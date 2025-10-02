https://ukraina.ru/20251002/rech-budet-idti-o-massirovannom-primenenii-stefanovich-o-realnykh-stsenariyakh-yadernogo-konflikta-1069471934.html

"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта

"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта - 02.10.2025

"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта

Сценарии ограниченного или "гуманного" применения ядерного оружия являются абстракцией, так как любой конфликт с его использованием неминуемо перерастет в полномасштабный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

Отвечая на вопрос о возможности одиночного высотного взрыва, который выведет из строя электронику, но не убьет людей, эксперт заявил, что это считается абстрактной ситуацией. Он выразил сомнение в возможности одиночных ядерных ударов в принципе. "Если мы дойдем до такого уровня, речь будет идти о групповых ударах или даже о массированном применении", — констатировал эксперт.Хотя сторонники теории ограниченной ядерной войны существуют, эксперт назвал ее маловероятной, подчеркнув, что в эту игру играешь не один и не в вакууме, а противник всегда имеет право голоса, особенно в многополярном мире, где участников стало значительно больше.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.

