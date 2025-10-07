О таком мечтают на Западе, но любят и ценят в России. Владимиру Путину - 73 - 07.10.2025 Украина.ру
О таком мечтают на Западе, но любят и ценят в России. Владимиру Путину - 73
О таком мечтают на Западе, но любят и ценят в России. Владимиру Путину - 73 - 07.10.2025 Украина.ру
О таком мечтают на Западе, но любят и ценят в России. Владимиру Путину - 73
7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 73 года. В чём уникальность этого политика и почему остальные страны нам завидуют, читайте в статье
России не верят, но Путин очень популяренЗападная пропагандистская машина, работавшая на полную мощность долгие годы, конечно, сделала своё дело – во многих странах мира о России сохраняется негативное мнение, особенно в контексте украинского кризиса, но при всём при этом президент РФ Владимир Путин по-прежнему пользуется авторитетом и популярностью. Более того, за последний год в отдельных государствах показатели только выросли.Уровень доверия российскому лидеру, как показал опрос, проведённый американским исследовательским центром Pew Research Center в марте-апреле 2025 года в 25 странах, по сравнению с 2024-м увеличился в Греции (с 34% до 40%), Турции (с 29% до 35%), Мексике (с 24% до 34%), Венгрии (с 23% до 32%), Италии (с 12% до 19%) и даже в США (с 8% до 12%).Так, в Греции в прошлом году Путин стал иностранным лидером, которому местное население доверяет больше всего – 31, 8% (в тройку также вошли президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон), а среди тех, кто получил самые негативные оценки, глава киевского режима Владимир Зеленский.В Соединённых Штатах популярность российского лидера, несмотря на все попытки западных СМИ и политиков дискредитировать его, за последние 3 года только росла: с 15% в начале 2021 года этот показатель увеличился до 17% вскоре после начала СВО, а в 2023 году обновил рекорд – 21%. Как объясняла тогда обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон, раньше популярность Путина на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки, но затем американцы начали замечать лидерские качества президента РФ, который заботится о своей стране и своём народе гораздо сильнее, чем власти США."Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось", — заявила журналистка.Все хотят такого президентаИ это не просто образная фраза. Так и есть – немало людей на Западе хотят, чтобы во главе их страны стоял такой же политик, как Владимир Путин. Причём эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.Ещё в 2015-м актёр Жерар Депардье, двумя годами ранее получивший гражданство РФ, рассказывал в интервью телеканалу France 2: "Недавно я участвовал в съёмках фильма "Долина любви", в связи с чем мне пришлось объехать всю Францию. Я общался со многими людьми и слышал, что они говорят о положении дел в Европе и России. Вывод напрашивался сам собой: европейцы хотят такого, как Путин, а сейчас они несчастны".Сейчас французы, наблюдая за выступлениями Путина, отмечают разительную разницу с выступлениями Макрона и вообще констатируют, что никто из европейских лидеров президенту РФ и в подмётки не годится.В 2017 году глава австралийской партии "Одна нация" Полин Хэнсон призналась: "Я уже не раз говорила, что уважаю его (Путина – ред.). Он — патриот своей страны. Люди его любят. Он столько делает для России. Так много австралийцев хотят, чтобы у Австралии был такой же руководитель".В свою очередь бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун в сентябре 2019 года выражал сожаление, что Путину приходится заниматься слишком большим количеством вещей, беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет."Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо. [На Западе] завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался. С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных", - заявил британец.Особую симпатию Путину выражают итальянские политические и общественные деятели. В середине сентября депутат Европарламента от партии "Лига", возглавлявший итальянский контингент в Ираке генерал Роберто Ванначчи в интервью телеканалу ErreTv указал на тот факт, что за годы правления Путина в России произошёл "резкий рост благосостояния и богатства, и это несмотря на постоянное давление извне", а сам глава государства пользуется поддержкой народа, в то время как Зеленский стремительно её теряет."Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин. Он возродил Россию и превратил её из страны, которая была почти стёрта с карты международных отношений, в государство, с которым сегодня считаются все крупные державы. Зеленский, напротив, не является суверенным правителем, потому что полностью зависит от ресурсов, поступающих из других стран", - заявил он.Почему Путин так популяренСекрет популярности Путина в мире прост – он показал, как можно навести порядок в государстве, улучшить качество жизни и повысить авторитет страны даже тогда, когда ей приходится противостоять практически всему миру.Вступая в должность 7 мая 2000 года, он сказал: "Ельцин, покидая Кремль, произнёс: "Берегите Россию". Именно в этом я вижу главную президентскую обязанность".А на итоговой пресс-конференции 2024 года Путин, отвечая на вопрос, удалось ли это сделать, уверенно заявил: "Я считаю, что не просто уберёг, я считаю, мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией, вело нас к тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может".