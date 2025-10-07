https://ukraina.ru/20251007/vsu-atakovali-neskolko-regionov-rossii-posledstviya-sluchivshegosya-1069733153.html

Почти 200 дронов ВСУ атаковали регионы России. Последствия случившегося

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 184 беспилотника ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру

Из них 62 дрона сбили над территорией Курской области, 31 – над Белгородской, 30 над Нижегородской, 18 над Воронежской областями, 13 – над акваторией Черного моря, шесть над Липецкой, пять над Калужской, четыре над Тульской, по три над Ростовской, Рязанской, по два над Брянской, Орловской областями и Крымом, также два - над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву и один – над территорией Вологодской области.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе Max подтвердил, что ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале написал об уничтожении украинских дронов. Он подчеркнул, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что ПВО расправились с вражескими БПЛА в Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также заверил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы.Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что по предварительной информации, пострадавших в регионе тоже нет.Также из-за падения обломков БПЛА повреждена котельная.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитом дроне в Старом Осколе, предварительно, пострадавших нет."В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах", - написал он в телеграм-канале.Кроме того, во дворе многоквартирного дома осколками посечено 20 автомобилей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

