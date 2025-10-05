https://ukraina.ru/20251005/buldozernaya-revolyutsiya-v-serbii-idei-sharpa-dengi-sorosa-i-gosdepa-1069647234.html

"Бульдозерная революция" в Сербии: идеи Шарпа, деньги Сороса и Госдепа

5 октября 2000 года прозападная оппозиция Югославии при поддержке части представителей власти свергла президента Слободана Милошевича и захватила власть. Эти события получили название "бульдозерной революции"

Вплоть до конца 80-х годов XX века ситуация в Социалистической Федеративной Республике Югославия (СФРЮ), состоявшей из шести союзных республик и двух автономных краёв в составе Сербии, оставалась достаточно стабильной. Но летом 1991 года мультиэтничная страна начала распадаться. В июне о выходе из состава СФРЮ заявили Словения и Хорватия, в сентябре независимость провозгласила Македония, а в марте 1992 года – Босния и Герцеговина (БиГ). Первые две практически безболезненно обрели независимость, а в Хорватии и в БиГ, разгорелась жестокая гражданская война.От СФРЮ осталось лишь две республики – Сербия и Черногория, которые весной 1992 года образовали Союзную Республику Югославия (СРЮ). Де-факто этим государством руководил ставший в январе 1991 года президентом Сербии Слободан Милошевич, яростный сербский националист. Его режим вполне можно охарактеризовать как полуавторитарный. Но даже такая урезанная Югославия оставалась серьёзным раздражителем США.Уже в феврале 1994 года, несмотря на предательство Белградом сербов в БиГ и Хорватии, президент США Билл Клинтон дал указание ЦРУ начать разработку секретной операции по отстранению Милошевича от власти.Важной частью этой операции стала дискредитация Милошевича и сербов в глазах мирового сообщества. Началась кампания демонизации сербов. Её цель заключалась в создании отрицательного образа серба, при замалчивании военных преступлений хорватов и мусульман.К примеру, армию Республики Сербской обвинили в убийстве более семи тысяч мирных мусульман в Сребренице в июле 1995 года. В действительности расстреляны в Сребренице были лишь несколько сотен пленных мусульманских боевиков, которые до того на протяжении трёх лет под защитой "миротворцев ООН" убили более двух тысяч мирных сербов в окрестных сёлах.Летом 1995 года США пошли на прямое военное вмешательство в боснийский конфликт: 30 августа – 20 сентября против боснийских сербов была проведена операция НАТО "Обдуманная сила", позиции армии Республик Сербской подверглись массированным авиаударам. Ранее, в начале августа 1995-го, США поддержали хорватскую Операцию "Буря", в ходе которой была ликвидирована неподконтрольная Загребу Республика Сербская Краина, и почти 300 тысяч сербов были изгнаны из Хорватии на территории Сербии и БиГ.Осенью 1995 года гражданская война в Боснии и Герцеговине закончилась поражением сербов, со стороны которых Дейтонские соглашения подписал Слободан Милошевич. Тем самым он отказался от идеи "Великой Сербии" и лозунгов защиты сербского населения вне Сербии.Запад сконцентрировался на дальнейшей дезинтеграции Югославии: широкую западную поддержку получили албанские сепаратисты в Косово, а также черногорский премьер-министр Мило Джуканович, взявший курс на выход Черногории из состава Югославии.С начала 1997 года режим Милошевича начал терять симпатии избирателей, разочарованных резким падением жизненного уровня, давлением санкций, и проигрышем сербов в войнах на территории Хорватии и БиГ. Но в июне 1997-го Слободан Милошевич, который не мог больше баллотироваться в президенты Сербии, по решению парламента СРЮ стал президентом страны.Складывалось впечатление, что режим Милошевича может просуществовать ещё достаточно долго. В это уверовал и сам глава СРЮ, взявший курс на "закручивание гаек" во внутренней политике. В это время было закрыто более 200 независимых СМИ. В стране погибали или пропадали без вести политические противники президента.