Президент всегда действовал смело и решительно, когда дело доходит до защиты национальных интересов, если требовалось, он бросал вызов Западу. Бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля и глава Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик, приглашая Путина на мероприятие в Мюнхен в 2007 году, сразу обозначил два условия участия: во-первых, на конференции говорят открыто, во-вторых, там проходит дискуссия. Путин был готов к этому в отличие от собравшихся там западных политиков. В своей речи, которую полностью переписал по пути в Германию, он публично поставил под сомнение господство США, добавив, что у Вашингтона нет необходимого потенциала, чтобы навязывать миру своё мнение.А в послании Федеральному собранию РФ в марте 2018 года Путин произнёс знаменитую фразу "нас никто не слушал — послушайте сейчас" и представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Не на шутку тогда мировую общественности взбудоражили кадры, на которых ракеты летят в сторону американской территории. И до сих пор такого оружия, которое разработали в условиях новой России, пока ни у кого нет, подчёркивал президент в ноябре 2024-го.Москва всегда стремилась решать все вопросы мирно, но Запад не оставил ей выбора, и в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию. В отношении России введено рекордное количество санкций, прокси-войну против неё ведут все страны НАТО, но даже в таких условиях общественность стала только сплочённее, к разочарованию грезивших тем, что у нас всё рухнет, Россия стала первой экономикой Европы и превратилась во флагмана многополярного мира.За 25 лет правления Путина Россия стала совершенно другой: самодостаточной, стабильной и уважаемой.В такой стране хотят жить не только россияне. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября президент сообщил, что 1800 человек из западных стран, преимущественно европейских, обратились за получением российского гражданства. Именно личность главы государства служит одним из главных факторов, почему люди с Запада решаются на переезд в РФ. Раз уж Путина нельзя сделать президентом их страны, значит, они едут в страну, где Путин – президент."Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет", - объяснял в интервью РИА Новости в августе 2024 года бывший на тот момент вице-премьером Сербии Александр Вулин.А 11 годами ранее на встрече с членами дискуссионного клуба "Валдай", в 2014-м, Путин сказал: "То, что Россия – это вся моя жизнь - это совершенно очевидный факт. Я не могу представить себя вне России. Я чувствую свою связь с русской землёй и с русским народом. И жить бы вне России не смог бы никогда. &lt;…&gt; Уж если оказался там, где я сейчас сижу, я считаю своим долгом сделать всё для её благополучия, развития и защиты её интересов".Этого принципа президент России и придерживается все 25 лет.Читайте также: Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Владимира Путина
россия
сша
запад
О таком мечтают на Западе, но любят и ценят в России. Владимиру Путину - 73

06:15 07.10.2025 (обновлено: 08:24 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 73 года. В чём уникальность этого политика и почему остальные страны нам завидуют, читайте в статье
России не верят, но Путин очень популярен
Западная пропагандистская машина, работавшая на полную мощность долгие годы, конечно, сделала своё дело – во многих странах мира о России сохраняется негативное мнение, особенно в контексте украинского кризиса, но при всём при этом президент РФ Владимир Путин по-прежнему пользуется авторитетом и популярностью. Более того, за последний год в отдельных государствах показатели только выросли.
Уровень доверия российскому лидеру, как показал опрос, проведённый американским исследовательским центром Pew Research Center в марте-апреле 2025 года в 25 странах, по сравнению с 2024-м увеличился в Греции (с 34% до 40%), Турции (с 29% до 35%), Мексике (с 24% до 34%), Венгрии (с 23% до 32%), Италии (с 12% до 19%) и даже в США (с 8% до 12%).
Так, в Греции в прошлом году Путин стал иностранным лидером, которому местное население доверяет больше всего – 31, 8% (в тройку также вошли президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон), а среди тех, кто получил самые негативные оценки, глава киевского режима Владимир Зеленский.
В Соединённых Штатах популярность российского лидера, несмотря на все попытки западных СМИ и политиков дискредитировать его, за последние 3 года только росла: с 15% в начале 2021 года этот показатель увеличился до 17% вскоре после начала СВО, а в 2023 году обновил рекорд – 21%. Как объясняла тогда обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон, раньше популярность Путина на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки, но затем американцы начали замечать лидерские качества президента РФ, который заботится о своей стране и своём народе гораздо сильнее, чем власти США.
"Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось", — заявила журналистка.
Все хотят такого президента
И это не просто образная фраза. Так и есть – немало людей на Западе хотят, чтобы во главе их страны стоял такой же политик, как Владимир Путин. Причём эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.
Ещё в 2015-м актёр Жерар Депардье, двумя годами ранее получивший гражданство РФ, рассказывал в интервью телеканалу France 2: "Недавно я участвовал в съёмках фильма "Долина любви", в связи с чем мне пришлось объехать всю Францию. Я общался со многими людьми и слышал, что они говорят о положении дел в Европе и России. Вывод напрашивался сам собой: европейцы хотят такого, как Путин, а сейчас они несчастны".
