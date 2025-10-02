https://ukraina.ru/20251002/ukraintsy-perepravlyali-ukraintsev-v-rumyniyu-za-dengi-1069501678.html
Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
Шесть буковинцев организовали незаконный бизнес на границе с Евросоюзом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Украинские пограничники из Черновицкого пограничного отряда разоблачили группу из шести местных жителей, которые организовали канал переправки соотечественников в Румынию через горный участок границы. "Злоумышленники подыскивали "клиентов", доставляли их к границе и показывали маршрут в обход пунктов пропуска. За каждого переправленного получали по 8 тысяч евро", - рассказали в ГПСУ.Во время обысков у буковинцев изъяли крупную сумму денег (930 тыс. грн.), четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного оружия, телефоны и банковские карты. Фигуранты задержаны и содержатся под стражей. Также на эту тему: Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов Больше новостей дня представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Украинские пограничники из Черновицкого пограничного отряда разоблачили группу из шести местных жителей, которые организовали канал переправки соотечественников в Румынию через горный участок границы.
"Злоумышленники подыскивали "клиентов", доставляли их к границе и показывали маршрут в обход пунктов пропуска. За каждого переправленного получали по 8 тысяч евро", - рассказали в ГПСУ.
Во время обысков у буковинцев изъяли крупную сумму денег (930 тыс. грн.), четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного оружия, телефоны и банковские карты. Фигуранты задержаны и содержатся под стражей.
