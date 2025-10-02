"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта - 02.10.2025 Украина.ру
"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
Сценарии ограниченного или "гуманного" применения ядерного оружия являются абстракцией, так как любой конфликт с его использованием неминуемо перерастет в полномасштабный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-10-02T05:18
2025-10-02T05:18
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/89/1021728924_0:407:1175:1067_1920x0_80_0_0_3617333d123c12b2e33a346d396d4905.jpg
Отвечая на вопрос о возможности одиночного высотного взрыва, который выведет из строя электронику, но не убьет людей, эксперт заявил, что это считается абстрактной ситуацией. Он выразил сомнение в возможности одиночных ядерных ударов в принципе. "Если мы дойдем до такого уровня, речь будет идти о групповых ударах или даже о массированном применении", — констатировал эксперт.Хотя сторонники теории ограниченной ядерной войны существуют, эксперт назвал ее маловероятной, подчеркнув, что в эту игру играешь не один и не в вакууме, а противник всегда имеет право голоса, особенно в многополярном мире, где участников стало значительно больше.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта

Сценарии ограниченного или "гуманного" применения ядерного оружия являются абстракцией, так как любой конфликт с его использованием неминуемо перерастет в полномасштабный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Отвечая на вопрос о возможности одиночного высотного взрыва, который выведет из строя электронику, но не убьет людей, эксперт заявил, что это считается абстрактной ситуацией.
"Но в экспертной среде это считается абстрактной ситуацией, потому что как объяснить противнику, что вы собираетесь провести только высотный ядерный взрыв, чтобы выключить электричество, а не нанести полноценный удар", — пояснил Стефанович.
Он выразил сомнение в возможности одиночных ядерных ударов в принципе. "Если мы дойдем до такого уровня, речь будет идти о групповых ударах или даже о массированном применении", — констатировал эксперт.
Хотя сторонники теории ограниченной ядерной войны существуют, эксперт назвал ее маловероятной, подчеркнув, что в эту игру играешь не один и не в вакууме, а противник всегда имеет право голоса, особенно в многополярном мире, где участников стало значительно больше.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
