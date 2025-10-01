"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк" - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/pentagon-s-nimi-ne-rasstanetsya-nazvana-prichina-po-kotoroy-ukraine-ne-dostanutsya-rakety-tomagavk-1069456305.html
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк" - 01.10.2025 Украина.ру
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
Вероятность передачи Украине американских ракет "Томагавк" ничтожно мала. Об этом 1 октября сообщили в журнале Responsible Statecraft, который посвящен анализу военно-технического развития США
2025-10-01T14:38
2025-10-01T16:24
новости
украина
сша
киев
сергей лавров
владимир зеленский
джо байден
пентагон
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242374_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bd9b70373bf8062b92aa80ec922db4c.jpg
"Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации. Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.Помимо этого, в статье подчеркивается, что Пентагон и сам сталкивается с дефицитом необходимой техники. Например, в составе американской армии действуют только две системы "Тифон", еще одна находится в разработке. Они огромные и станут легкой мишенью для российских БПЛА на передовой."В конце концов, лучшим способом прекращения конфликта на Украине по-прежнему является удвоение дипломатических усилий, даже если процесс переговоров медленный, разочаровывающий и не приносит немедленных результатов", — резюмируют авторы материала.Владимир Зеленский неоднократно просил у США ракеты "Томагавк". В статье RS подчеркивается, что администрация экс-президента Джо Байдена уже отказывала Украине, и при нынешнем американском лидере Дональде Трампе ситуация вряд ли изменится.Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления американских политиков о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением Европы на США. Но даже в случае такого сценария вряд ли эти ракеты изменят военную ситуацию. Подробности в публикации Лавров рассказал о поставках Киеву "Томагавков".
https://ukraina.ru/20251001/ocherednoe-chudo-oruzhie-ili-element-torga-s-moskvoy-chto-govoryat-na-ukraine-o-peredache-tomagavkov-1069442273.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242374_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8ac6d3af66445dcc0c70d389e766ae3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, сергей лавров, владимир зеленский, джо байден, пентагон, ракеты
Новости, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Джо Байден, Пентагон, ракеты

"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"

14:38 01.10.2025 (обновлено: 16:24 01.10.2025)
 
© ФотоТомагавк
Томагавк - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Вероятность передачи Украине американских ракет "Томагавк" ничтожно мала. Об этом 1 октября сообщили в журнале Responsible Statecraft, который посвящен анализу военно-технического развития США
"Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации.
Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.
Помимо этого, в статье подчеркивается, что Пентагон и сам сталкивается с дефицитом необходимой техники. Например, в составе американской армии действуют только две системы "Тифон", еще одна находится в разработке. Они огромные и станут легкой мишенью для российских БПЛА на передовой.
"В конце концов, лучшим способом прекращения конфликта на Украине по-прежнему является удвоение дипломатических усилий, даже если процесс переговоров медленный, разочаровывающий и не приносит немедленных результатов", — резюмируют авторы материала.
Владимир Зеленский неоднократно просил у США ракеты "Томагавк". В статье RS подчеркивается, что администрация экс-президента Джо Байдена уже отказывала Украине, и при нынешнем американском лидере Дональде Трампе ситуация вряд ли изменится.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
11:56
Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков"Украинские СМИ и военные эксперты сейчас нашли себе новую дорогую игрушку, которая якобы может изменить ход военных действий в пользу Киева. Волшебное слово "Томагавки" произносят на английский манер с придыханием, в котором чувствуется надежда на способность "белого господина" показать свою мощь.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления американских политиков о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением Европы на США. Но даже в случае такого сценария вряд ли эти ракеты изменят военную ситуацию. Подробности в публикации Лавров рассказал о поставках Киеву "Томагавков".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДжо БайденПентагонракеты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией
16:00"Радио тысячи холмов" – за 34 года до Майдана
15:59Опрос раскрыл, кого украинцы винят в высоком уровне коррупции
15:49Украинцы бегут в Белоруссию, ВС РФ контролируют сёла севернее Димитрова. Новости к этому часу
15:35Макрон и Орбан нашли точку сближения
15:24"Стена дронов": о чем новая антироссийская задумка Европы и какая в ней опасность
15:12"Готовьтесь": на Украине предупредили о зимней кампании ВС РФ
14:58Евросоюз потребовал вывести "несанкционированный персонал" с ЗАЭС и территории Украины
14:54Президент Грузии порассуждал о войне с Россией
14:52"Дытячый садочок" оказался офисом мошенников
14:38"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
14:35Павел Волков: На Украине происходит обратная русификация
14:35"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
14:35Санду хочет "избавиться" от российских войск в Приднестровье
14:30От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов
14:22Ударом по Днепропетровску поражено производство БПЛА
14:17Зеленский присвоил статус "городов-героев" прифронтовым населённым пунктам
14:07Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа
14:05Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии по определённой модели
14:05ВС РФ сосредоточили основные усилия на Рубцовском (Красно-Оскольском) направлении
Лента новостейМолния