"Саботаж урегулирования": Меркель раскрыла, что стало предпосылкой начала СВО

В 2021 году Польша и страны Прибалтики саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией. Об этом 6 октября заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan

По ее словам, в 2021 году Меркель предложила создать новый формат для диалога между Европейским союзом и Россией. Однако Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Причиной их опасений было то, что ЕС не сможет выработать единую политическую линию в отношении Москвы.Меркель также добавила, что в итоге ее предложение так и не было реализовано. Вскоре после этого она покинула свой пост, а затем началась специальная военная операция.Ранее нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы БПЛА, но она и не воюет."Мы [немцы] не воюем, но и не живём в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он. По словам канцлера, Германия якобы наблюдает нарушения воздушного пространства стран Северной Европы уже несколько недель, и ситуация с этим продолжает ухудшаться.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал, что "европейцы заняли достаточно оголтелую позицию" в отношении украинского кризиса, а перспективы возобновления переговоров по Украине остаются неясными, поскольку Киев "не хочет договариваться". Подробности в публикации В Кремле предупредили об ответе на поставки "Томагавков.

