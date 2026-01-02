https://ukraina.ru/20260102/presleduemyy-ssha-tanker-bella-1-stal-rossiyskim-i-smenil-nazvanie-1073917787.html

Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название

Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название - 02.01.2026 Украина.ру

Преследуемый США танкер Bella 1 стал российским и сменил название

Преследуемый береговой охраной США танкер Bella 1 стал российским, сменил название на Marinera и получил порт приписки Сочи — теперь Россия официально требует от США прекратить его преследование. Об этом 2 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-01-02T13:13

2026-01-02T13:13

2026-01-02T13:13

новости

украина.ру

сша

венесуэла

россия

танкер

антироссийские санкции

санкции

блокада

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101710/13/1017101323_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_dbcb01032bc61c50720520f404291797.jpg

Как пишет газета The New York Times (NYT), ссылающаяся на свои источники, вот уже почти две недели уходящий от американской погони танкер Bella 1, который береговая охрана США ранее попыталась задержать у берегов Венесуэлы, теперь зарегистрирован в официальной российской базе данных судов под новым именем Marinera.Согласно международному праву, суда, плавающие под флагом страны, находятся под защитой этого государства, в связи с чем правительство России направило официальный дипломатический запрос с требованием, чтобы США прекратили преследование данного нефтяного танкера, сообщает канал "Военный Осведомитель".На текущий момент Marinera находится в Северной Атлантике и продолжает двигаться полным ходом на север. Бывший сотрудник Министерства финансов США по соблюдению санкционного режима предполагает, что ситуация с данным танкером является лишь частью более масштабной стратегии России по предоставлению убежища так называемому "тёмному флоту" — судам, которые перевозят подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.Ранее сообщалось, что американские судебные власти предоставили правительству США ордер на изъятие танкера Bella 1, ранее перехваченного в Карибском море. По данным источников NYT, основанием для запроса послужили не связи танкера с Венесуэлой, а то, что судно ранее использовалось для перевозки иранской нефти.Подробнее о ситуации вокруг блокады танкеров, находящихся под американскими санкциями и следующих в Венесуэлу или из неё, в материале Олега Хавича - Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

венесуэла

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, венесуэла, россия, танкер, антироссийские санкции, санкции, блокада, флот