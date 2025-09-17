https://ukraina.ru/20250917/nelzya-presledovat-za-idei-dazhe-idei-russkogo-mira-oon-trebuet-ot-kieva-prekratit-takuyu-praktiku-1068752703.html

Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику

Спецдокладчики ООН отправили украинским властям запрос о нарушении права на свободу совести и свободу слова. Они требуют ответа на вопрос, согласно каким правовым нормам люди подвергаются уголовному преследованию за высказывания, в которых нет призывов к насилию.

Семь спецдокладчиков ООН — по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка, по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциации, по вопросу о независимости судей и адвокатов, по вопросам меньшинств, по вопросу о свободе религии или убеждений, по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом — направили правительству Украины коммуникационное заявление.В заявлении — факты нарушения права на свободу совести и свободу слова, а также имена и краткие описания кейсов ряда иерархов и клириков УПЦ, а также журналистов и правозащитников, пострадавших за свои взгляды и мнения. Документ стал результатом организованной борьбы УПЦ по своим вопросам, поэтому касается, прежде всего, проблем церкви и тех, кто хоть как-то с ней связан. Однако, хоть и косвенно, но все же он отражает и то, что касается более широких слоев населения, пострадавших от политически-мотивированных преследований.Основа заявления — расширительное толкование уголовного законодательства Украины со стороны государственного обвинения по делам, связанным с законными риторическими высказываниями, журналистскими публикациями и проповедями. Если проще, то спецдокладчики ООН требуют прекратить преследовать людей по статьям "разжигание религиозной ненависти" и "оправдание российской агрессии" за анализ причин войны (будь то в религиозных проповедях, сообщениях в соцсетях или любых других видах высказываний).Текст коммуникации опубликован в материалах подготовки к 60-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН (сентябрь-октябрь 2025 года).Что касается непосредственно церкви, то в документе описаны факты рейдерских захватов храмов, а также уголовных преследований клириков как за высказывания внутрицерковного характера (например, критику ПЦУ), так и за мнения касательно характера текущей войны (например, рассуждения о наличии в ней элементов гражданской войны) и ответственных за ее развязывание (например, указание на роль Запада и нынешнего украинского руководства).В качестве примеров преследований журналистов и правозащитников по понятным причинам приведены те, которые также имеют отношения к церкви. Так журналист Дмитрий Скворцов был произвольно задержан (важно, что в документе ООН обратили внимание на отсутствие оснований для задержания) примерно на 23 месяца по обвинению в "государственной измене", связанному с его опубликованными статьями, документирующими преследования УПЦ и критикующими определенные действия правительства в отношении религиозных организаций. Несмотря на то, что в октябре 2024 года его в конечном итоге отпустили под залог, он по-прежнему находится под следствием и ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проблема адвокатов-правозащитников представлена делом Светланы Новицкой, которую арестовали в конце февраля 2024 года по статьям 111 (госизмена), 161 (разжигание ненависти) и 436-2 (оправдание российской агрессии) УК Украины. Спецдокладчики ООН указывают, что ее преследование связано с юридической защитой духовенства УПЦ, а также с публичными выступлениями на международных форумах, включая конференции ОБСЕ, где она освещала насильственный роспуск общин УПЦ и предполагаемую криминализацию инакомыслия в богословских взглядах. "Высказываются опасения, — сказано в документе, — что её арест может быть направлен на то, чтобы помешать другим юристам защищать священнослужителей УПЦ или подвергать сомнению действия государства".Однако, несмотря на узкоцерковный фокус рассматриваемого документа, понятно, что проблема касается и гораздо более широких слоев населения, поскольку обвинения Скворцова и Новицкой не ограничиваются церковными вопросами. Скворцова судят, помимо прочего, за высказывания об историческом единстве русского и украинского народов, а также за критику национализма. Новицкую преследуют примерно за то же, но также за ее профессиональную деятельность по защите политзаключенных и политпреследуемых: Инны Иваночко, Руслана Коцабы и других.В соответствующем разделе коммуникации ООН так и сказано: "Другие журналисты, блогеры и активисты… были обвинены в продвижении "российского влияния" или идеологии "Русского мира". В некоторых случаях эти лица, как сообщается, получали угрозы или находились под наблюдением, в то время как другие подвергались судебному преследованию в соответствии с расплывчато сформулированными законами о национальной безопасности или борьбе с экстремизмом". То есть документ защищает всех, кого преследуют за "продвижение российского влияния", а это так или иначе почти все нынешние политзаключенные Украины.Использование расплывчатых идеологических категорий в юридических документах — это ахиллесова пята украинского репрессивного аппарата, на который неоднократно указывали многочисленные, даже самые "антироссийские" международные организации. В основном это касалось закона о коллаборационизме, по которому преследуют людей за работу почтальонами, учителями, коммунальными работниками и т.