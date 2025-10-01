https://ukraina.ru/20251001/pentagon-s-nimi-ne-rasstanetsya-nazvana-prichina-po-kotoroy-ukraine-ne-dostanutsya-rakety-tomagavk-1069456305.html
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк" - 01.10.2025
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
Вероятность передачи Украине американских ракет "Томагавк" ничтожно мала. Об этом 1 октября сообщили в журнале Responsible Statecraft, который посвящен анализу военно-технического развития США
"Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации. Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.Помимо этого, в статье подчеркивается, что Пентагон и сам сталкивается с дефицитом необходимой техники. Например, в составе американской армии действуют только две системы "Тифон", еще одна находится в разработке. Они огромные и станут легкой мишенью для российских БПЛА на передовой."В конце концов, лучшим способом прекращения конфликта на Украине по-прежнему является удвоение дипломатических усилий, даже если процесс переговоров медленный, разочаровывающий и не приносит немедленных результатов", — резюмируют авторы материала.Владимир Зеленский неоднократно просил у США ракеты "Томагавк". В статье RS подчеркивается, что администрация экс-президента Джо Байдена уже отказывала Украине, и при нынешнем американском лидере Дональде Трампе ситуация вряд ли изменится.Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления американских политиков о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением Европы на США. Но даже в случае такого сценария вряд ли эти ракеты изменят военную ситуацию. Подробности в публикации Лавров рассказал о поставках Киеву "Томагавков".
"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
14:38 01.10.2025 (обновлено: 16:24 01.10.2025)
14:38 01.10.2025 (обновлено: 16:24 01.10.2025)
Вероятность передачи Украине американских ракет "Томагавк" ничтожно мала. Об этом 1 октября сообщили в журнале Responsible Statecraft, который посвящен анализу военно-технического развития США
"Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а запасы этого оружия и средств его доставки в США слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации.
Также отмечается, что радиус действия ракет составляет 2500 км, что в 10 раз больше, чем у ракет ATACMS, которые имеются в распоряжении киевского режима. "Томагавк" можно запускать со специально оборудованных эсминцев, с подлодок классов "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с наземной системы "Тифон". Украина не имеет ничего из перечисленного выше.
Помимо этого, в статье подчеркивается, что Пентагон и сам сталкивается с дефицитом необходимой техники. Например, в составе американской армии действуют только две системы "Тифон", еще одна находится в разработке. Они огромные и станут легкой мишенью для российских БПЛА на передовой.
"В конце концов, лучшим способом прекращения конфликта на Украине по-прежнему является удвоение дипломатических усилий, даже если процесс переговоров медленный, разочаровывающий и не приносит немедленных результатов", — резюмируют авторы материала.
Владимир Зеленский неоднократно просил у США ракеты "Томагавк". В статье RS подчеркивается, что администрация экс-президента Джо Байдена уже отказывала Украине, и при нынешнем американском лидере Дональде Трампе ситуация вряд ли изменится.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления американских политиков о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением Европы на США. Но даже в случае такого сценария вряд ли эти ракеты изменят военную ситуацию. Подробности в публикации Лавров рассказал о поставках Киеву "Томагавков".