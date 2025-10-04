Рамамба хару мамбуру? Иноагент Покровский* из группы "Ногу свело!" не смог оспорить штраф - 04.10.2025 Украина.ру
Рамамба хару мамбуру? Иноагент Покровский* из группы "Ногу свело!" не смог оспорить штраф
Рамамба хару мамбуру? Иноагент Покровский* из группы "Ногу свело!" не смог оспорить штраф
Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Об этом со ссылкой на материалы суда 4 октября сообщает РИА Новости
Штраф был назначен за публикации в его телеграм-канале без плашки иноагента. Музыкант хотел его оспорить, его адвокат в жалобе указал на отсутствие состава административного правонарушения, а также на нарушение прав его доверителя применением к нему законодательства об иностранных агентах, а также отстаивал право на свободу слова. Тем не менее, суд жалобу отклонил."Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Покровского имелась, доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлены", — сказано в документе.D середине февраля Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта на 45 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей). Это первый протокол, составленный на Покровского* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.Покровский с женой и дочкой переехал в США ещё в 2019 году, а после начала СВО артист делал антироссийские заявления и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.В итоге в марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского* в реестр иноагентов. Сначала артист назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом. И в апреле объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине. Однако позднее он попытался оспорить этот статус.В сентябре 2024 года Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан Минюстом России иноагентом.
Рамамба хару мамбуру? Иноагент Покровский* из группы "Ногу свело!" не смог оспорить штраф

02:09 04.10.2025 (обновлено: 02:14 04.10.2025)
 
Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Об этом со ссылкой на материалы суда 4 октября сообщает РИА Новости
Штраф был назначен за публикации в его телеграм-канале без плашки иноагента. Музыкант хотел его оспорить, его адвокат в жалобе указал на отсутствие состава административного правонарушения, а также на нарушение прав его доверителя применением к нему законодательства об иностранных агентах, а также отстаивал право на свободу слова. Тем не менее, суд жалобу отклонил.
"Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Покровского имелась, доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлены", — сказано в документе.
D середине февраля Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта на 45 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей). Это первый протокол, составленный на Покровского* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
Покровский с женой и дочкой переехал в США ещё в 2019 году, а после начала СВО артист делал антироссийские заявления и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
В итоге в марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского* в реестр иноагентов. Сначала артист назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом. И в апреле объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине. Однако позднее он попытался оспорить этот статус.
В сентябре 2024 года Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Пикник Афиши 2015 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
21 сентября 2024, 11:56
Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Признан Минюстом России иноагентом.
