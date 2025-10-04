https://ukraina.ru/20251004/boets-iz-kaliningradskoy-oblasti-17-chasov-vel-boy-s-razvedkoy-vsu-1069615396.html

Боец из Калининградской области 17 часов вёл бой с разведкой ВСУ

Боец СВО из Калининградской области с позывным "Рай" в течение 17 часов один вёл бой с разведкой ВСУ численностью в 12 человек, прикрывая отход своей группы. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости

О легендарном подвиге русского богатыря, когда и один в поле воин, агентству рассказали в Народном фронте."Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным "Рай" оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой — численностью в 12 человек. Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход. Бой продолжался 17 часов", — рассказали корреспонденту в организации.За это время боец уничтожил двоих противников, завладел их оружием и, измотанный, но живой, отошёл к своей группе."Один против 12 — 17 часов под огнем. Этот подвиг стал легендой среди бойцов Балтийского батальона", — добавили в Народном фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

