"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы

"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы - 07.10.2025 Украина.ру

"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы

Перспектива наступления на Сумы с плацдарма в Юнаковке в ближайшее время выглядит маловероятной, поскольку войска пока не смогли приблизиться к Сумам на опасное для ВСУ расстояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068092841_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_0d6f981d47b8b1f2ff86c400418123da.jpg

По словам эксперта, несмотря на взятие Юнаковки, войска не смогли приблизиться к Сумам на опасное для противника расстояние. "Не думаю, что этот сценарий сейчас актуален, потому что мы упустили момент и не сделали то, что могли сделать", — заявил Кутырь.Он связывает это с неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, что в итоге привело к смене командующего группировкой. Кутырь отметил, что, хотя успехи в Донбассе летом были отчасти достигнуты из-за переброски украинских сил под Сумы, возвращение этих частей обратно в Донбасс не изменило обстановку в Сумской области коренным образом.Эксперт уверен, что спад "зеленки" даст лишь небольшое преимущество, потому что "время упущено", и ВСУ успели подготовить склады и опорные пункты. "Идти туда ограниченными силами — вести кровавые бои с большими потерями", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на фронте — в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.

