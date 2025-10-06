https://ukraina.ru/20251006/pochemu-to-chto-poluchilos-u-stalina-zelenskomu-dazhe-ne-svetit-gasparyan-nazval-klyuchevuyu-prichinu-1069682460.html

Почему то, что получилось у Сталина, Зеленскому даже не светит: Гаспарян назвал ключевую причину

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру, проведя параллели с Великой Отечественной войной,... Украина.ру, 06.10.2025

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру, проведя параллели с Великой Отечественной войной, объяснил, почему украинцы не хотят воевать за Зеленского, а поведение его свиты разрушает веру населения Украины в активно насаждаемую властью концепцию о единстве нации. #Гаспарян #США #Умеров #деньги #недвижимость #квартира #Зеленская #деньги #Брюссель #Европа #ЕС #Евросоюз #Сталин #история #СССР #Аллилуева #Германия #СВО #война #ВСРФ #ВСУ #конфликт #фронт ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruЗеленский хочет переизбираться и шантажирует потенциальных или предполагаемых оппонентов. Подробнее — в материале Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября.

