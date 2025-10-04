https://ukraina.ru/20251004/rezhim-budet-vydavlivat-lyudey-politolog-skorikov-o-tselenapravlennom-ottoke-naseleniya-iz-moldavii-1069397243.html
"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии
Россия сознательно ограничивает себя в использовании экономических рычагов давления на Кишинев, поскольку жесткие санкции в первую очередь ударили бы по пророссийски настроенным гражданам Молдавии, включая жителей Гагаузии и Бельц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Скориков прямо заявил о позиции России относительно экономических рычагов давления на Кишинев: "Наши экономические инструменты весьма ограничены". Эксперт пояснил: "К тому же, если мы сейчас начнем полноценное экономическое давление на Молдавию, от него будут страдать и наши люди. Я имею в виду пророссийскую Гагаузию и Бельцы, а также молдавскую диаспору в России"."Поэтому Россия ведет себя аккуратно", – подчеркнул эксперт. Он привел конкретный пример: "Несмотря на зашкаливающую русофобскую риторику, Молдавию до сих пор не внесли в список недружественных стран. Этого не делается именно по гуманитарным соображениям".При этом он дал прогноз: "Усилится отток населения, которое не поддерживает [президента Молдавии Майю] Санду: как из Приднестровья, так и из самой Молдавии. Режим будет всячески выдавливать таких людей со своей территории".Таким образом, Москва оказывается в сложной ситуации, вынужденно отказываясь от жестких мер ради защиты интересов соотечественников, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Скориков прямо заявил о позиции России относительно экономических рычагов давления на Кишинев: "Наши экономические инструменты весьма ограничены".
Эксперт пояснил: "К тому же, если мы сейчас начнем полноценное экономическое давление на Молдавию, от него будут страдать и наши люди. Я имею в виду пророссийскую Гагаузию и Бельцы, а также молдавскую диаспору в России".
"Поэтому Россия ведет себя аккуратно", – подчеркнул эксперт. Он привел конкретный пример: "Несмотря на зашкаливающую русофобскую риторику, Молдавию до сих пор не внесли в список недружественных стран. Этого не делается именно по гуманитарным соображениям".
"Мы хотели бы, чтобы наши люди хоть как-то выживали в условиях, когда их страну захватил этот режим", – сказал Скориков.
При этом он дал прогноз: "Усилится отток населения, которое не поддерживает [президента Молдавии Майю] Санду: как из Приднестровья, так и из самой Молдавии. Режим будет всячески выдавливать таких людей со своей территории".
Таким образом, Москва оказывается в сложной ситуации, вынужденно отказываясь от жестких мер ради защиты интересов соотечественников, резюмировал собеседник издания.