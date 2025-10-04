"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии - 04.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251004/rezhim-budet-vydavlivat-lyudey-politolog-skorikov-o-tselenapravlennom-ottoke-naseleniya-iz-moldavii-1069397243.html
"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии
"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии - 04.10.2025 Украина.ру
"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии
Россия сознательно ограничивает себя в использовании экономических рычагов давления на Кишинев, поскольку жесткие санкции в первую очередь ударили бы по пророссийски настроенным гражданам Молдавии, включая жителей Гагаузии и Бельц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-04T05:15
2025-10-04T05:15
новости
молдавия
кишинёв
россия
иван скориков
украина.ру
снг
территория
санду майя
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102282/35/1022823514_0:278:3000:1966_1920x0_80_0_0_ad011f775e4be5f27fcfa1c5a1ca0664.jpg
Скориков прямо заявил о позиции России относительно экономических рычагов давления на Кишинев: "Наши экономические инструменты весьма ограничены". Эксперт пояснил: "К тому же, если мы сейчас начнем полноценное экономическое давление на Молдавию, от него будут страдать и наши люди. Я имею в виду пророссийскую Гагаузию и Бельцы, а также молдавскую диаспору в России"."Поэтому Россия ведет себя аккуратно", – подчеркнул эксперт. Он привел конкретный пример: "Несмотря на зашкаливающую русофобскую риторику, Молдавию до сих пор не внесли в список недружественных стран. Этого не делается именно по гуманитарным соображениям".При этом он дал прогноз: "Усилится отток населения, которое не поддерживает [президента Молдавии Майю] Санду: как из Приднестровья, так и из самой Молдавии. Режим будет всячески выдавливать таких людей со своей территории".Таким образом, Москва оказывается в сложной ситуации, вынужденно отказываясь от жестких мер ради защиты интересов соотечественников, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
https://ukraina.ru/20250929/moldaviya-budni-kholodnogo-sezona-1069367223.html
молдавия
кишинёв
россия
гагаузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102282/35/1022823514_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_869cd82480f1f44d1a3cb670afd2291c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, кишинёв, россия, иван скориков, украина.ру, снг, территория, санду майя, главные новости, гагаузия, главное, эксперты, аналитика, аналитики, население
Новости, Молдавия, Кишинёв, Россия, Иван Скориков, Украина.ру, СНГ, территория, Санду Майя, Главные новости, Гагаузия, главное, эксперты, Аналитика, аналитики, население

"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии

05:15 04.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия сознательно ограничивает себя в использовании экономических рычагов давления на Кишинев, поскольку жесткие санкции в первую очередь ударили бы по пророссийски настроенным гражданам Молдавии, включая жителей Гагаузии и Бельц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Скориков прямо заявил о позиции России относительно экономических рычагов давления на Кишинев: "Наши экономические инструменты весьма ограничены".
Эксперт пояснил: "К тому же, если мы сейчас начнем полноценное экономическое давление на Молдавию, от него будут страдать и наши люди. Я имею в виду пророссийскую Гагаузию и Бельцы, а также молдавскую диаспору в России".
"Поэтому Россия ведет себя аккуратно", – подчеркнул эксперт. Он привел конкретный пример: "Несмотря на зашкаливающую русофобскую риторику, Молдавию до сих пор не внесли в список недружественных стран. Этого не делается именно по гуманитарным соображениям".
"Мы хотели бы, чтобы наши люди хоть как-то выживали в условиях, когда их страну захватил этот режим", – сказал Скориков.
При этом он дал прогноз: "Усилится отток населения, которое не поддерживает [президента Молдавии Майю] Санду: как из Приднестровья, так и из самой Молдавии. Режим будет всячески выдавливать таких людей со своей территории".
Таким образом, Москва оказывается в сложной ситуации, вынужденно отказываясь от жестких мер ради защиты интересов соотечественников, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 22:02
Молдавия: будни холодного сезонаВ воскресенье в Молдавии состоялись выборы, на которых правящая партия "Действия и солидарность" президента Майи Санду с треском проиграла.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМолдавияКишинёвРоссияИван СкориковУкраина.руСНГтерриторияСанду МайяГлавные новостиГагаузияглавноеэкспертыАналитикааналитикинаселение
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей
06:59"Лёха из окопа" vs "Залужний мутить двіж": что слушают по обе стороны линии фронта
06:41Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры
06:30Одесса под водой, “толстяк” Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов
06:15"Прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское": Алехин о прорыве на юге Днепропетровской области
06:08Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
05:45"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина
05:30Алехин о штурме Купянска: "Наши войска выбили врага с вокзала и овладели вещевым рынком"
05:15"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии
05:00Полковник Алехин: "Стык границ областей грозит для ВСУ последствиями в виде обрушения фронта"
04:40"В значительной степени это блеф": эксперт раскрыл, почему Украина и союзники саботируют договоренности
04:30"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам
04:15"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая
04:00ВС РФ продолжают наносить удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Сводка на 4:00
04:00"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье
03:50"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны
03:22"Красный уровень" по БПЛА объявлен в Ленобласти. Обновлённая сводка угроз по регионам России на 3:20
02:57Боец из Калининградской области 17 часов вёл бой с разведкой ВСУ
02:38Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности
Лента новостейМолния