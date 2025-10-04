Дроны "не залетели": почему у Европы не получилось выставить Россию первозданным злом — Гаспарян - 04.10.2025 Украина.ру
Дроны "не залетели": почему у Европы не получилось выставить Россию первозданным злом — Гаспарян
Дроны "не залетели": почему у Европы не получилось выставить Россию первозданным злом — Гаспарян
Дроны "не залетели": почему у Европы не получилось выставить Россию первозданным злом — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 04.10.2025
2025-10-04T09:24
2025-10-04T09:29
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 – Дроны над Европой;07:55 – Показуха и метания европейских лидеров;19:50 – Заявление Столтенберга о подготовке к войне.*В материале упоминаются движение ЛГБТ и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Дроны "не залетели": почему у Европы не получилось выставить Россию первозданным злом — Гаспарян

09:24 04.10.2025 (обновлено: 09:29 04.10.2025)
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Дроны над Европой;
07:55 – Показуха и метания европейских лидеров;
19:50 – Заявление Столтенберга о подготовке к войне.
*В материале упоминаются движение ЛГБТ и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые на территории РФ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
