Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 04.10.2025

2025-10-04T09:24

2025-10-04T09:24

2025-10-04T09:29

россия

новости

армен гаспарян

европа

украина

общественная палата

украина.ру

видео

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069618016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d42cf781b5a9ab81b8c2265e20ad1c7f.jpg

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 – Дроны над Европой;07:55 – Показуха и метания европейских лидеров;19:50 – Заявление Столтенберга о подготовке к войне.*В материале упоминаются движение ЛГБТ и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

2025

