Украинская кухня: готовим питательную тетерю - 02.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260102/1059524717.html
Украинская кухня: готовим питательную тетерю
Украинская кухня: готовим питательную тетерю - 02.01.2026 Украина.ру
Украинская кухня: готовим питательную тетерю
Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств
2026-01-02T12:15
2026-01-02T12:15
эксклюзив
еда
украинская кухня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/87/1031858756_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_30757a7b80a3cdea6eb54f29caeb4a86.jpg
В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.Для приготовления старинного блюда вам понадобится:— гречневая мука — 400 граммов;— пшено — 1 стакан;— масло сливочное — 2 столовые ложки;— шпик свиной соленый — 50 граммов;— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.Приятного аппетита!
https://ukraina.ru/20210713/1031828366.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Артура Пирожкова
Артура Пирожкова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/87/1031858756_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a2ba70019b6375794b5d9e3fb6ec5a5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: готовим питательную тетерю

12:15 02.01.2026
 
© smak.ua
© smak.ua
Читать в
ДзенTelegram
Артура Пирожкова
Все материалы
Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств
В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.
Для приготовления старинного блюда вам понадобится:
— гречневая мука — 400 граммов;
— пшено — 1 стакан;
— масло сливочное — 2 столовые ложки;
— шпик свиной соленый — 50 граммов;
— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.
13 июля 2021, 16:05
Украинская кухня: готовим пышный кнышКныши, как женщины, всегда разные: могут быть с вареньем, а могут — со шкварками. Зато эти круглые пирожки неизменно вкусны и любимы украинцами
Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.
Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.
Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.
Приятного аппетита!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Эксклюзиведаукраинская кухня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Зеленский опять зашкварился со смертью. Как Медведев и Трамп давно разгадали его сущность
15:00Украинские власти открыто издеваются над людьми
14:58Украинская кухня: рецепт сладкой гамулы
14:57По оперативной информации жд-вокзал Константиновке взят под наш контроль, сообщает канал «Синяя Z Борода»
14:55‼ Киев выпустил три БПЛА по кафе и отелю в Хорлах, второй ударил порядка 20 кг тротила, сообщил губернатор Сальдо
14:55В результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали ещё три человека — Гладков
14:47Итоги года в ЕС. Распадётся ли "Объединенная Европа" в 2026? Три немца, которые погубят Европу
14:41Жители Украины скорбят по погибшим в Хорлах и не являются врагами, в отличие от киевского режима - Сальдо
14:34Силы ПВО за четыре часа уничтожили над регионами России пять украинских БПЛА
14:25Военкор оценил подготовку киевским режимом теракта в России на Рождество
14:16Власти Херсонской области объявили о единовременных выплатах пострадавшим и семьям погибших в Хорлах
14:00Новогодняя история от "Чайки". Служу 10 лет, самый запоминающийся праздник - с семьей
13:37Минобороны РФ подтвердило освобождение Богуславки в Харьковской области
13:26На Красно-Лиманском направлении ВС РФ продолжают наступать
13:19ВСУ в ночь на 2 января многократно атаковали энергокомплекс ЛНР
13:13Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название
13:10Зеленский утомился, а Россия настроена забрать Запорожье. Эксперты оценивают ситуацию на Украине
12:53Сумское направление: штурмовики ВС РФ продвинулись на семи участках в двух районах
12:45Армия России за неделю освободила 9 населенных пунктов в зоне проведения СВО
12:26Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот требует — New York Times
Лента новостейМолния