"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы - 07.10.2025
"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы
"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы - 07.10.2025 Украина.ру
"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы
Перспектива наступления на Сумы с плацдарма в Юнаковке в ближайшее время выглядит маловероятной, поскольку войска пока не смогли приблизиться к Сумам на опасное для ВСУ расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
По словам эксперта, несмотря на взятие Юнаковки, войска не смогли приблизиться к Сумам на опасное для противника расстояние. "Не думаю, что этот сценарий сейчас актуален, потому что мы упустили момент и не сделали то, что могли сделать", — заявил Кутырь.Он связывает это с неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, что в итоге привело к смене командующего группировкой. Кутырь отметил, что, хотя успехи в Донбассе летом были отчасти достигнуты из-за переброски украинских сил под Сумы, возвращение этих частей обратно в Донбасс не изменило обстановку в Сумской области коренным образом.Эксперт уверен, что спад "зеленки" даст лишь небольшое преимущество, потому что "время упущено", и ВСУ успели подготовить склады и опорные пункты. "Идти туда ограниченными силами — вести кровавые бои с большими потерями", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на фронте — в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.
"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы

04:40 07.10.2025
 
Перспектива наступления на Сумы с плацдарма в Юнаковке в ближайшее время выглядит маловероятной, поскольку войска пока не смогли приблизиться к Сумам на опасное для ВСУ расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
По словам эксперта, несмотря на взятие Юнаковки, войска не смогли приблизиться к Сумам на опасное для противника расстояние. "Не думаю, что этот сценарий сейчас актуален, потому что мы упустили момент и не сделали то, что могли сделать", — заявил Кутырь.
Он связывает это с неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, что в итоге привело к смене командующего группировкой.

"И из этого были сделаны оргвыводы в виде смены командующего группировкой "Север" с [Александра] Лапина на [Евгения] Никифорова", — подчеркнул офицер.

Кутырь отметил, что, хотя успехи в Донбассе летом были отчасти достигнуты из-за переброски украинских сил под Сумы, возвращение этих частей обратно в Донбасс не изменило обстановку в Сумской области коренным образом.
"Да, взяли Юнаковку. Но Теткино вообще исчезло из фронтовых сводок. А ведь до него от крупного укрепрайона ВСУ в Белополье даже ближе, чем от Юнаковки до Суджи. Мы так и не обезопасили Глушковский район Курской области", — констатировал собеседник издания.
Эксперт уверен, что спад "зеленки" даст лишь небольшое преимущество, потому что "время упущено", и ВСУ успели подготовить склады и опорные пункты. "Идти туда ограниченными силами — вести кровавые бои с большими потерями", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на фронте в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.
