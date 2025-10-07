"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог - 07.10.2025 Украина.ру
"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
Внешняя политика Киева привела страну к полной геополитической изоляции, где все соседние государства рассматриваются не как партнеры, а как противники, имеющие виды на украинские территории. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
2025-10-07T05:30
2025-10-07T05:30
Эксперт пояснил, что нынешний курс руководства Украины не оставляет пространства для дипломатического маневра и ведет к усугублению противоречий. Он отметил, что конфликты с соседями развиваются по одному и тому же шаблону, который уже привел к тяжелым последствиям.Подводя итог размышлениям о конфликтах Украины с соседями, эксперт сделал емкий и категоричный вывод. "У Украины нет друзей. У нее только враги, у которых к ней территориальные претензии", — заявил Ищенко.Он также спрогнозировал, что текущий путь развития неизбежно ведет Киев к новым военным столкновениям. "Повторюсь, подобные ситуации одинаковы по всему миру. И, двигаясь по такому пути, Украина рано или поздно придет к военному конфликту с Венгрией. Если, конечно, доживет", — подчеркнул политолог.При этом Ищенко подчеркнул, что даже сохранение украинской государственности не снимет угрозы нового крупного противостояния. "Причем, если доживет, то рано или поздно придет к конфликту с Польшей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики - в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского".
"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог

05:30 07.10.2025
 
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Внешняя политика Киева привела страну к полной геополитической изоляции, где все соседние государства рассматриваются не как партнеры, а как противники, имеющие виды на украинские территории. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что нынешний курс руководства Украины не оставляет пространства для дипломатического маневра и ведет к усугублению противоречий. Он отметил, что конфликты с соседями развиваются по одному и тому же шаблону, который уже привел к тяжелым последствиям.
Подводя итог размышлениям о конфликтах Украины с соседями, эксперт сделал емкий и категоричный вывод. "У Украины нет друзей. У нее только враги, у которых к ней территориальные претензии", — заявил Ищенко.
Он также спрогнозировал, что текущий путь развития неизбежно ведет Киев к новым военным столкновениям. "Повторюсь, подобные ситуации одинаковы по всему миру. И, двигаясь по такому пути, Украина рано или поздно придет к военному конфликту с Венгрией. Если, конечно, доживет", — подчеркнул политолог.
При этом Ищенко подчеркнул, что даже сохранение украинской государственности не снимет угрозы нового крупного противостояния. "Причем, если доживет, то рано или поздно придет к конфликту с Польшей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики - в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского".
