Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/pobeg-s-ukrainy-v-rumyniyu-podorozhal-do-12-tys-1069495388.html
Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс
Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс - 02.10.2025 Украина.ру
Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс
Сбежать с Украины в соседние страны ЕС теперь стоит дороже. Об этом 2 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-10-02T09:45
2025-10-02T09:45
новости
украина
россия
румыния
гбр
ес
уклонисты
мобилизация 2025
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069495190_0:130:1600:1030_1920x0_80_0_0_449a281adeb69d26ab10deaeeeecd067.jpg
Переправка военнообязанных украинцев за границу по-прежнему создаёт коррупционные риски с вовлечением силовиков. Государственное бюро расследований Украины сообщило о пресечении очередной такой схемы с участием неназванного "правоохранителя из Ивано-Франковской области, который пытался наладить "бизнес-схему" переправки уклонистов через государственную границу Украины". По данным ГБР, ещё в феврале к фигуранту обратился внутренне перемещенный житель Новой Каховки с просьбой помочь выехать за пределы Украины во время военного положения. "Правоохранитель сразу объяснил, что легального пути нет, но за 10 тысяч долларов США он может организовать незаконную переправку. Впоследствии сумма выросла еще 2 на тысячи долларов, для получения средств он привлек знакомых-посредников. Правоохранитель лично перевез "клиента" в Верховинский район и организовал ночлег. В дальнейшем, на внедорожнике без номерных знаков, он сопровождал военнообязанного горными дорогами и долинами в направлении государственной границы с Румынией", - рассказали в ГБР.Коррумпированного силовика разоблачили после получения второй части взятки, а уклониста задержали во время попытки пересечения границы. Ранее побег с Украины горными тропами при стоил почти в два раза дешевле. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069495190_227:0:1600:1030_1920x0_80_0_0_b4f02f9429dedb85e760cbe0685ed395.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, румыния, гбр, ес, уклонисты, мобилизация 2025, евроинтеграция
Новости, Украина, Россия, Румыния, ГБР, ЕС, уклонисты, мобилизация 2025, евроинтеграция

Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс

09:45 02.10.2025
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Сбежать с Украины в соседние страны ЕС теперь стоит дороже. Об этом 2 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Переправка военнообязанных украинцев за границу по-прежнему создаёт коррупционные риски с вовлечением силовиков. Государственное бюро расследований Украины сообщило о пресечении очередной такой схемы с участием неназванного "правоохранителя из Ивано-Франковской области, который пытался наладить "бизнес-схему" переправки уклонистов через государственную границу Украины".
По данным ГБР, ещё в феврале к фигуранту обратился внутренне перемещенный житель Новой Каховки с просьбой помочь выехать за пределы Украины во время военного положения.
"Правоохранитель сразу объяснил, что легального пути нет, но за 10 тысяч долларов США он может организовать незаконную переправку. Впоследствии сумма выросла еще 2 на тысячи долларов, для получения средств он привлек знакомых-посредников. Правоохранитель лично перевез "клиента" в Верховинский район и организовал ночлег. В дальнейшем, на внедорожнике без номерных знаков, он сопровождал военнообязанного горными дорогами и долинами в направлении государственной границы с Румынией", - рассказали в ГБР.
Коррумпированного силовика разоблачили после получения второй части взятки, а уклониста задержали во время попытки пересечения границы.
Ранее побег с Украины горными тропами при стоил почти в два раза дешевле.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияРумынияГБРЕСуклонистымобилизация 2025евроинтеграция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
08:58ВС РФ ударили по депо "Укрзализныци" в Одессе
08:46ВС РФ штурмуют Купянск: ситуация для ВСУ критическая
08:41ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску
08:24Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов
08:17Главное за ночь 2 октября
08:00"Революция на граните": 35 лет "нулевому" майдану
07:44ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией
07:20ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:00Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам
06:44"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем
06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского
06:20"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
Лента новостейМолния