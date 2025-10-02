Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/ukraintsy-perepravlyali-ukraintsev-v-rumyniyu-za-dengi-1069501678.html
Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги - 02.10.2025 Украина.ру
Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
Шесть буковинцев организовали незаконный бизнес на границе с Евросоюзом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
2025-10-02T12:15
2025-10-02T12:15
новости
румыния
украина
россия
ес
госпогранслужба
европа
евроинтеграция
украина-ес
уклонисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069500834_0:229:1024:805_1920x0_80_0_0_e7d834b1deee1a3371827b4d14698f35.jpg
Украинские пограничники из Черновицкого пограничного отряда разоблачили группу из шести местных жителей, которые организовали канал переправки соотечественников в Румынию через горный участок границы. "Злоумышленники подыскивали "клиентов", доставляли их к границе и показывали маршрут в обход пунктов пропуска. За каждого переправленного получали по 8 тысяч евро", - рассказали в ГПСУ.Во время обысков у буковинцев изъяли крупную сумму денег (930 тыс. грн.), четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного оружия, телефоны и банковские карты. Фигуранты задержаны и содержатся под стражей. Также на эту тему: Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов Больше новостей дня представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
румыния
украина
россия
европа
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069500834_0:80:1024:848_1920x0_80_0_0_d2c3fdb301afaf3cb1de74e1a060196c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, украина, россия, ес, госпогранслужба, европа, евроинтеграция, украина-ес, уклонисты, мобилизация 2025, мобилизация, западная украина, ситуация в украине, новости украины, государственная граница, пересечение границы, пограничная служба украины, пограничники
Новости, Румыния, Украина, Россия, ЕС, Госпогранслужба, Европа, евроинтеграция, Украина-ЕС, уклонисты, мобилизация 2025, мобилизация, Западная Украина, ситуация в Украине, Новости Украины, государственная граница, пересечение границы, Пограничная служба Украины, пограничники

Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги

12:15 02.10.2025
 
© Фото : Госпогранслужба Украины
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Госпогранслужба Украины
Читать в
ДзенTelegram
Шесть буковинцев организовали незаконный бизнес на границе с Евросоюзом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Украинские пограничники из Черновицкого пограничного отряда разоблачили группу из шести местных жителей, которые организовали канал переправки соотечественников в Румынию через горный участок границы.
"Злоумышленники подыскивали "клиентов", доставляли их к границе и показывали маршрут в обход пунктов пропуска. За каждого переправленного получали по 8 тысяч евро", - рассказали в ГПСУ.
Во время обысков у буковинцев изъяли крупную сумму денег (930 тыс. грн.), четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного оружия, телефоны и банковские карты. Фигуранты задержаны и содержатся под стражей.
Также на эту тему: Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов
Больше новостей дня представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРумынияУкраинаРоссияЕСГоспогранслужбаЕвропаевроинтеграцияУкраина-ЕСуклонистымобилизация 2025мобилизацияЗападная Украинаситуация в УкраинеНовости Украиныгосударственная границапересечение границыПограничная служба Украиныпограничники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Песков нелестно высказался об участниках дискуссии о конфискации российских активов
12:20Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения
12:15Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
12:15Главные новости к 12:15 2 октября
12:10Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
11:49"Киев готовит крупное нападение на Крым" - Sky News
11:40Директор Запорожской АЭС рассказал об обстановке после атак ВСУ
11:37Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС
11:02Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
11:00"ЕС не дает денег на ВСУ": Киев признал скорый дефолт по военным выплататам
10:45ЕС и Британия нацелились на окончательное решение вопроса российских активов. Новости к этому часу
10:24Черниговская область переживает энергетический кризис
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Лента новостейМолния