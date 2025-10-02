https://ukraina.ru/20251002/ssha-predostavyat-kievu-razveddannye-i-podumayut-o-dalnoboynykh-raketakh--wsj-1069489699.html

США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ

02.10.2025

США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ

США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России и, вероятно, поставят ракеты с дальностью около 800 километров. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает издание Wall Street Journal

"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры... Президент [США Дональд] Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами", — сообщает издание, ссылаясь на официальные лица.Кроме того, союзникам по НАТО официально предложено предоставить киевскому режиму схожую поддержку.Wall Street Journal в публикации также коснулся вопроса о дальнобойных ракетах."США рассматривают возможность поставок Украине [ракет] Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль [804 км]", — говорится в статье.Уточняется, что решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Вашингтоном пока не принято.Ранее в публикации журнала Responsible Statecraft, который посвящён анализу военно-технического развития США, ставилась под сомнение возможная передача Украине американских ракет "Томагавк"."Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — считают эксперты издания.Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

