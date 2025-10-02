"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
Сценарии ограниченного или "гуманного" применения ядерного оружия являются абстракцией, так как любой конфликт с его использованием неминуемо перерастет в полномасштабный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Отвечая на вопрос о возможности одиночного высотного взрыва, который выведет из строя электронику, но не убьет людей, эксперт заявил, что это считается абстрактной ситуацией.
"Но в экспертной среде это считается абстрактной ситуацией, потому что как объяснить противнику, что вы собираетесь провести только высотный ядерный взрыв, чтобы выключить электричество, а не нанести полноценный удар", — пояснил Стефанович.
Он выразил сомнение в возможности одиночных ядерных ударов в принципе. "Если мы дойдем до такого уровня, речь будет идти о групповых ударах или даже о массированном применении", — констатировал эксперт.
Хотя сторонники теории ограниченной ядерной войны существуют, эксперт назвал ее маловероятной, подчеркнув, что в эту игру играешь не один и не в вакууме, а противник всегда имеет право голоса, особенно в многополярном мире, где участников стало значительно больше.
