Украинская кухня: готовим питательную тетерю

02.01.2026

Украинская кухня: готовим питательную тетерю

Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств

В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.Для приготовления старинного блюда вам понадобится:— гречневая мука — 400 граммов;— пшено — 1 стакан;— масло сливочное — 2 столовые ложки;— шпик свиной соленый — 50 граммов;— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.Приятного аппетита!

