Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс

Сбежать с Украины в соседние страны ЕС теперь стоит дороже. Об этом 2 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069495190_0:130:1600:1030_1920x0_80_0_0_449a281adeb69d26ab10deaeeeecd067.jpg

Переправка военнообязанных украинцев за границу по-прежнему создаёт коррупционные риски с вовлечением силовиков. Государственное бюро расследований Украины сообщило о пресечении очередной такой схемы с участием неназванного "правоохранителя из Ивано-Франковской области, который пытался наладить "бизнес-схему" переправки уклонистов через государственную границу Украины". По данным ГБР, ещё в феврале к фигуранту обратился внутренне перемещенный житель Новой Каховки с просьбой помочь выехать за пределы Украины во время военного положения. "Правоохранитель сразу объяснил, что легального пути нет, но за 10 тысяч долларов США он может организовать незаконную переправку. Впоследствии сумма выросла еще 2 на тысячи долларов, для получения средств он привлек знакомых-посредников. Правоохранитель лично перевез "клиента" в Верховинский район и организовал ночлег. В дальнейшем, на внедорожнике без номерных знаков, он сопровождал военнообязанного горными дорогами и долинами в направлении государственной границы с Румынией", - рассказали в ГБР.Коррумпированного силовика разоблачили после получения второй части взятки, а уклониста задержали во время попытки пересечения границы. Ранее побег с Украины горными тропами при стоил почти в два раза дешевле. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