Сейчас французы, наблюдая за выступлениями Путина, отмечают разительную разницу с выступлениями Макрона и вообще констатируют, что никто из европейских лидеров президенту РФ и в подмётки не годится.
В 2017 году глава австралийской партии "Одна нация" Полин Хэнсон призналась: "Я уже не раз говорила, что уважаю его (Путина – ред.). Он — патриот своей страны. Люди его любят. Он столько делает для России. Так много австралийцев хотят, чтобы у Австралии был такой же руководитель".
В свою очередь бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун в сентябре 2019 года выражал сожаление, что Путину приходится заниматься слишком большим количеством вещей, беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет.
"Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо. [На Западе] завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался. С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных", - заявил британец.
Особую симпатию Путину выражают итальянские политические и общественные деятели. В середине сентября депутат Европарламента от партии "Лига", возглавлявший итальянский контингент в Ираке генерал Роберто Ванначчи в интервью телеканалу ErreTv указал на тот факт, что за годы правления Путина в России произошёл "резкий рост благосостояния и богатства, и это несмотря на постоянное давление извне", а сам глава государства пользуется поддержкой народа, в то время как Зеленский стремительно её теряет.
"Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин. Он возродил Россию и превратил её из страны, которая была почти стёрта с карты международных отношений, в государство, с которым сегодня считаются все крупные державы. Зеленский, напротив, не является суверенным правителем, потому что полностью зависит от ресурсов, поступающих из других стран", - заявил он.
Почему Путин так популярен
Секрет популярности Путина в мире прост – он показал, как можно навести порядок в государстве, улучшить качество жизни и повысить авторитет страны даже тогда, когда ей приходится противостоять практически всему миру.
Вступая в должность 7 мая 2000 года, он сказал: "Ельцин, покидая Кремль, произнёс: "Берегите Россию". Именно в этом я вижу главную президентскую обязанность".
А на итоговой пресс-конференции 2024 года Путин, отвечая на вопрос, удалось ли это сделать, уверенно заявил: "Я считаю, что не просто уберёг, я считаю, мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией, вело нас к тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может".
Президент всегда действовал смело и решительно, когда дело доходит до защиты национальных интересов, если требовалось, он бросал вызов Западу. Бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля и глава Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик, приглашая Путина на мероприятие в Мюнхен в 2007 году, сразу обозначил два условия участия: во-первых, на конференции говорят открыто, во-вторых, там проходит дискуссия. Путин был готов к этому в отличие от собравшихся там западных политиков. В своей речи, которую полностью переписал по пути в Германию, он публично поставил под сомнение господство США, добавив, что у Вашингтона нет необходимого потенциала, чтобы навязывать миру своё мнение.
А в послании Федеральному собранию РФ в марте 2018 года Путин произнёс знаменитую фразу "нас никто не слушал — послушайте сейчас" и представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Не на шутку тогда мировую общественности взбудоражили кадры, на которых ракеты летят в сторону американской территории. И до сих пор такого оружия, которое разработали в условиях новой России, пока ни у кого нет, подчёркивал президент в ноябре 2024-го.
Москва всегда стремилась решать все вопросы мирно, но Запад не оставил ей выбора, и в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию. В отношении России введено рекордное количество санкций, прокси-войну против неё ведут все страны НАТО, но даже в таких условиях общественность стала только сплочённее, к разочарованию грезивших тем, что у нас всё рухнет, Россия стала первой экономикой Европы и превратилась во флагмана многополярного мира.
За 25 лет правления Путина Россия стала совершенно другой: самодостаточной, стабильной и уважаемой.
В такой стране хотят жить не только россияне. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября президент сообщил, что 1800 человек из западных стран, преимущественно европейских, обратились за получением российского гражданства. Именно личность главы государства служит одним из главных факторов, почему люди с Запада решаются на переезд в РФ. Раз уж Путина нельзя сделать президентом их страны, значит, они едут в страну, где Путин – президент.
"Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет", - объяснял в интервью РИА Новости в августе 2024 года бывший на тот момент вице-премьером Сербии Александр Вулин.
А 11 годами ранее на встрече с членами дискуссионного клуба "Валдай", в 2014-м, Путин сказал: "То, что Россия – это вся моя жизнь - это совершенно очевидный факт. Я не могу представить себя вне России. Я чувствую свою связь с русской землёй и с русским народом. И жить бы вне России не смог бы никогда. <…> Уж если оказался там, где я сейчас сижу, я считаю своим долгом сделать всё для её благополучия, развития и защиты её интересов".
Этого принципа президент России и придерживается все 25 лет.
Читайте также: Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Владимира Путина