В начале 1998 года резко обострилась ситуация в автономном крае Косово и Метохия (КиМ), где албанское большинство ещё с конца 1980-х годов требовало независимости от Югославии. Подписание Дейтонских соглашений, показавшее слабость позиций Белграда и привело к активизации сепаратистов. Начались массовые вооруженные выступления боевиков из Армии освобождения Косово (АОК), развязавших в крае террористическую войну против центральной власти.Хотя к концу 1998 года югославские силовики в целом взяли под контроль ситуацию в КиМ, однако в январе 1999-го американский дипломат Уильям Уокер, тесно связанный с ЦРУ, совместно с албанскими боевиками организовал в косовском селе Рачак кровавую провокацию. Она стала поводом для бомбардировок Югославии силами НАТО, продолжавшихся с 24 марта по 10 июня 1999 года.При посредничестве России официальный Белград был вынужден согласиться на вывод своих войск и полиции из КиМ, и ввод туда многонациональных международных сил под руководством НАТО численностью в 50 тысяч человек. Косово формально оставалось в составе Югославии, фактически же – под оккупацией военных сил НАТО. 250 тысяч сербов и других жителей неалбанской национальности были вынуждены покинуть Косово.Летом 1999 года подход к "проблеме Милошевича" был изменён в пользу ненасильственной смены режима, основанной на использовании технологий "мягкой силы" и "ненасильственного сопротивления", разработанной профессором Гарвардского университета, социологом Джином Шарпом.Важнейшим звеном в стратегии по смене режима Милошевича стало создание ударной силы будущей "революции" – молодёжных антиправительственных движений. Выбор пал на организацию "Отпор", основанную ещё в октябре 1998 года. Её характеризовал намеренный отказ от элитаризма. "Отпор" был ориентирован почти исключительно на финансовую и организационную помощь с Запада.С лета 1999 года началось активное финансирование "Отпора". По свидетельству сотрудника Агентства международного развития США Д. Прессли, только это агентство выдало представителям "Отпора" несколько сот тысяч долларов. Национальный фонд в поддержку демократии и его дочерние структуры израсходовали на финансирование "Отпора" несколько миллионов. Но больше всего денег – более $ 75 млн наличными – это движение получило от структур Сороса.К лету 2000 года "Отпор" стал мощной структурой с опытом массовых ненасильственных протестных акций. Кроме этого, при непосредственном участии западных консультантов создана единая Демократическая оппозиция Сербии. Сама же Сербия была окутана сетью неправительственных организаций, созданных в основном на американские гранты.В июне 2000 года Милошевич решил провести в СРЮ конституционную реформу: теперь президента страны выбирал не парламент, а граждане – на прямых и всеобщих выборах. При этом Милошевич получал возможность избраться ещё на два четырёхлетних срока."Отпор" запустил две масштабные параллельные кампании – "Пойди и проголосуй!" (стимуляция протестных избирателей) и "Он готов" (деморализация сторонников действующего президента). При этом действия формальной оппозиции, которая выдвинула кандидатом в президенты Югославии безвольного и абсолютно невнятного Воислава Коштуницу, были полностью подчинены кампании "Отпора".Параллельно западные спецслужбы активно вербовали югославских официальных лиц и высокопоставленных чинов армии и полиции. Многие из них к этому времени оказались в "чёрных списках" США и ЕС. В случае согласия на сотрудничество с Западом им предлагали удаление из этих списков, но в ход шло и прямое запугивание Международным трибуналом в Гааге.В связи с этим особо следует отметить Йовицу Станишича, занимавшего до 1998 года пост главы сербской госбезопасности. Именно он во многом способствовал тому, что в ходе будущего переворота Отряд специального назначения государственной безопасности ("Красные береты") оставался пассивным.24 сентября 2000 года в Югославии прошли президентские и парламентские выборы. США сразу же обвинили режим Милошевича в фальсификациях и нарушениях избирательного процесса. Силы НАТО развернули учения в Болгарии и Румынии.