukraina.ru/20251008/esli-duraku-dat-drel-on-dyrku-prosverlit-kutyr-o-vozmozhnoy-provokatsii-ukrainy-na-chaes-1069749996.html

"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС

"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС - 08.10.2025 Украина.ру

"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС

Инцидент с отключением электричества на ЧАЭС после прилетов в Славутиче мог быть тщательно спланированной провокацией Украины, направленной на дискредитацию России в глазах международного сообщества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2025-10-08T04:40

2025-10-08T04:40

2025-10-08T04:40

новости

украина

россия

славянск

украина.ру

минобороны

вооруженные силы украины

чаэс

провокация

чернобыль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045665940_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_f7cc417aea8c10d5d2a779a67a603e80.jpg

Отвечая на вопрос журналиста про прилеты по подстанции в Славутиче, после которых на Чернобыльской АЭС произошло отключение электричества, офицер не исключил провокацию со стороны Украины."А Минобороны официально сообщало, что это сделали мы? Нет. Поэтому я бы не исключал, что это была какая-то украинская провокация", — заявил Кутырь. Он предположил, что поскольку про чернобыльскую трагедию известно во всем мире, киевский режим мог организовать атаку, чтобы обвинить в ней Россию."Поэтому киевский режим мог организовать такие удары, чтобы заявить: "Проклятые русские бомбят законсервированную станцию, чтобы ядерный пепел снова долетел до Европы", — отметил собеседник издания.Отвечая на вопрос о технической возможности Украины устроить инцидент на станции, Кутырь образно подытожил: "Трудно сказать. Это зависит от того, как устроен саркофаг над четвертым энергоблоком. Но если дураку дать дрель, он дырку просверлит". Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".

https://ukraina.ru/20251002/russkie-tochno-ne-yadernye-samoubiytsy-pochemu-kiev-pugaet-zapad-novym-chernobylem-1069481492.html

украина

россия

славянск

чернобыль

чернобыльская аэс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, славянск, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, чаэс, провокация, чернобыль, чернобыльская аэс, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, новости украины, эксперты, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине