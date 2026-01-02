Украинская кухня: готовим питательную тетерю
Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств
В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.
Для приготовления старинного блюда вам понадобится:
— гречневая мука — 400 граммов;
— пшено — 1 стакан;
— масло сливочное — 2 столовые ложки;
— шпик свиной соленый — 50 граммов;
— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.
Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.
Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.
Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.
Приятного аппетита!