Активно задействовались и механизмы "мягкой силы". За неделю до выборов ЕС выпустил "Послание сербскому народу", в котором обещал снять санкции против Югославии в случае победы Воислава Коштуницы. Рассчитывать на внешнеполитическую поддержку Милошевич не мог. Россия, по справедливому замечанию директора Института славяноведения РАН Константина Никифорова, "набив много шишек в югославском урегулировании и оказавшись фактически вытесненной с Балкан, почти демонстративно не вмешивалась в балканские дела".25 сентября, не дожидаясь подсчёта всех голосов, штаб оппозиционного кандидата объявил о его победе. Воислав Коштуница будто бы набрал 52% голосов при 33% у Милошевича. Православная церковь призвала Милошевича передать власть новому лидеру страны.В ночь с 3 на 4 октября были объявлены официальные результаты, согласно которым Коштуница получил лишь 48%, а Милошевич – 40% голосов. Второй тур должен был состояться 8 октября 2000 года, но оппозиционеры соблюдать процедуры не собирались.4 октября 2000 года, на территории БиГ состоялась встреча высокопоставленных представителей военной разведки Югославии со своими коллегами из НАТО. Сербская сторона подтвердила, что армия СРЮ откажется подчиняться приказу подавить попытку государственного переворота, и лидеры оппозиции были немедленно проинформированы об этом.Милошевич выступил с обращением к нации: "Я считаю своим долгом предупредить о последствиях деятельности, которую поддерживают и финансируют страны НАТО… Каждому должно быть ясно, что они нападают не на Сербию из-за Милошевича, а на Милошевича из-за Сербии".5 октября 2000 года из провинциальных центров в направлении Белграда выдвинулись тысячи единиц автотранспорта с протестующими, объединенные в пять колонн. Полиция без проблем пропускала "революционеров" в столицу. К полудню в Белграде начался митинг.Согласно свидетельствам очевидцев, на улицы столицы Югославии вышло более 500 тысяч человек. В полдень они попытались с ходу занять здание парламента, однако уже на ступеньках были остановлены полицией с применением дубинок и слезоточивого газа. Но после обеда протестующие подвезли к зданию бульдозер, которым управлял разорившийся фермер из города Чачак Любисав Джокич.Он проделал брешь в кордоне полиции и обеспечил протестующим проход к зданию. Первым делом оппозиционеры сожгли избирательные бюллетени с первого тура президентских выборов, хранившиеся в подвале здания. Затем с помощью всё того же Джокича протестующие захватили и сожгли здание Гостелерадио. Именно поэтому события 5 октября 2000 года в Белграде и получили название "бульдозерной революции".Начальник Генерального штаба Югославской народной армии генерал Небойша Павкович отказался выполнить приказ Милошевича о наведении порядка в столице. Командир "Красных беретов" Милорад Лукович, прибыв во главе своего отряда к зданию подожжённого телецентра заявил: "К чему все это, братья? Не стреляйте!" Когда в рации раздался голос Милошевича, Лукович демонстративно разбил её об асфальт.В шесть вечера 5 октября прекратил работу штаб МВД Югославии, координировавший борьбу с массовыми беспорядками. В центре города начались погромы торговых точек, полицейских участков и офисов проправительственных партий.Поздно вечером 6 октября после переговоров Милошевича и Коштуницы югославский президент выступил по государственному телевидению и признал своё поражение на выборах. За исключением двух случайных жертв, "бульдозерная революция" закончилась бескровной победой прозападной оппозиции.Слободан Милошевич явно недооценил масштаб деятельности и возможности активистов, обученных западными специалистами. Всё это стоило ему сначала власти, а после – свободы и жизни. 1 апреля 2001 года бывшего президента СРЮ задержала полиция в его доме в Белграде, а 28 июня, в сербский национальный праздник – Видовдан – Милошевича выдали Международному трибуналу по бывшей Югославии.До вынесения вердикта он не дожил. Согласно официальным данным, 11 марта 2006 года он умер от инфаркта в одиночной камере в Гааге. Многие в Сербии уверены, что Милошевича убили, чтобы не доводить дело до открытого процесса, на котором могли всплыть неудобные для Запада эпизоды из новейшей истории Югославии.

