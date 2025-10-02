США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/ssha-predostavyat-kievu-razveddannye-i-podumayut-o-dalnoboynykh-raketakh--wsj-1069489699.html
США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ
США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ - 02.10.2025 Украина.ру
США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ
США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России и, вероятно, поставят ракеты с дальностью около 800 километров. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает издание Wall Street Journal
2025-10-02T02:41
2025-10-02T02:41
новости
сша
украина
киев
нато
пентагон
украина.ру
ракеты
дальнобойные ракеты
военная помощь украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058515697_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_4aca570941a8cd072865c2ee6a4274f4.jpg
"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры... Президент [США Дональд] Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами", — сообщает издание, ссылаясь на официальные лица.Кроме того, союзникам по НАТО официально предложено предоставить киевскому режиму схожую поддержку.Wall Street Journal в публикации также коснулся вопроса о дальнобойных ракетах."США рассматривают возможность поставок Украине [ракет] Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль [804 км]", — говорится в статье.Уточняется, что решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Вашингтоном пока не принято.Ранее в публикации журнала Responsible Statecraft, который посвящён анализу военно-технического развития США, ставилась под сомнение возможная передача Украине американских ракет "Томагавк"."Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — считают эксперты издания.Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250930/ssha-idut-na-vy-borody---rubit-parney-v-platyakh-i-puzatykh-generalov---von-1069407795.html
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058515697_0:0:1789:1342_1920x0_80_0_0_6a9e24faa5a07bc88c2d4a4929863783.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, нато, пентагон, украина.ру, ракеты, дальнобойные ракеты, военная помощь украине, дональд трамп, трамп и зеленский, трамп и украина
Новости, США, Украина, Киев, НАТО, Пентагон, Украина.ру, ракеты, дальнобойные ракеты, военная помощь Украине, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Трамп и Украина

США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ

02:41 02.10.2025
 
© Украина.руКоллаж: Зеленский, томагавк
Коллаж: Зеленский, томагавк - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь территории России и, вероятно, поставят ракеты с дальностью около 800 километров. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает издание Wall Street Journal
"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры... Президент [США Дональд] Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами", — сообщает издание, ссылаясь на официальные лица.
Кроме того, союзникам по НАТО официально предложено предоставить киевскому режиму схожую поддержку.
Wall Street Journal в публикации также коснулся вопроса о дальнобойных ракетах.
"США рассматривают возможность поставок Украине [ракет] Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль [804 км]", — говорится в статье.
Уточняется, что решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Вашингтоном пока не принято.
Ранее в публикации журнала Responsible Statecraft, который посвящён анализу военно-технического развития США, ставилась под сомнение возможная передача Украине американских ракет "Томагавк".
"Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — считают эксперты издания.
Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.
Глава Пентагона Пит Хесет выступает перед высшим военным руководством США на базе морпехов в Куантико 30 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
30 сентября, 17:15
США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вонМинобороны США переименовано в Министерство войны. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил за жесткую дисциплину в войсках и сделал ставку на повышение воинского духа. Новое министерство, по его словам, будет заниматься исключительно ведением боевых действий
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаКиевНАТОПентагонУкраина.руракетыдальнобойные ракетывоенная помощь УкраинеДональд ТрампТрамп и ЗеленскийТрамп и Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
04:54"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
04:48Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
04:34"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:30Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов
04:24"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге
04:18"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
04:12"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб
04:06"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
04:04Работа ПВО и закрытие аэропорта. Сводка опасности атак БПЛА на регионы России на 4:00
04:00Ростислав Ищенко: США и Британии нет на Украине, но там находится 700-тысячная группировка ВС РФ
03:20Дошёл до Верховного суда: эпатажный певец и блогер Шарлот пытается выйти на свободу
02:41США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ
02:08Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
01:34Евросоюз готовит вступление Украины в ЕС — глава Евросовета
01:02Смерть депутата, мальчиши-плохишы и ответ на конфискацию. Итоги 1 октября от канала Украина.ру
00:39ВС РФ окончательно зачистили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР
00:18В ряде областей угроза "красного уровня". Сводка опасности атак БПЛА на регионы России на 0:10
23:51Внутренняя борьба: СБУ ведет слежку за журналистами, критикующими окружение Зеленского
23:42Справедливое возмездие: крымчанин осужден на 14 лет за государственную измену в пользу Украины
Лента новостейМолния