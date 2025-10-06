https://ukraina.ru/20251006/pochemu-to-chto-poluchilos-u-stalina-zelenskomu-dazhe-ne-svetit-gasparyan-nazval-klyuchevuyu-prichinu-1069682460.html
Почему то, что получилось у Сталина, Зеленскому даже не светит: Гаспарян назвал ключевую причину
Почему то, что получилось у Сталина, Зеленскому даже не светит: Гаспарян назвал ключевую причину - 06.10.2025 Украина.ру
Почему то, что получилось у Сталина, Зеленскому даже не светит: Гаспарян назвал ключевую причину
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру, проведя параллели с Великой Отечественной войной,... Украина.ру, 06.10.2025
2025-10-06T09:51
2025-10-06T09:51
2025-10-06T10:13
видео
россия
украина
сша
владимир зеленский
армен гаспарян
иосиф сталин
ес
общественная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069682331_0:323:720:728_1920x0_80_0_0_59b386ed9ec05bde3407de8e3d615c5f.jpg
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру, проведя параллели с Великой Отечественной войной, объяснил, почему украинцы не хотят воевать за Зеленского, а поведение его свиты разрушает веру населения Украины в активно насаждаемую властью концепцию о единстве нации. #Гаспарян #США #Умеров #деньги #недвижимость #квартира #Зеленская #деньги #Брюссель #Европа #ЕС #Евросоюз #Сталин #история #СССР #Аллилуева #Германия #СВО #война #ВСРФ #ВСУ #конфликт #фронт ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruЗеленский хочет переизбираться и шантажирует потенциальных или предполагаемых оппонентов. Подробнее — в материале Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября.
https://ukraina.ru/20251006/ukraina-za-nedelyu-zelenskiy-zakhotel-peremirie-no-ne-vse-tak-prosto-1069656230.html
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069682331_0:255:720:795_1920x0_80_0_0_c9f5c1da3d2f2c2d3b8decab53aeeb42.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сша, владимир зеленский, армен гаспарян, иосиф сталин, ес, общественная палата
Видео, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Иосиф Сталин, ЕС, общественная палата