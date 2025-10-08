"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС - 08.10.2025 Украина.ру
"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС
Инцидент с отключением электричества на ЧАЭС после прилетов в Славутиче мог быть тщательно спланированной провокацией Украины, направленной на дискредитацию России в глазах международного сообщества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос журналиста про прилеты по подстанции в Славутиче, после которых на Чернобыльской АЭС произошло отключение электричества, офицер не исключил провокацию со стороны Украины."А Минобороны официально сообщало, что это сделали мы? Нет. Поэтому я бы не исключал, что это была какая-то украинская провокация", — заявил Кутырь. Он предположил, что поскольку про чернобыльскую трагедию известно во всем мире, киевский режим мог организовать атаку, чтобы обвинить в ней Россию."Поэтому киевский режим мог организовать такие удары, чтобы заявить: "Проклятые русские бомбят законсервированную станцию, чтобы ядерный пепел снова долетел до Европы", — отметил собеседник издания.Отвечая на вопрос о технической возможности Украины устроить инцидент на станции, Кутырь образно подытожил: "Трудно сказать. Это зависит от того, как устроен саркофаг над четвертым энергоблоком. Но если дураку дать дрель, он дырку просверлит". Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС

04:40 08.10.2025
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Инцидент с отключением электричества на ЧАЭС после прилетов в Славутиче мог быть тщательно спланированной провокацией Украины, направленной на дискредитацию России в глазах международного сообщества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос журналиста про прилеты по подстанции в Славутиче, после которых на Чернобыльской АЭС произошло отключение электричества, офицер не исключил провокацию со стороны Украины.
"А Минобороны официально сообщало, что это сделали мы? Нет. Поэтому я бы не исключал, что это была какая-то украинская провокация", — заявил Кутырь. Он предположил, что поскольку про чернобыльскую трагедию известно во всем мире, киевский режим мог организовать атаку, чтобы обвинить в ней Россию.
"Поэтому киевский режим мог организовать такие удары, чтобы заявить: "Проклятые русские бомбят законсервированную станцию, чтобы ядерный пепел снова долетел до Европы", — отметил собеседник издания.
Отвечая на вопрос о технической возможности Украины устроить инцидент на станции, Кутырь образно подытожил: "Трудно сказать. Это зависит от того, как устроен саркофаг над четвертым энергоблоком. Но если дураку дать дрель, он дырку просверлит".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