д. в новых регионах РФ, а также за раздачу российской гуманитарной помощи. Мало того, что 4-я Женевская конвенция прямо запрещает привлекать к ответственности лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность на оккупированных территориях, закон и соответствующая статья УК трактуют преступные действия настолько широко, что человек не может понять, что он должен сделать или не сделать, чтобы попасть под действие статьи. Любой закон должен быть прозрачным иначе его невозможно выполнить.Теперь спецдокладчики ООН обращают внимание на другой аспект. Украинские власти часто ссылаются на "идеологию Русского мира" в качестве оснований для подавления УПЦ и лиц, документирующих или защищающих её деятельность, а "богословские разногласия… квалифицируются как обвинения, связанные с конфликтом, в чрезмерно широком применении положений о национальной безопасности или борьбе с экстремизмом". Никакой "идеологии Русского мира" как юридического документа не существует, это совершенно расплывчатая идеологическая классификация, которая позволяет преследовать людей, произвольно приписывая им приверженность указанной идеологии. Сотни изученных приговоров подтверждают, что людей в большинстве своем преследуют не за призывы к насилию или к незаконному изменению конституционного строя, а за выражение несогласия с существующей политикой властей.Такие действия противоречат положениям ратифицированного Украиной Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). В нем есть ст. 18 по защите свободы религии и убеждений в целом, ст. 19, гарантирующая свободу выражения мнений и ст. 9, запрещающая произвольное задержание. Понятно, что любое правозащитное законодательство предполагает возможные временные отступления от гарантий прав человека в интересах "национальной безопасности", например из-за вооруженного конфликта. Но нет обстоятельств, которые могли бы ограничить право на свободу убеждений. Ст. 18 (3) МПГПП не предусматривает никаких ограничений, основанных на "национальной безопасности", а международное право на Украине является приоритетным по отношению к национальному. В замечании общего порядка № 22 Комитета ООН по правам человека прямо отмечено, что даже в интересах "национальной безопасности" не допустимы ограничения, не указанные в ст. 18 (3). А, как мы уже отмечали, в этой статье нет ограничений на свободу убеждений.Соответственно, спецдокладчики ООН выражают обеспокоенность преследованием священников, журналистов и правозащитников (плохо, что только их, но хорошо, что хотя бы их), "в соответствии с широко сформулированным законодательством о национальной безопасности или борьбе с экстремизмом".Кстати, в ООН в 2020 году уже критиковали применение т.н. антиэкстремистского законодательства на Украине. Спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом тогда заявил, что термин "экстремизм" не имеет юридической силы, поскольку не соответствует принципу правовой определенности.Согласно ст.18 МПГПП и ст. 9 ЕКПЧ, каждый человек имеет право исповедовать религиозные убеждения. Ни одно государство не может принуждать отдельных лиц или религиозные общины к изменению их веры или вступлению в другую религиозную организацию.Принцип правовой определенности, закрепленный в ст. 15 МПГПП и ст. 7 ЕКПЧ, защищает от законов с нечетким определением, в которых не указано запрещенное поведение. В делах Кудревичюс против Литвы (2015) и Перинчек против Швейцария (2015), Суд подтвердил, что идеологические или исторические нарративы не могут быть квалифицированы как уголовно наказуемые, если только они не являются прямым подстрекательством к насилию. Следовательно, использование Украиной идеологии "Русского мира" в качестве юридического предлога для преследования людей и организаций незаконно.Ст. 19 МПГПП гарантирует право на свободу убеждений и право на свободное выражение мнений. Это право включает в себя не только обмен благоприятной информацией, но и информацией, которая может подвергаться критике, шокировать или оскорблять. В замечании общего порядка № 34 Комитет по правам человека заявил, что государства - участники МПГПП обязаны гарантировать право на свободу выражения мнений, включая "политические дискуссии, комментарии по собственным и общественным вопросам, агитацию, обсуждение прав человека, журналистику, культурное и художественное самовыражение, преподавание, и религиозный дискурс". В деле Осман против Соединенного Королевства (1998) и "Коккинакис против Греции" (1993), ЕСПЧ постановил, что государства не должны криминализировать религиозные высказывания, если они непосредственно не подстрекают к насилию.Любые ограничения на выражение мнений или информацию действия, которые правительство пытается оправдать соображениями национальной безопасности, должны иметь подлинную цель и очевидный эффект защиты законных интересов национальной безопасности. Поэтому в своем коммуникационном заявлении спецдокладчики ООН требуют от властей Украины:Независимо от содержания ответа (если он вообще последует), коммуникационный запрос позволит в дальнейшем юридически квалифицировать действия тех, кто нарушает вышеуказанные права и поставить вопрос о привлечении их к ответственности. Кроме того, как объясняет глава НПО "Public Advocacy" Олег Денисов, теперь украинские адвокаты могут официально использовать юридические аргументы спецдокладчиков ООН при защите преследуемых за высказывания, а также журналистов и других лиц, которые что-либо репостили или комментировали в соцсетях.О том, как в ООН видят ситуацию с правами человека на Украине — в материале "Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право".

