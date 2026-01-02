Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название - 02.01.2026 Украина.ру
Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название
Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название - 02.01.2026 Украина.ру
Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название
Преследуемый береговой охраной США танкер Bella 1 стал российским, сменил название на Marinera и получил порт приписки Сочи — теперь Россия официально требует от США прекратить его преследование. Об этом 2 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-01-02T13:13
2026-01-02T13:13
новости
украина.ру
сша
венесуэла
россия
танкер
антироссийские санкции
санкции
блокада
флот
Как пишет газета The New York Times (NYT), ссылающаяся на свои источники, вот уже почти две недели уходящий от американской погони танкер Bella 1, который береговая охрана США ранее попыталась задержать у берегов Венесуэлы, теперь зарегистрирован в официальной российской базе данных судов под новым именем Marinera.Согласно международному праву, суда, плавающие под флагом страны, находятся под защитой этого государства, в связи с чем правительство России направило официальный дипломатический запрос с требованием, чтобы США прекратили преследование данного нефтяного танкера, сообщает канал "Военный Осведомитель".На текущий момент Marinera находится в Северной Атлантике и продолжает двигаться полным ходом на север. Бывший сотрудник Министерства финансов США по соблюдению санкционного режима предполагает, что ситуация с данным танкером является лишь частью более масштабной стратегии России по предоставлению убежища так называемому "тёмному флоту" — судам, которые перевозят подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.Ранее сообщалось, что американские судебные власти предоставили правительству США ордер на изъятие танкера Bella 1, ранее перехваченного в Карибском море. По данным источников NYT, основанием для запроса послужили не связи танкера с Венесуэлой, а то, что судно ранее использовалось для перевозки иранской нефти.Подробнее о ситуации вокруг блокады танкеров, находящихся под американскими санкциями и следующих в Венесуэлу или из неё, в материале Олега Хавича - Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название

13:13 02.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный авиационный-космический салон МАКС 2015. Пятый день
Международный авиационный-космический салон МАКС 2015. Пятый день - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Преследуемый береговой охраной США танкер Bella 1 стал российским, сменил название на Marinera и получил порт приписки Сочи — теперь Россия официально требует от США прекратить его преследование. Об этом 2 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Как пишет газета The New York Times (NYT), ссылающаяся на свои источники, вот уже почти две недели уходящий от американской погони танкер Bella 1, который береговая охрана США ранее попыталась задержать у берегов Венесуэлы, теперь зарегистрирован в официальной российской базе данных судов под новым именем Marinera.
Согласно международному праву, суда, плавающие под флагом страны, находятся под защитой этого государства, в связи с чем правительство России направило официальный дипломатический запрос с требованием, чтобы США прекратили преследование данного нефтяного танкера, сообщает канал "Военный Осведомитель".
На текущий момент Marinera находится в Северной Атлантике и продолжает двигаться полным ходом на север. Бывший сотрудник Министерства финансов США по соблюдению санкционного режима предполагает, что ситуация с данным танкером является лишь частью более масштабной стратегии России по предоставлению убежища так называемому "тёмному флоту" — судам, которые перевозят подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что американские судебные власти предоставили правительству США ордер на изъятие танкера Bella 1, ранее перехваченного в Карибском море. По данным источников NYT, основанием для запроса послужили не связи танкера с Венесуэлой, а то, что судно ранее использовалось для перевозки иранской нефти.
Подробнее о ситуации вокруг блокады танкеров, находящихся под американскими санкциями и следующих в Венесуэлу или из неё, в материале Олега Хавича - Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
